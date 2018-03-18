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Житель Марий Эл сделал предложение девушке на избирательном участке
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Житель Марий Эл сделал предложение девушке на избирательном участке 

Российская Газета 6 часов назад
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Житель Параньгинского района Марий Эл сделал предложение руки и сердца своей девушке во время выборов президента РФ.
27-летний молодой человек дождался пока его избранница выйдет из зала избирательного участка, опустился на колено и протянул кольцо. Услышав согласие, он также протянул будущей супруге букет цветов.
По словам молодого человека, со своей возлюбленной они вместе уже три года. О создании семьи он думал уже давно, а предложение решил сделать в важный для страны день.
Напомним, в Марий Эл для голосования открылось 530 избирательных участков. По данным Центризбиркома республики на 18 часов, явка на выборы превысила отметку в 60 процентов. В двух районах региона — Волжском и Юринском — проголосовали свыше 70 процентов избирателей. В Йошкар-Оле и Волжске явка составляет около 58,5 процента.
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