Не верь слухам! Читай «ФедералПресс». СЗФО. Выпуск № 44

Идут профилактические аресты

В Петербурге в последние недели продолжаются административные аресты оппозиционных активистов за участие в «забастовке избирателей» в конце января. К ответственности за участие в несанкционированной акции привлечены 10 человек, включая координатора местного отделения «Открытой России» Андрея Пивоварова и координатора регионального штаба Навального Дениса Михайлова . На прошлой неделе горсуд отклонил апелляционные жалобы активистов, решение второй инстанции Пивоваров обжаловал в ЕСПЧ , но это не быстрый процесс.

Инициатором называют внутриполитический блок правительства Петербурга . «Перед выборами беспредельщиков нужно привлечь по закону, чтобы 18 марта в городе был праздник, а не бедлам», — цитирует «Коммерсант» источник в Смольном. При этом авторы телеграм-каналов отмечают, что максимум, что могут сделать арестованные в день выборов — послать наблюдателей на участки. Но некоторые вспомнили параллельный с Москвой митинг оппозиции после прошлых президентских выборов, когда 5 марта 2012 года на Исаакиевской площади полиция задержала до 500 человек.

Комментарий: все по закону

«Городской суд оставил без изменений постановление Смольнинского районного суда о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.8 ст.20.2 КоАП РФ (Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)», — сообщает пресс-служба объединенной судебной системы Петербурга.

«Андрей Пивоваров известный в городе оппозиционный политик, он понимает, что он делает и во что вписывается, и что за этим может последовать. Не думаю, что для него это какая-то новость, какое-то открытие. Он идет с открытым забралом на определенные действия, зная результат, который был предсказуем», — сказал «ФедералПресс» политолог Дмитрий Солонников

А депутаты зовут на выборы

На фоне ожидаемой низкой явки и далеко не блестящего уровня поддержки основного кандидата в его родном городе действия спикера выглядят как последняя попытка «подстелить соломки». За результаты выборов кому-то все равно придется отвечать, а «крайним» в Москве могут назначить и главного петербургского единоросса, который активно претендовал на участие в кампании.

Комментарий: старт великого будущего

«Выборы президента — это не только главное политическое событие этого года, но это и старт великого будущего нашей России. Россия рождена быть сверхдержавой с великим лидером», — заявил Макаров в среду. «Я не могу голосовать за это проект в том омерзительном политическом контексте в Петербурге, в котором мы сейчас находимся. Я не хочу участвовать в развешивании шариков и гирлянд на фоне идущих арестов, я не хочу быть участником театра абсурда по принципу „Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью“. Этот абсурд, который мы пытаемся залакировать какими-то призывами, мне кажется омерзительным. Я брезгую, если хотите, голосовать за это постановление. Офицеры полиции в зале суда руководят судьями, все происходит без допуска прессы, арестованы больше 10 человек», — сказал до голосования Максим Резник.

Кого назначат виноватым?

На прошлых выходных в городе был первый зам главы АП Сергей Кириенко . По данным петербургских СМИ, его встреча с губернатором Георгием Полтавченко была посвящена явке, которая, по разным социологиям, колеблется от 30 до 60 процентов, что явно далеко от формулы «70 на 70». Как пишет канал «Прицел „Авроры“, по итогам 18 марта ключевые игроки в городе будут разыгрывать сюжет с поисками виновных, вернее, уже начали, судя по местным изданиям. Возможные претенденты: Смольный, где не справился то ли внутриполитический вице-губернатор Серов, то ли сам Полтавченко; ректор Горного университета Литвиненко, который стал неожиданным и лишним элементом кампании, продавив свое назначение соруководителем штаба Путина; и спикер Макаров, который контролирует Заксобрание, низовые избирательные комиссии и муниципальных депутатов, а значит провалил работу на „земле“. Проблемы в первую очередь предрекают Макарову из-за отсутствия прямого выхода на первое лицо.

Комментарий эксперта: непонятное будущее

»Про Макарова все говорят только потому, что у него непонятное будущее в рамках реструктуризации «Единой России». Это вопрос повода, а не причины, по которому могут начинать к нему предъявлять претензии. Если в петербургском отделении будут начинать зачистку и принимать неудобные кадровые решения, это может быть использовано. Он перегнул палку с собственным позиционированием, желанием зайти в команду кампании Путина в городе, у него целый ряд имиджево неудачных шагов. О том, что могут быть проблемы из-за прихода новый команды (Александра Беглова) в полпредство по СЗФО, уже говорили. У него очень сложный путь апеллирования к Владимиру Путину, через Валентину Матвиенко . Предстоящие глобальные изменения на федеральном уровне могут привести к изменениям и в Совфеде , как один из вариантов. Если Матвиенко покинет свое кресло, то у Макарова не останется никакого выхода наверх», — сказал «ФедералПресс» политолог Дмитрий Солонников.

Требуют голосовать в регионе

В социальных сетях на этой неделе жители Ленобласти говорили, что сотрудников детского сада номер два поселка Мурино, живущих в Петербурге, заставляют голосовать на определенном участке в области, за 45 километров от дома. «Также нужно заставить нескольких (2-3) знакомых сделать то же самое. При этом на участок в день голосования нужно будет приехать до 11 часов утра», — пишут авторы. Ранее «ФедералПресс» сообщал, что голосовать по месту работы, где создаются специальные участки, заставляют областных чиновников и сотрудников областных учреждений, расположенных в Петербурге. В администрации эту информацию тогда опровергли.

Комментарий: не соответствует действительности

«В организациях, органах исполнительной и законодательной власти субъекта по инициативе сотрудников, желающих принять участие в выборах президента РФ, проводятся собрания, в ходе которых разъясняется новый порядок подачи заявления избирателями для голосования по месту нахождения (а не по месту регистрации). По информации администрации Всеволожского муниципального района в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Муринский детский сад комбинированного вида № 2» проводилась исключительно разъяснительно-информационная работа о возможности голосования по месту нахождения», — сообщили в Леноблизбиркоме.

Между тем, сегодня днем стало известно, что ЦИК обратится в прокуратуру из-за давления на бюджетников в Ленинградской области, в частности, объявления 18 марта рабочим днем в ряде учреждений. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова посоветовала избирателям «посылать подальше горе-руководителей».

Создается управление для ревизии наследия мэра

Слухи о скорой отставке главы администрации Калининграда обрастают новыми подробностями. В частности, региональные телеграм-каналы пишут о создании новой структуры в мэрии — комитета либо управления по контролю, которое займется ревизией наследия Александра Ярошука . Высказывается мнение, что работать ревизоры будут по указке областного правительства.

Комментарии: изменилась структура комитета

Руководитель управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Владимир Абрамов пояснил «ФедералПресс», что речь идет не о создании нового комитета, а об изменении структуры существующего, а именно комитета муниципального имущества и земельных ресурсов. «Есть соответствующее решение городского совета от 7 марта. Увеличивается штат сотрудников, а полномочия остаются прежними. Заниматься комитет будет тем же, чем и раньше — проверкой структурных подразделений, муниципальных предприятий, а также предприятий, созданных с нашим участием, на предмет соблюдения финансово-экономических дисциплин и правовых норм», — сказал Абрамов. Он также добавил, что внесенные в положения о комитете изменения никак не связаны с предполагаемым уходом градоначальника — поправки готовились задолго до появления каких бы то ни было слухов. «Не надо дежурную работу путать с авралом», — заключил Абрамов.

Явку повышают продуктами

В соцсетях обсуждается тема привлечения избирателей на участки дешевой тушенкой и гречкой. В частности, обнародована фотография приглашения на выборы из Гусева , в котором сообщается, что продуктовые ярмарки будут работать с 11 до 4 часов дня вблизи избирательных участков. По слухам, рекомендации по организации ярмарок главы муниципалитетов получили из регионального штаба, отвечающего за проведение выборов. Комментаторы разделились на два лагеря. Одни говорят, что социальные ярмарки на выборах — это хорошо забытое старое, такая практика широко применялась в СССР. Другие считают, что заменять идеологию гастрономическими интересами — это перегиб.

Комментарий: создаем праздник

«Да, действительно, в некоторых муниципалитетах планируются различные культурно-массовые мероприятия, сопряженные с выездной торговлей, — подтвердила заместитель председателя областного избиркома Ярослава Орлова. — Избиратели достаточно положительно оценивают подобные инициативы. Более того, к нам нередко поступают жалобы, если в здании, где находится избирательный участок, не был организован буфет. Есть желание создать праздник. Члены комиссии будут в нарядных белых шарфах, с яркими нагрудными значками. Впервые голосующим избирателям будем вручать памятные сувениры — кружки с логотипом избирательной кампании, блокноты, брелоки. Будет звучать музыка для создания праздничного настроения. Также будут установлены фоторамки, чтобы можно было сфотографироваться на память возле избирательного участка и выложить фото в соцсети».

Алиханова подозревают в уклонении от армии

Региональные телеграм-каналы и СМИ вновь подняли вопрос, служил ли в армии глава региона. Эта тема всплывает периодически с осени прошлого года, однако в последние недели, накануне выборов президента, ей уделили особое внимание. Высказываются предположения, что Алиханов либо уклонился от службы, тем самым нарушив закон, либо был освобожден от призыва по медицинским показаниям. Вторую причину считают менее вероятной, поскольку молодой технократ с раннего возраста занимается спортом.

Комментарий: подробности будут позже

Начальник пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков напомнил, что на счету Антона Алиханова — два высших образования и аспирантура, и пообещал «ФедералПресс» предоставить подробную информацию позже. Между тем, как иронично пишет близкий к федералам телеграм-канал в Петербурге, вся ситуация выглядит так: «когда срочно нужен компромат на губернатора, но денег на поиск чего-то серьезного не выделили».

Парфенчиков обвинили в отходе от выборов

В региональных и федеральных телеграм-каналах обсуждают заметное отстранение карельского губернатора Артура Парфенчикова от выборов, заранее обвиняя главу в региона в провале кампании основного кандидата. «Последний день агитации в рамках президентской кампании в глубокой Карелии. Избиратели готовятся сделать свой выбор. Артур Парфенчиков готовится давать объяснительные», — пишет «Глубокая Карелия».

Комментарий эксперта: ему и не нужно

По мнению карельского политолога Глеба Ярового, карельский глава дистанцировался от выборов намеренно: «В принципе, что ждут от Артура Парфенчикова? Что он будет лично ходить по бюджетным организациям и всех сгонять на выборы? Сейчас в Карелии на выборы сгоняют народ, как никогда не сгоняли. Если он будет в этом еще и лично участвовать — это вызовет у людей аллергию. Думаю, если перед ним стояла бы конкретная задача идти и лично делать поквартирный обход, приглашать всех на выборы — он бы так и сделал. Скорее всего, сигнала такого не было. Но есть информация, что Парфенчиков уже чемоданы собирает и отправляется на другое место работы — и ему вообще не важно, чем это вся история закончится».

Лиманчук ушел из-за конфликта

«Корпорация развития Карелии» осталась без директора. Прежний руководитель госпредприятия, депутат ЗС РК Леонид Лиминчук уволился по собственному желанию. 19 марта он дорабатывает последний день. В пресс-службе ведомства утверждают, что руководитель «Корпорации» пойдет на повышение, однако авторы одного из карельских телеграм-каналов предполагают, что уход Лиминчука с должности можно объяснить конфликтом с вице-премьером республики Чепиком. «Не сработались», — цитируют они источник в карельском правительстве.

Комментария нет Оперативно связаться с Леонидом Лиминчуком корреспонденту «ФедералПресс» не удалось, к телефону он не подходит

Регион могут включить в состав Ленобласти

В новгородском интернет-издании «Пароход» появилась информация о возможном включении Новгородской области в состав Ленинградской. Слухи об объединении ходят давно, но сейчас они поданы под новым углом в связи с выборами. Издание предполагает, что поводом к принятию такого решения может стать высокая явка на выборах, которая поможет принять непопулярное среди новгородцев решение.

«По моим данным, власти намерены внести поправки в Конституцию и провести слияние некоторых субъектов Российской Федерации, сократив их количество до 27», — передает издание слова политолога Александра Жуковского. Телеграм-канал MarfaPozadnica предположил, что депутат облдумы и оппонент губернатора Андрея Никитина Михаил Караулов, владеющий изданием, сделал попытку таким образом снизить явку на выборах.

Комментарии: есть разные варианты

«Несмотря на заявления «сверху» о том, что административное слияние территорий — миф, наверняка существует не один вариант дальнейшего пересмотра границ регионов. Но реалии любой перекройки региональных границ и переселений таковы, что все упирается в ту самую «капусту», об экономии которой на словах так пекутся инициаторы и участники процессов такого рода. Пока реальные цифры не названы, даже при наличии общих административно-территориальных проблем и интересов, заявления о намерениях и обсуждения остаются пустым звуком.», — считает независимый эксперт, доктор экономических наук, профессор, преподаватель Высшей школы экономики (ВШЭ) Александр Осипов.

Идет конфликт за место главы района

В Боровичском районе продолжается конфликт между главой района Игорем Швагиревым и руководством градообразующего предприятия АО «Боровичский комбинат огнеупоров». По итогам годового отчета главы района ему неудовлетворительную оценку поставили восемь депутатов, находящихся, вероятно, под влиянием БКО. Игорь Швагирев находится в должности главы района всего год. Ранее он работал заместителем главы и стал в некотором роде компромиссной фигурой на неожиданно конкурентных, хотя и не прямых выборах. Против Швагирева выступает Анатолий Можжерин — гендиректор БКО и депутат областной думы. Но дальнейшая судьба главы района, так или иначе, зависит от губернатора, который может не пойти на поводу представительной власти.

Комментарии: ставленник Никитина