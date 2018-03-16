Оплаченный голос или разоблачения в канун дня предвыборной тишины

Краснодар . 16 марта — Новая Кубань. До выборов президента России остается 2 дня. Завтра наступит день тишины. В канун « НТВ » выпустило собственное расследование под названием «Чужой голос». Его суть заключается в разоблачении попыток информационной диверсии российских выборов организацией, якобы финансируемой Европой.

В фильме речь идет об общественном движении в защиту прав избирателей «Голос».

Официальные ведомства сообщают, что на основе современных технологий в этом году процедура голосования будет максимально удобной и прозрачной. Отменены открепительные удостоверения, можно выбрать любой участок. Итоговые протоколы снабдят QR-кодом. На участках установят видео камеры. За выборами будут следить 100 тысяч наблюдателей, среди них представители ОБСЕ и т. д. А попытки изобличить факты нарушений называют заказной акцией, причем оплаченной иностранной стороной.

Организация «Голос» наблюдает за выборами в России уже 18 лет. Приводится цитата одного из представителей, который во время прошлых выборов президента в России сообщал об источниках финансирования:

В расследовании приводятся и суммы. Членам голоса вменяют связи с зарубежными организациями и после принятия в России закона об иностранных агентах. В подтверждение тому приводят видеозаписи визита советника посла Канады и второго секретаря политотдела представительства в московский офис «Голоса».

В противовес активной гражданской позиции организации журналисты акцентируют внимание на том, что официально ни один наблюдатель от «Голоса» на предстоящие выборы не заявлен. Известно, что волонтеры будут следить за выборами дистанционно, с помощью онлайн-трансляций с избирательных участков. Предполагается, что в Интернете будет появляться поток негативных сообщений о якобы имевших место быть фальсификациях.

В расследовании подробно рассказывается о дистанционных методах контроля за процедурой голосования, применяемых «Голосом». Речь идет о математической модели Сергея Шпилькина, основанной на сравнении графиков явки избирателей и распределения голосов между кандидатами. Аномальные скачки графиков свидетельствуют о фальсификации. Говорится, что Шпилькин опробовал её на прошлых парламентских выборах, получил расхождения с ЦИК . Нечто подобное пытались применять и на картах Европы и США, где были отмечены ещё более крупные всплески, чем в России. В итоге все свелось к тому, что Шпилькин сам признал несостоятельность гипотезы.

Начинается фильм с выступления члена совета общественного движения в защиту прав избирателей «Голос» Станислава Андрейчука Европарламенте , которое прозвучало за месяц до президентских выборов в РФ:

— То, что в России называется президентскими выборами, это не является ни честными, ни свободными, ни выборами вообще.

Далее позицию «Голоса» комментирует председатель совета российского общественного института избирательного права Игорь Борисов

— Заявление о том, что уже выборы не легитимный свидетельствуют о полном провале проекта «Голос», но это не хотят признавать западные спонсоры, которые стояли за тратой средств своих налогоплательщиков.

В итоге деятельность общественного движения никак не связывают с содействием реализации избирательного права, а основными её задачами называют попытки дискредитировать процедуру проведения выборов в России, найти факты нарушений и т. д.

Полная версия расследования опубликована на YouTube-канале «НТВ».