«Скрипка Страдивари для спецслужб»: каким должен быть нелегальный разведчик

Нелегалы‐разведчики — отличительная черта военной и внешнеполитической разведки России . Еще во времена СССР туда зачисляли самых способных сотрудников КГБ . Подготовку к такой службе проходил даже президент РФ Владимир Путин . Люди, которые решили посвятить себя этой профессии, живут вдали от родины под чужими именами и ежедневно рискуют жизнью без прикрытия со стороны государства. «360» узнал у бывших разведчиков о тонкостях работы на «невидимом фронте».

В документальном фильме «Путин» глава государства рассказал о работе в КГБ. По словам президента, его деятельность была связана с нелегальной разведкой. Еще во времена учебы в Краснознаменном институте имени Андропова (КИ) Владимир Путин проходил основы разведывательной службы.

«Это (учеба в КИ — ред. «360») — подготовка состава по линии легальной разведки. Но я какое-то время проходил подготовку по линии нелегальной разведки, там подготовка идет просто индивидуально, один на один с преподавателем», — отметил президент. Глава государства рассказал и о своем псевдониме в студенческие годы. С легкой руки преподавателей он значился в списках учащихся под фамилией «Платов».

Фото: кадр из фильма «Путин»

Советы под прикрытием

Впервые о нелегальной разведке в СССР задумались почти сразу после образования Советов — в 1920-х годах. Основная причина создания подобной службы крылась в политической изоляции страны. В то время достоверную информацию о планах зарубежных противников можно было получить только с помощью сил внешней разведки, но у СССР на тот момент были разорваны дипломатические отношения с большинством иностранных государств.

Именно

из-за отсутствия легальных каналов получения данных в июне 1922 года коллегия Главного политического управления при НКВД РСФСР утвердила положение о «Закордонном отделении иностранного отдела». В этом документе предусматривалось использование дополнительных инструментов для работы внешней разведки, а на деле в нем были прописаны методы нелегальной работы разведчиков за рубежом.

Одним из первых в роли

нелегала-разведчика

попробовал себя сотрудник госбезопасности СССР Николай Кузнецов . Во время Великой Отечественной войны советское руководство отправило его в немецкий тыл под именем

обер-лейтенанта

Пауля Зиберта. За время командировки Кузнецов предупредил Москву о подготовке наступления вермахта на Курской дуге. С помощью других

партизан-разведчиков

он похитил командующего особыми войсками Германии генерала фон Ильгена. Кроме того, разведчик оповестил о готовящемся покушении на глав СССР, США Англии во время Тегеранской конференции в 1943 году.

Безопасность мировой элиты на этой встрече обеспечивали другие

агенты-нелегалы: супруги Геворк и Гоар Вартанян. Затем в течение 30 лет супружеская чета работала в разных странах мира под псевдонимами Анри и Анита. До сих пор их задания находятся под грифом секретности и не подлежат разглашению.

На фото: супруги Вартанян

Во второй половине ХХ века один

разведчик-нелегал

фактически спас мир от угрозы начала ядерной войны. В конце

1970-х годов полковник Алексей Козлов сумел добыть секретную информацию о ядерной программе ЮАР и передал ее в Москву. Благодаря этому руководство СССР сумело привлечь внимание мирового сообщества к ядерным планам Южной Африки. В итоге исследования по созданию ядерного оружия в этой стране были прекращены.

Без оружия и прикрытия

Понятие «нелегальная разведка» означает работу разведчиков в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо

третьей страны. При таком режиме службы разведчики не пользуются прикрытием со стороны посольств и консульств своей страны, а ассимилируются с местным населением. Об этом «360» рассказал сотрудник службы внешней разведки КГБ СССР при Совете министров СССР Владимир Горовой.

Из-за специфики службы нелегальные разведчики должны быть очень бдительными и не давать возможности врагу себя раскрыть. Это важный момент, поскольку в большинстве случаев агента раскрывают

из-за предательства сторонних лиц. Впрочем, в такие моменты государство поддерживает своих бойцов и вызволяет их из тюремного заключения путем взаимного обмена пленными

— Владимир Горовой.

Попасть на службу в нелегальную разведку чрезвычайно сложно, рассказал «360» бывший разведчик СВР Анатолий Максимов . «Во все органы госбезопаности существует серьезный отбор, но в разведку он еще более тщательный. К примеру, когда я проходил собеседование в госбезопасность, выбирали одного сотрудника из 15 кандидатов, а когда пошел в разведку, конкурс был 100 человек на место. А на нелегальную службу попасть еще труднее», — отметил Максимов. По его словам, настоящий профессионал в этой области должен обладать хорошо развитым мышлением, памятью, интуицией, сильным характером, владеть иностранными языками и быть эмоционально устойчивым.

Подготовка

агента-нелегала

занимает не один год и дорого обходится государству, сказал «360» ветеран КГБ Георгий.

Нелегалы — это штучный товар, своего рода скрипка Страдивари для спецслужб. Этих людей долго готовят, чрезвычайно тщательно отрабатывают все моменты. Они работают на недружественной территории без оружия и видимой связи с официальными загранпредставительствами своей страны, поэтому они должны обладать уникальными навыками и умениями

— ветеран КГБ Георгий.