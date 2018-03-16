Граждане Кубы всё чаще пытаются незаконно попасть на Аляску через границу Чукотки

Такая ситуация на Чукотке сложилась с гражданами Кубы несколько лет назад. По словам пограничников, жители острова Свободы всё чаще пытаются незаконно перебраться через границу Чукотки на Аляску с целью получения вида на жительство в США

В очередной раз двое граждан Кубы собирались незаконно перебраться в США через Чукотку, не имея виз и стараясь обойти пограничный контроль.

Кубинские мигранты приехали на Чукотку и попросили местного жителя переправить их на лодке на остров Крузенштерна (Аляска) за определенное денежное вознаграждение. Мужчина сообщил об их предложении в пограничную службу ФСБ России . Все дальнейшие действия проходили под контролем правоохранителей. По сценарию местный житель, отплыв от берега на 500 метров, повернул судно обратно, затем обвиняемых задержали на берегу полицейские.

Уголовное дело на нарушителей направлено в суд, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

Около 80 нарушителей государственной границы и намеревавшихся сделать это граждан задержали в 2017 году на территории Чукотского округа, причем 30 из них после этого закрыли въезд в Россию

По словам замначальника погрануправления ФСБ России по восточному арктическому региону, начальника службы в Анадыре Дмитрий Февралев, среди задержанных граждане Франции и США, киргизы, казахи и многие другие.

Уникальная ситуация сложилась с гражданами республики Куба. С декабря 2015 года по сентябрь 2016 территорию округа посетили около 50 жителей этого латиноамериканского государства. Особенностью их визитов было то, что жители острова Свободы изначально планировали незаконно перебраться через границу на Аляску. Как выяснилось, за такую «доставку» с Чукотки в США кубинцы платили жителям России хорошее вознаграждение.