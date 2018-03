13-летняя певица из Новосибирска прошла в шоу «Голос. Дети» 

Девочка училась вокалу с восьми лет в школьном кружке гимназии № 12 у Любови Миромановой, в 10 лет родители отдали её в продюсерский центр «Папины дети». Там её подготовила преподаватель Анна Маляш.

В шоу «Голос» она участвовала дважды — сначала в команде не оказалось мест, затем не получилось преодолеть слепые прослушивания. С третьего раза она легко прошла предварительный кастинг и первый этап шоу.

Юная певица обладает недетским голосом — её тембр более глубокий и необычный, уверяет отец девочки со ссылкой на мнение преподавателей «Голоса». На сцене она смотрится старше своих лет — не как бодренький ребёнок, а как задумчивый подросток, уверяет Вадим Борисов. Поэтому она попала в команду Басты, считает отец, — он подбирает необычных детей.

«В профессии певицы детские конкурсы мало что значат. Это часть становления, но никто не помнит победителей детских «Голосов» через месяц. Дальше нужно получать образование — на Ордынке (ГМУЭДИ), в Гнесинке (РАМ имени Гнесиных). Но даже эти вузы не актуальны для современной музыки», — рассказал НГС Вадим Борисов.

В феврале 11-летний новосибирец Майкл Пинчук спел на слепых прослушиваниях в шоу «Голос. Дети», но не смог пройти в следующий этап. Он исполнил The Way You Make Me Feel из репертуара Майкла Джексона , но никто из членов жюри не повернулся к участнику.