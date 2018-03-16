Кто досрочно «победил» на выборах в Петербурге

Президентские выборы состоятся еще только послезавтра, 18 марта, а в Петербурге уже есть люди, которые их «выиграли». Точнее, выиграли благодаря выборам. Нет, формальной связи как бы и нет, и всё же… Мы составили шорт-лист «счастливчиков».

1. Проходчики «Метростроя», которым после забастовки срочно выплатили задержанные зарплаты

В рекордно короткие сроки была погашена вся задолженность по зарплате проходчикам тоннеля от станции метро «Театральная» к станции метро «Горный институт». Люди, занятые важнейшей для города работой, не видели денег с осени. И в итоге объявили забастовку.

Если бы не выборы, Смольный, вероятнее всего, просто наплевал бы на требования метростроевцев. Бастуют — и пускай. А тут совсем не вовремя получился скандал федерального масштаба. И пришлось решать проблему в авральном режиме.

Три дня потребовалось, чтобы полностью закрыть все долги перед рабочими. И думается, только благодаря выборам они смогли успешно истребовать заработанные деньги.

2. Жители Красногвардейского района, которым наконец-то вернули трамвай

Частный трамвай «Чижик» за неделю до президентских выборов все-таки смог выйти на линию. Линия недоделана, на протяжении всего маршрута — горы мусора и грязи, не сделаны остановочные павильоны и трамвайное кольцо, до сих пор перекрыта для движения часть проспекта Наставников. Но люди, ждавшие восстановления трамвайного движения по маршруту «Станция метро „Ладожская“ — Хасанская улица» больше года, всё равно довольны.

Они понимают: если бы не выборы, ждали бы еще год. В авральном режиме ветку доделывали днем и ночью в двадцатиградусный мороз, последние рельсы были уложены за день до пуска «Чижика». Концессионеру, сорвавшему все сроки, было выдвинуто жесткое требование: во что бы то ни стало запустить трамвай до выборов. Пришлось поработать.

К тому же — опять спасибо выборам! — до 1 апреля проезд на маршруте бесплатный. И судя по всему, за эту халяву многие жители Красногвардейского района готовы строителям «Чижика» простить причиненные неудобства. Все-таки какие добрые и мягкосердечные у нас люди!

3. Жители центра Петербурга, которые не погибнут от упавших на голову сосулек

За один лишь нынешней февраль в Петербурге погибло и получило серьезные травмы почти столько же петербуржцев как за период невероятно снежных зим 2009/2010 и 2010/2011 года. И это не говоря о легких травмах и сотнях случаев разбитых ледяными глыбами автомобилей.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в центре города. По некоторым улицам было страшно идти — с каждой крыши свисали огромные метровые сосульки.

Если бы не выборы, трагические случаи продолжались бы и сейчас. Однако когда вокруг ситуации с неубранным Петербургом возник большой скандал (в Смольный, по неофициальным сведениям, звонили по этому поводу из Кремля), сосульки зачистили — опять-таки в авральном режиме. Жители исторического центра теперь могут не смотреть с опаской вверх, ожидая, что им прилетит в голову кусок льда.

Но тут такое дело — один раз крыши зачистить смогли, а смогут ли во второй? Впрочем, зачем об этом думать городским чиновникам? К следующим сосулькам выборы уже пройдут.

4. Сын Панкевича, получивший новую должность

В том, что Евгений Панкевич, сын председателя Горизбиркома Виктора Панкевича (голосует на фото), за неделю до 18 марта получил должность заместителя главы администрации Московского района Санкт-Петербурга, связи с предстоящими выборами, разумеется, нет. Вы ведь и сами, уважаемые читатели, такой связи не видите, не правда ли?

Конечно же, Панкевич-младший стал пятым по счету замом главы райадминистрации только потому, что он — суперспециалист в вопросах туризма. Об этом и сам глава администрации Владимир Ушаков в интервью журналистам незатейливо сообщил: «Евгений Викторович для нас ценный кадр. Он знает два языка».

И всё же терзают нас смутные сомнения, что если бы не выборы, сын Панкевича мог бы ждать высокого назначения еще очень долго.

Впрочем, давайте просто порадуемся и за Евгения Панкевича, и за пассажиров «Чижика», и за внезапно «разбогатевших» метростроевцев, и за тех, чья голова не пострадает от сосульки, и за других, не названных здесь, досрочных «победителей». Давайте радоваться. Ведь выборы — это праздник.

Виктор ИВАНЦОВ,

интернет-журнал «Интересант»

Фото Интерпресс

16 марта 2018 года, 23.30