ФАС не выявила доминирующего положения ГК «Автодор» на рынке модификаторов асфальтобетона

МОСКВА , 16 марта. / ТАСС /. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не выявила доминирующего положения госкомпании «Автодор» на рынке модификаторов (добавки для повышения срока службы) асфальтобетона, которые используются при строительстве автодорог. Об этом говорится в отзыве ФАС на жалобу на действия «Автодора» (копия отзыва ФАС на жалобу есть в распоряжении ТАСС, его подтвердил представитель ведомства).

Производители «добавок» пожаловались в ФАС, что «Автодор» разрешает использовать только один тип модификатора.

"Учитывая изложенное, ФАС России, руководствуясь пунктом 2 части 8 статьи 44 закона о защите конкуренции, отказывает ООО «НТС» и ООО «Колтек кама» в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ГК «Автодор» и ООО «Автодор-Инжиниринг», — говорится в документе.

Анализ ФАС показал, что доля ГК «Автодор» в 2015-2016 годах и в I полугодии 2017 года от общего объема финансирования при выполнении работ по строительству, ремонту и реконструкции автомобильных дорог не превысила 26%.

"Ввиду того, что доля ГК «Автодор» в соответствующих объемах финансирования составила не менее 35% ее влияние на смежные рынки работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог не может ограничить конкуренцию", — говорится в документе.

Позиция «Автодора»

"Автодор" отмечает, что «Автодор-Инжиниринг» не разработал ни одного стандарта на модификаторы асфальтобетонных смесей, соответственно не может быть монополистом.

"Автодор" не может навязывать какую-либо конкретную присадку [модификатор], потому что конкурсы на присадки он не проводит. Конкурс проводится на строительство объекта, но в конкурсной документации не прописаны материалы или названия модификаторов. Там заложены характеристики асфальтобетонного покрытия для трех слоев «дорожной одежды», так называется на профессиональном языке сама конструкция дороги", — отметил представитель госкомпании. По его словам, эти характеристики асфальтобетонного покрытия соответствуют государственной нормативной базе.

Также «Автодор» отмечает, что для применения на объектах госкомпании согласован 21 стандарт организаций на модификаторы и полимерно-битумные вяжущие.

"Мы хотим, чтобы дороги долго оставались ровными и требовали ремонта реже. И не имеет значения, как называется модификатор и кто его производит, важно, чтобы «основа» дороги (ее нижние слои) продержалась 24 года, как этого требует постановление правительства", — добавил представитель госкомпании.