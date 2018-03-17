Народный календарь. 17 марта. Герасим Грачевник кикимору отвадит

В этот день вспоминают Герасима Иорданского, монаха-ликийца. Богатство родителей не помешало ему избрать путь отшельника.

Много лет прожил он в пустыне в Египте , а затем пришел к Иордани и основал там монастырь. Рассказы о Герасиме напоминают сказки, настолько они удивительны: например, известна история о том, как он, вылечив раненого льва, приручил царя зверей.

По народным приметам, на Герасима прилетали на родину грачи. Забавное наблюдение, кстати, подтвержденное неоднократно: прилетев, грачи иногда тут же начинают мастерить новые или «ремонтировать» прошлогодние гнезда, а иногда посидят недолго, улетают. Они вернутся потом, однако именно вот этот первый момент возвращения позволял сделать вывод о погоде. Если грачи сели на гнезда, но вскоре улетели — быть еще холодам. Если взялись за работу, фактически не передохнув с дороги, скоро наступит тепло.

Интересно, что грачи обычно летят с той же скоростью, с какой продвигается фронт теплого воздуха, — около 50 километров в сутки.

По традиции, на Герасима пекли особую выпечку — булочки в виде птиц, грачей. Грачи считались трудягами, их уважали. Считали, что рожденные в день возвращения грачей люди тоже отличаются завидным трудолюбием.

А еще любили грачей за то, что они могли многое, но главное — победить кикимору. Все дурное, что происходило в доме, шло от нее, заразы, и знахари в день прилета грачей совершали в доме специальные обряды — полагали, что пока грачи во дворе — кикимора уходит. Вернуться назад она могла только к осени, когда грачи собирались в дальний путь, на зимовку.

Поскольку считалось, что грачей к домам приводит Герасим, звали его Грачевником и за прилет птиц благодарили. По поведению же грачей предсказывали погоду и дальше: прыгают птицы, веселятся — к хорошей погоде, кричат и стонут — к дождям.

Именины в этот день отмечают Александр и Василий, Вячеслав и Георгий, Герасим и Григорий, Даниил, Павел, Ульяна и Яков.

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