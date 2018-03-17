Экскурсия по изнанке: как работает «почта будущего»

Пока в Нижнем Новгороде заработало одно обновленное отделение связи на Ошарской, 21.

Оно контрастирует со старыми: на входе табличка со шрифтом Брайля, пандус, звонок для вызова персонала.

В отделении специальная дорожка (шуц-линии), чтобы слепым и слабовидящим было проще ориентироваться.

Внутри современный ремонт. В коридоре установлен почтомат, с помощью которого человек сам может забрать посылку.

На экране нужно ввести номер посылки, заплатить 50 рублей за использование услуги. После этого одна дверца откроется, и из ящика можно забрать вашу коробочку.

На входе в отделение — терминал электронной очереди, чтобы каждый посетитель мог взять талончик в нужное окно. Сотрудники почты говорят, что электронная очередь сократила время ожидания и уменьшила количество конфликтов между посетителями. Такие терминалы сейчас установлены в 29 отделениях. Приятная девушка за стойкой объясняет, что для пожилых людей, у которых возникают проблемы с современной техникой, талончик может взять работник.

Мы на экскурсии в отделении в будний день, первая половина дня, посетителей мало. Так что в очереди никто особо не сидит. Так что сложно понять, страдает ли это отделение от очередей. Подхожу с этим вопросом к немногочисленным посетителям. Говорят, что здесь в очередях дольше 15 минут не стояли, но вот в «старых» отделениях проблемы есть.

— Я часто пользуюсь услугами почты, сегодня пришла оплатить коммуналку. Также получаю посылки. Мне в этом отделении нравится, — описывает посетительница Яна. — Здесь быстро разгружают очередь, такое новое все, девочки дружелюбные работают. Рядом с работой у меня попроще отделение, но тоже не жалуюсь. Почтоматы — для меня очень удобно, у меня маленький ребенок, я заказываю детские товары, и не приходится с ним ждать в очереди. Сразу приходишь и забираешь.

— Я на почту редко хожу. Вот по работе зашел письмо заказное отправить, — рассказал Алексей. — В этом отделении был несколько раз, долгих очередей не замечал. Думаю, талончики все-таки помогают ускорить процесс. Вот в Ленинском районе у дома отделение хуже. Там персонал не очень доброжелательный.

Директор регионального отделения «Почты России» показывает нам, как устроены «внутренности» отделения.

— Помните, наверно, как кто-нибудь жаловался или сами были в такой ситуации. Сотрудница почты взяла у вас уведомление и ушла куда-то за дверь, искать посылку и пропала. Сейчас мы от этого ушли благодаря специальной компьютерной программе. У каждой посылки в ней заложен номер полки и места. Поэтому отправляясь за посылкой теперь работнику нужно несколько секунд, чтобы ее найти, — объясняет он.

Кстати, увидеть, что бандероль уже в отделении можно через мобильное приложение почты. Через него же распечатать извещение, не дожидаясь пока его принесет почтальон и, не томясь в ожидании, пока его распечатает работница. А что будет дальше, вы уже поняли — сотрудница проверит ваш паспорт, через компьютерную программу выяснит номер полки, на которой лежит ваше отправление и отдаст его вам.

Точно подсчитать, насколько эффективно работает отделение нового формата по сравнению с другими, пока нельзя. В то время как оно было на ремонте, люди ходили в другие отделения и видимо по привычке так и делают. Но, по словам Сергея Орлова, постепенно узнают, что почта открылась и возвращаются.

В этом году Почта России планирует открыть 15 отделений «почты будущего» в Нижнем Новгороде, Дзержинске и Городце

За работниками отделений следит «большой брат» — в нескольких отделениях установлены камеры видеонаблюдения. Руководство организации может в режиме онлайн наблюдать за количеством посетителей и при необходимости отправлять мобильную группу на помощь.

В компании чувствуют нехватку персонала. Новые сотрудники проходят тест на стрессоустойчивость и умение работать с цифрами, пятидневное обучение и испытательный срок. Зарплаты не очень высокие — почтальон получает оклад 11 тысяч рублей плюс мотивацию — 30%.

До этого NN.RU писал, что нижегородцы теперь могут расплатиться за коммуналку и кредиты с почтальоном. 400 почтальонов в Нижегородской области «вооружили» платежными терминалами. А также мы рассказывали, что «Почта России» откроет новые отделения в торговых центрах Нижнего Новгорода.