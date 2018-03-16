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Родственники жертв авиакатастрофы в Ростове пошли в суд
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Родственники жертв авиакатастрофы в Ростове пошли в суд 

161.ru 15 часов назад
Фото: 161.ru
Родственник погибших при крушении Boeing в аэропорту Ростова подал иск к авиакомпании FlyDubai и производителю лайнера с требованием компенсации.
— Заявление поступило в один из районных судов донской столицы 15 марта. Третьими лицами по иску привлечены Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и Росавиация, — сообщает «ТАСС» со ссылкой на адвоката истца Всеволода Сазонова.
По словам юриста, большинство семей получили компенсации, не превышающие 10–20 тысяч долларов. При этом есть данные, что самолет был застрахован на несколько сотен миллионов долларов. Некоторые пострадавшие обратились в суд ОАЭ еще в прошлом году. Слушания по делу продолжаются до сих пор. Что касается расследования, то официального заключения о том, что в трагедии виноват перевозчик, пока нет. Если вина FlyDubai будет доказана, родственники погибших, согласно нормам Международной конвенции, смогут потребовать любую сумму компенсации.
Boeing 737-800, выполнявший рейс из Дубая, разбился в аэропорту Ростова 19 марта 2016 года. Авиакатастрофа унесла жизни 62 человек, среди которых 55 пассажиров и семь членов экипажа.
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