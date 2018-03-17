Запущен специальный сайт для компаний-перевозчиков посетителей ЧМ-2018 в городах-организаторах

Транспортная дирекция ЧМ-2018 запустила специальный сайт для владельцев автобусов, сообщили в пресс-службе организации.

«АНО «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018» запустила специальный сайт bus.transport2018.com и службу поддержки для владельцев автобусов из 11 городов-организаторов чемпионата. На ресурсе размещена полная информация для компаний-перевозчиков, планирующих осуществлять перевозку пассажиров в города-организаторы в период проведения чемпионата», — говорится в сообщении.

Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Калининграда, Так, согласно п. 5 указа №202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года» с 1 июня по 17 июля на территории Казани Москвы , Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары Сочи и с 1 июня по 30 июня на территории Волгограда Саранска смогут заехать только те автобусы, что оснащены аппаратурой спутниковой навигации, передающей информацию в АО «ГЛОНАСС» и АНО «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018».

Для беспрепятственного въезда в города-организаторы чемпионата перевозчикам необходимо установить на автобусы аппаратуру спутниковой навигации и зарегистрировать ее в АО «ГЛОНАСС». Уведомления с данными о планируемых поездках с указанием места, времени и маршрута следования автобуса необходимо будет направлять через специальный информационный ресурс bus.transport2018.com. Уведомление о каждой поездке должно подаваться не позднее чем за 48 часов до планируемого времени въезда, при этом внести изменения в уже сформированную возможно будет не позднее чем за три часа до въезда автобуса.