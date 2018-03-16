13-летняя певица из Новосибирска прошла в шоу «Голос. Дети»

Дайя Борисова из Новосибирска попала в шоу Первого канала «Голос. Дети» с третьего раза. 16 марта она появилась в эфире пятого сезона с песней Blu Cantrell — Hit 'Em Up Style и оказалась в команде Басты по итогам слепых прослушиваний.

«У меня интересная история, я родилась в Барнауле , но выросла в Сибири», — рассказала в эфире Дайя.

Один из членов жюри Валерий Меладзе сказал во время шоу, что у Дайи очень интересный стиль исполнения и ему хочется знать, кого она слушает. Девочка назвала Аврил Лавин . А певица Пелагея, которая тоже входит в жюри, сказала, что больше похоже, будто Дайя слушает Эми Вайнхаус . Девочка подтвердила, что эту исполнительницу тоже слушает.

Девочка училась вокалу с восьми лет в школьном кружке гимназии № 12 у Любови Миромановой, в 10 лет родители отдали её в продюсерский центр «Папины дети». Там её подготовила преподаватель Анна Маляш.

Последние три года Дайя занимала призовые места в крупных вокальных конкурсах — прошла в полуфинал отборочного тура «Евровидения-2017» в России , вместе с отцом дошла до финала в шоу «Два голоса» 2016 на канале СТС.

В шоу «Голос» она участвовала дважды — сначала в команде не оказалось мест, затем не получилось преодолеть слепые прослушивания. С третьего раза она легко прошла предварительный кастинг и первый этап шоу.

«Этот эпизод «Голоса» трудный для неё в физическом плане, она даже в школу не ходит уже месяц. Здесь такая интенсивность работы за кадром и подготовки к выступлениям. Но ребёнок осваивает профессию, и вся семья к этому готова», — пояснил Вадим Борисов

Юная певица обладает недетским голосом — её тембр более глубокий и необычный, уверяет отец девочки со ссылкой на мнение преподавателей «Голоса». На сцене она смотрится старше своих лет — не как бодренький ребёнок, а как задумчивый подросток, уверяет Вадим Борисов. Поэтому она попала в команду Басты, считает отец, — он подбирает необычных детей.

«В профессии певицы детские конкурсы мало что значат. Это часть становления, но никто не помнит победителей детских «Голосов» через месяц. Дальше нужно получать образование — на Ордынке (ГМУЭДИ), в Гнесинке (РАМ имени Гнесиных). Но даже эти вузы не актуальны для современной музыки», — рассказал НГС Вадим Борисов.