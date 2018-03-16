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Китайцы постепенно завоевывают Африку, строя безупречные дороги, по которым никто не ездит
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Китайцы постепенно завоевывают Африку, строя безупречные дороги, по которым никто не ездит 

Bigpicture.ru 15 часов назад
Фото: Bigpicture.ru
Китай постепенно завоевывает Африку, но это завоевание гуманное: в ход идут инвестиции. Африканские ресурсы принципиально важны для Поднебесной, ради них китайцы вкладывают деньги в Черный континент, развивают инфраструктуру, налаживают экономические связи, исподволь превращая Африку в свою новую колонию.
Тревел-блогер Сергей Доля во время путешествия по Эфиопии был поражен контрастом здешних прекрасных дорог, построенных китайцами, и всеобщей нищеты вокруг. Сегодня Эфиопия представляет собой мечту гонщика — на трассе ни души, покрытие прекрасное. Вполне возможно, что именно здесь будут когда-нибудь снимать «Форсаж-22».
Дороги в Эфиопии строят китайцы, и эти дороги прекрасны. На фоне общей нищеты и деревенских домов из веток и сена эти дороги выглядят инопланетными щупальцами, извивающимися между гор.
Дороги в Эфиопии безупречно ровные, с хорошей разметкой и твердыми обочинами.
Вдоль этих дорог, диссонируя с их совершенством, бредут ослы, груженные дровами, верблюды, груженные солью, и просто люди.
Машины по этим дорогам практически не ездят. Можно запросто ехать минут 15-20 и не встретить ни одной машины. Ни попутной, ни встречной.
Личного транспорта тут практически ни у кого нет.
Автобусов я тоже не видел ни разу. Люди ходят пешком между городами.
Грузы перевозят на ослах и верблюдах, либо женщины тащат на себе 70-килограммовые вязанки дров.
Сильный ветер переметает дороги в низинках, пытаясь сбросить машины с черного полотна дороги. Вдоль дорог можно увидеть страусов, верблюдов и даже диких обезьян.
Дороги в Эфиопии уже построены, как вы думаете, что же будет следующим шагом китайцев в стране?
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