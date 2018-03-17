Ещё
Запущен специальный сайт для компаний-перевозчиков посетителей ЧМ-2018 в городах-организаторах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Запущен специальный сайт для компаний-перевозчиков посетителей ЧМ-2018 в городах-организаторах 

Агентство «Москва» 12 часов назад
Фото: РЖД-Партнер
Транспортная дирекция ЧМ-2018 запустила специальный сайт для владельцев автобусов, сообщили в пресс-службе организации.
«АНО «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018» запустила специальный сайт bus.transport2018.com и службу поддержки для владельцев автобусов из 11 городов-организаторов чемпионата. На ресурсе размещена полная информация для компаний-перевозчиков, планирующих осуществлять перевозку пассажиров в города-организаторы в период проведения чемпионата», — говорится в сообщении.
Так, согласно п. 5 указа №202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года» с 1 июня по 17 июля на территории Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Сочи и с 1 июня по 30 июня на территории Волгограда, Екатеринбурга, Калининграда, Саранска смогут заехать только те автобусы, что оснащены аппаратурой спутниковой навигации, передающей информацию в АО «ГЛОНАСС» и АНО «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018».
Для беспрепятственного въезда в города-организаторы чемпионата перевозчикам необходимо установить на автобусы аппаратуру спутниковой навигации и зарегистрировать ее в АО «ГЛОНАСС». Уведомления с данными о планируемых поездках с указанием места, времени и маршрута следования автобуса необходимо будет направлять через специальный информационный ресурс bus.transport2018.com. Уведомление о каждой поездке должно подаваться не позднее чем за 48 часов до планируемого времени въезда, при этом внести изменения в уже сформированную возможно будет не позднее чем за три часа до въезда автобуса.
Агентство «Москва»: последние новости
Обзор московских событий в СМИ за 16 марта Э.Памфилова пообещала взять под защиту граждан, помогающих ЦИК выявлять нарушения на выборах «Дни открытых дверей» пройдут 23-24 марта в налоговых инспекциях Москвы
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ378
В Госдуме оценили заявление Порошенко65
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля737
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве15
День рождения скандальной порнозвезды21
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение