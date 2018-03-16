Родственники жертв авиакатастрофы в Ростове пошли в суд 

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В Каменске-Шахтинском покончил с собой школьник, которого хотели забрать из семьи

Опасное «Цунами»: посетитель ростовского аквапарка получил травму при спуске с 10-метровой горки

Не в СИЗО и не в могиле: бывший мэр Ростова Сергей Горбань нашелся в Госдуме