И пикеты левые, и «коммунисты» не настоящие: у таркосалинцев появились защитники — гастролеры

В Тарко-Сале объявились активисты с плакатами, которые собирают подписи на имя президента в защиту жителей ветхих домов и уверяют, что пользуются поддержкой сразу двух партий — КПРФ и «Коммунисты России». Пока «КС» разбирался в происходящем, обе открестились от участия в протестных акциях…

Партийцы да не те?

В понедельник, 12 марта, пресс-служба Общества защиты прав потребителей в Пуровском районе разослала буквально «горячую информацию». В городе прошел одиночный пикет против чиновников, которые якобы не спешат решать проблемы аварийных домов и погорельцев. На двух снимках — по человеку, на плакатах — громкие призывы. Дальнейшие планы: провести митинги, в поддержку которых высказались представители двух коммунистических партий. В подтверждение еще одно фото, уже с флагом КПРФ.

Представители регионального отделения этой партии тут же отгородились от причастности к происходящему и назвали активистов провокаторами-гастролерами.

На сайте Ямало-Ненецкого окружкома говорится, что таркосалинцы обратились в районный комитет за разъяснениями по сбору подписей в адрес губернатора и президента. Первый секретарь комитета Елизавета Сиротинина заверила, что представители КПРФ этим не занимаются, а акцию затеяли липовые коммунисты из партии-спойлера, главная задача которых дезориентировать пуровчан.

«…Считаем, что представители партии провокаторов занимаются популизмом, вводят граждан в заблуждение обещаниями оперативного решения квартирного вопроса и существующих проблем! Дают ложную надежду таркосалинцам! В ход пускаются возмутительные приёмы! Обращение активно распространяется в социальных сетях с указанием, что КПРФ поддерживает данную акцию, хотя мы выступили категорически против мероприятия накануне выборов президента РФ!…» — говорится в релизе на сайте.

Ничего личного, ничего совместного

«КС» связался по телефону с возмутителями спокойствия, заинтересовавшись не только политической принадлежностью, целями активистов, но и их статусом. Ведь по нашим данным, общество защиты прав потребителей в районе больше не существует как юрлицо…

Собеседник представился Виктором Перовым , координатором Движения «ЛЕВЫЙ ФРОНТ». Он заявил, что деятельность закрытой организации решено возобновить, а регистрироваться совсем не обязательно. Провести акцию на Ямале, по его словам, подвигла забота о горожанах. В частности, о погорельцах с улицы Таежной.

— В городе куча деревяшек, в домах плесень, в феврале случился пожар. Мы решили посмотреть, как отреагируют власти — организовали сбор подписей, уже собрали 700 штук и вышли на пикеты, — рассказал Виктор Перов, не смущаясь, что последовательность его аргументов явно дала сбой.

Сами погорельцы, признался он, митинговать не вышли, мол, бояться. Зато его «фронт» поддерживает кандидата от КПРФ, а самих неравнодушных активистов — правозащитник с Урала Сергей Кириллов , плюс местные «Коммунисты России».

На сайте этой партии, действительно, еще 7 марта появилась информация о том, что региональное отделение организовало сбор подписей таркосалинцев за полное расселение аварийных домов. Акция пошла с подачи жителей домов, соседствующих с февральским пепелищем. Подключилась вышеназванная организация по защите прав потребителей, приглашение разослано всем партиям. Гражданские активисты готовились к пикетированию и митингу. Цитата первого секретаря Ямало-Ненецкого окружкома компартии Коммунисты России Алексей Колесникова выглядела, как строго предупреждение: акции будут продолжены, пока требования не удовлетворят.

Когда «КС» обратился к Алексею Колесникову за комментарием, он подчеркнул, что партийцы не организовывали сбор подписей, который проходит в Тарко-Сале, и пикет.

— Это сами жители проводят, мы — члены партии — на этот пикет не выходили. Кроме того, знаем, что люди собирают подписи. Мы разделяем их мнение, понимаем ситуацию и неравнодушны к ней, но совместных мероприятий не проводим, — уверял собеседник.

И нет им покоя…

Пока партийцы отгораживались от активистов, те разослали новый пресс-релиз, где сообщили, что на «автографах» не остановятся. Обвинили местное КПРФ в потакании чиновникам, в сливе сбора подписей, пригрозили обращением в штаб кандидата от этой партии. В упрек поставили и митинг в Ноябрьске, где единомышленники Зюганова были замечены в компании с местным скандально известным активистом. Одно из выдвинутых им предложений — лишить регион автономного статуса — эксперты уже назвали провальным. Руководству регионального КПРФ пришлось оправдываться, мол, такую идею не разделяют…

Новоявленные таркосалинские «борцы» утверждают, что сбор подписей, организованный на последней миле перед выборами, не связан с избирательной кампанией. Для них стоять с плакатами «за людей» лишь один из методов борьбы за права трудящихся.

Разыгрывать такие трюки на Ямале заезжие правозащитники уже пытались не раз и не два. Они находили самых «угнетенных» и судами замученных» северян, на улицы их водили, но никто из тех, кому законом не положено, дармовое жилье так и не обрел. Зато прославились на весь свет. Однако те старые грабли накануне нового голосования (ну, так совпало!) кому-то снова не дают покоя…