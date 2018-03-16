Панов: Раньше англичане хоть маскировали тупость воспитанием

Топ-1: Скончался Олег Табаков Вадим Панов : Народный артист СССР Олег Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. В четверг к МХТ имени Чехова проститься с Табаковым пришли сотни людей.

Без всяких сомнений, Олег Табаков был народным, именно народным артистом, потому что я не могу представить жителя нашей страны, просто русского человека, который не знал бы этого имени. Кажется, он был всегда и всегда будет, этот большой, светлый человек и великолепный артист. Ужасная утрата.

Раньше знаменитые английские джентльмены, по крайней мере, маскировали свою непроходимую тупость воспитанием. То есть, костюмчик симпатичный, штиблеты начищенные. Ну, скажет: «О, пять часов, давайте пить чай!» и, вроде как, уже за умного сошел. Сейчас, видимо, последнее поколение дворецких, которые брали на себя труд обучать отпрысков благородных семей хоть чему-то приличному, вымерло. В результате они вернулись к сленгу своих рыжеволосых британских предков, которые разговаривали исключительно так, чтобы было понятно в пивном баре. Ну что я могу сказать, Уильямсон? Хорошо, мы тебя услышали. Теперь мы знаем, кто ты такой.

Модная тема все плотнее и плотнее оккупирует наши паблики. Только один вопрос: хоть кому-нибудь это интересно? Приблизително в такой же ситуации одного известного государственного деятеля спросили «А что мы будем делать с товарищем Рокоссовским, товарищ Сталин?». «Как что, завидовать будем!», — ответил он. Говорухину, если я не ошибаюсь, уже больше 70 лет. И если он в таком возрасте обращает внимание на прелести журналисток, которые берут у него интервью, действительно, можно только позавидовать.

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