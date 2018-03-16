В деле Сулеймана Керимова появился еще один сенатор

Абонемент на выезд

По данным следователей, Джабаров через своих ближайших родственников помогал ряду банкиров решать вопросы по выдаче межбанковских кредитов, снятии предписаний ЦБ , заморозки активности надзорного блока в отношении банков. В деле проходит как abonement, сообщает «Компромат.групп».

Следствие утверждает, что несколько банкиров дали показания на некоего Джабарова как возможного организатора «коридора выезда из РФ » перед отзывом лицензий их банков. Четыре беглых банкира, проживающих в Монако (двое находятся там под арестом) дали показания следственным органам и верифицировали схемы вывода средств из России на счета в европейские банки.

Кроме того, у следствия оказалась расшифрованная телефонная переписка Сулеймана Керимова, где он упоминал ряд «влиятельных людей».

Также в уголовном деле фигурируют ряд действующих сотрудников центрального банка РФ с гражданством стран ЕС и гражданством США , которые присутствовали на конфиденциальных встречах с банкирами. Часть встреч проходила в городах США Нью-Йорке Майами , там же присутствовали представители Сбербанка . Поскольку все было под контролем ФБР , данные о встречах находятся в материалах уголовных дел.

Речь идет о выводе с 2009 по 2017 годы 78 млрд долларов — откаты банкиров за выдачу льготных кредитов Центрального банка РФ, Сбербанка, бездействие надзорного блока ЦБ и лоббирование сохранности остатков средств банкиров, бежавших в США, ЕС, Великобританию

На сегодняшний день Великобритания только поддерживает информационно расследование и изучает возможность уголовного преследования на своей территории лиц, причастных к этим схемам. МВД Франции и прокуратура Швейцарии подтвердили намерение продолжить расследование до установления полного круга лиц, участвующих в схеме отмывания и вывода денег. Не исключена выдача ордеров на арест чиновников из РФ и ЕС.

Напомним, что Штудхальтер, которого французские следователи подозревают в причастности к противозаконным операциям с недвижимостью в интересах Керимова, был освобожден 2 марта 2018 года из-под стражи. По данным швейцарской газеты Luzerner Zeitung, Штудхальтер заплатил залог в 5 млн евро и обязался не покидать Францию.