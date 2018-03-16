Общественным наблюдателям открыт доступ на все избирательные участки

Ирина Скупова рассказала о задаче, которую выполняет по поручению врио Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова — организации работы общественных наблюдателей. Получить такой статус мог любой желающий. «Изначально к нам записалось 3600 человек. Однако в процессе люди взвесили возможности, и в итоге 2961 человек получил направление и будут трудиться в качестве общественных наблюдателей в Самарской области в день выборов Президента РФ», — отметила она.

Поскольку все избирательные участки различны по количеству людей, которые к нему прикреплены, на всех так называемых крупных участках установлены камеры видеонаблюдения. Таким образом 80% населения Самарской области будут голосовать на участках, где имеется видеонаблюдение.

Понаблюдать за процессом выборов может любой желающий из дома в сети Интернет. Также в Самаре создан штаб оперативного реагирования, где, в том числе, и будут работать общественные наблюдатели. «На улице Ярмарочной в Самаре в день выборов будет работать ситуационный центр, туда будет направлен видеоконтент со всех камер. Там будут работать волонтеры-юристы и СМИ, которые будут отсматривать все, что происходит на избирательных участках с 7 утра и до окончания подсчёта голосов — это может быть и 2 и 3 часа ночи. Спорные вопросы будут подробно разбирать с экспертами. Там же, в ситуационном центре, будет производиться юридический экспресс-анализ обращений граждан, поступающих на «горячие линии», — рассказала Ирина Скупова.

По словам заместителя председателя избирательной комиссии Самарской области Алексея Солдатова, еще одно нововведение этих выборов — «мобильный избиратель». Гражданам предоставили возможность выбирать, на каком участке он будет голосовать 18 марта 2018 года. Он отметил, по статистике ЦИК РФ свыше 5,5 миллионов человек воспользуются этим правом.

В ходе эфира были затронуты несколько вопросов, которые активно обсуждаются в обществе — якобы применение ручек с исчезающими чернилами на избирательных участках и другие. Алексей Солдатов пояснил, что в социальных сетях и обывательских обсуждениях можно прочитать или услышать о том, что данные с КОИБ отправляются в систему, где все можно исправить, однако это суждение абсолютно неверное: «Важно понимать, что никаких данных — ни о количестве проголосовавших, ни о том, за кого проголосовал человек, ни в какую сеть не выкладываются, КОИБ — это сканер. Он просто сканирует бюллетень и по окончании работы выдает протокол». При этом он особо подчеркнул, что наблюдатель, либо член комиссии с правом совещательного голоса, представители СМИ могут получить копию этого протокола. Рассказал он и том, что возникают технические ошибки в работе КОИБ и тогда производится контрольный ручной пересчёт.