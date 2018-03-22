Крепления для велосипедов появятся в поездах «Иволга» на МЦД

Крепления для велосипедов установят во всех вагонах поездов «Иволга», которые будут курсировать на Московских центральных диаметрах (МЦД). Об этом сообщил коммерческий директор по развитию пассажирского транспорта ЗАО «Трансмашхолдинг» Александр Лошманов.

"В каждом вагоне «Иволги» можно будет провезти до четырех велосипедов. Для этого будут установлены специальные крепления", − цитирует Лошманова Агентство «Москва» . По его словам, вагоны также оснастят надежными креплениями для кресел-колясок. Сидения в поездах «Иволга» будут расположены по схеме «2+2», отметил Лошманов.

"Для ручной клади предусмотрены полки над сидениями, для размещения одежды установлены крючки", − рассказал представитель "Трансмашхолдинга" . Кроме того, для удобства пассажиров в переходах между вагонами сделают дополнительные поручни, а во входной зоне «будет увеличен уровень освещенности на полу». Лошманов также подчеркнул, что в «Иволгах» будет «теплое» покрытие поручней, подобное тому, которое используется новых составах «Москва» в столичной подземке.

Ранее сообщалось. что первые составы электропоезда «Иволга» начнут курсировать на Московских центральных диаметрах уже этой осенью. Сначала на маршрут выйдут девять поездов. В их вагонах используются системы обеспечения постоянного микроклимата и обеззараживания воздуха, которые будут работать в автоматическом режиме.