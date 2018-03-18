Жительница Твери родила на избирательном участке

Твери женщина родила девочку прямо на избирательном участке в день голосования, сообщает местное издание Tverigrad.

Прозрачнее некуда

Как в России защитили выборы } Участок был организован на территории местного родильного дома. Голосование стартовало в 08:00, а час спустя в медучреждении на свет появилась малышка. Сотрудники роддома отметили, что фактически роды прошли на избирательном участке.

Всего на участке 42 избирателя, из них 18 — персонал больницы, остальные — молодые мамы. Отмечается, что 18 марта в роддоме появились на свет три ребенка: один мальчик и две девочки. Все чувствуют себя хорошо.

Отметим, что в Тверской области открылись 1218 участков для голосования, в самом городе — 169. В списки избирателей в регионе включены 1 миллион 67 тысяч 127 человек.

Ранее сообщалось, что жительница Кемерова решила не оставаться в стороне от голосования и приняла участие в выборах спустя час после рождения сына.

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