Панов: Раньше англичане хоть маскировали тупость воспитанием 

Топ-1: Скончался Олег Табаков Вадим Панов: Народный артист СССР Олег Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. В четверг к МХТ имени Чехова проститься с Табаковым пришли сотни людей.
Без всяких сомнений, Олег Табаков был народным, именно народным артистом, потому что я не могу представить жителя нашей страны, просто русского человека, который не знал бы этого имени. Кажется, он был всегда и всегда будет, этот большой, светлый человек и великолепный артист. Ужасная утрата.
Топ-2: Глава британского Минобороны предложил России «уйти заткнуться» Вадим Панов: Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломата в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Кроме того, глава британского Минобороны Гэвин Уильямсон заявил, что Россия пытается подорвать порядок во всём мире и предложил России «уйти заткнуться».
Раньше знаменитые английские джентльмены, по крайней мере, маскировали свою непроходимую тупость воспитанием. То есть, костюмчик симпатичный, штиблеты начищенные. Ну, скажет: «О, пять часов, давайте пить чай!» и, вроде как, уже за умного сошел. Сейчас, видимо, последнее поколение дворецких, которые брали на себя труд обучать отпрысков благородных семей хоть чему-то приличному, вымерло. В результате они вернулись к сленгу своих рыжеволосых британских предков, которые разговаривали исключительно так, чтобы было понятно в пивном баре. Ну что я могу сказать, Уильямсон? Хорошо, мы тебя услышали. Теперь мы знаем, кто ты такой.
Топ-3: Говорухина обвинили в домогательствах Вадим Панов: Журналистка «Радио Свобода» и глава регионального штаба кандидата в президенты Ксении Собчак Дарья Комарова заявила о домогательствах со стороны режиссера и депутата Госдумы Станислава Говорухина. О своих обвинениях она рассказала на странице в Facebook.
Модная тема все плотнее и плотнее оккупирует наши паблики. Только один вопрос: хоть кому-нибудь это интересно? Приблизително в такой же ситуации одного известного государственного деятеля спросили «А что мы будем делать с товарищем Рокоссовским, товарищ Сталин?». «Как что, завидовать будем!», — ответил он. Говорухину, если я не ошибаюсь, уже больше 70 лет. И если он в таком возрасте обращает внимание на прелести журналисток, которые берут у него интервью, действительно, можно только позавидовать.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.