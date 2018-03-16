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Более 7 тыс. школьников смогут отправиться по местам боевой славы России в 2018 году
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Более 7 тыс. школьников смогут отправиться по местам боевой славы России в 2018 году 

РИАМО 15 часов назад
Фото: РИАМО
Минкультуры РФ разработало двух— и трехдневные маршруты для детского туризма «Дороги Победы» по местам боевой славы истории России, некоторые из которых находятся в Московском регионе, в 2018-м в путешествие по ним смогут оправиться более 7 тысяч школьников и студентов, сообщается на сайте RosTender.info.
«В настоящее время министерство проводит конкурс, по итогам которого будет выбрана компания, которая возьмет на себя организацию проекта. Победителя назовут 4 апреля. Стоимость услуг по подготовке и проведению путешествий на 2018 год оценивается в 50 миллионов рублей, средства выделяются из федерального бюджета», — говорится в сообщении.
С апреля по октябрь по военно-историческим маршрутам смогут отправиться группы школьников и студентов в возрасте от 9 лет до 21 года. Согласно конкурсной документации, на два дня рассчитаны маршруты: Москва — Сергиев Посад — Переславль — Залесский-Ростов, Москва –Владимир — Боголюбово — Ковров, Москва — Тула и многие другие. Туры из Москвы охватывают музей-заповедник «Бородинское поле», Можайск и Смоленск, Вязьму и Калугу, комплекс «Этномир».
Ряд маршрутов стартует в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Волгограде, Рыбинске и Владикавказе. Три дня займет путешествие «Москва — три ратных поля России», куда входит посещение музеев-заповедников «Бородинское поле», «Куликово поле» и «Прохорово поле».
Как уточняется в сообщении, проект «Дороги Победы» осуществляется при поддержке Минкультуры России с сентября 2014 года в соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 — 2020 годы».
Ожидается, что в 2018 году в проекте смогут принять участие более 7 тысяч школьников и студентов.
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