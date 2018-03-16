Ноябрянам покажут небо в звёздах и шоу мыльных пузырей 

В Ноябрьске завтра, 17 марта, начнёт работу региональная площадка Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+.
Мероприятие рассчитано на самую широкую аудиторию. Тематика фестиваля — «Университет умных вещей»: как простые и умные вещи улучшают качество жизни, открывают удивительный мир и возможности, который дарит научно-технический прогресс человечеству, — сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.
«Ямал находится на пике инфраструктурных и экономических преобразований в Арктике, становится мировым центром сжижения природного газа. За всеми прорывными технологиями стоит наука. Она идёт впереди промышленного освоения, и она же обеспечивает безопасное и бережное освоение природных ресурсов. Наша задача — показать юным ямальцам, что занятие наукой сегодня востребовано, престижно и интересно», — сказал директор департамента по науке и инновациям округа Алексей Титовский.
Фестиваль науки в Ноябрьске будет проходить в течение двух дней в спортивно-оздоровительном комплексе «Зенит». В программе — зрелищные научные эксперименты, крио-шоу, любимое детьми шоу мыльных пузырей. Состоятся увлекательные мастер-классы, семинары, научно-популярные лекции, презентации, будет работать сферический планетарий. На интерактивной площадке лучшие работы и научно-технический потенциал представят организации и учреждения образования Ноябрьска. Среди гостей фестиваля — космонавт-испытатель Сергей Кудь-Сверчков, член элитарного клуба знатоков «Что? Где? Когда?» Сергей Виватенко, главный редактор научно-популярного журнала «Кот Шрёдингера» Григорий Тарасевич.
Первый в России Фестиваль науки был проведён в МГУ им. М. В. Ломоносова в 2006 году. Статус Всероссийского фестиваль приобрёл в 2011 году и сегодня объединяет свыше 80 регионов страны. В 2017 году Салехард был выбран Центральной региональной площадкой фестиваля.