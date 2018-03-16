В деле Сулеймана Керимова появился еще один сенатор 

Освободившийся из-под стражи швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер рассказал о новом фигуранте дела сенатора Керимова — члене Совфеда Владимире Джабарове.
Абонемент на выезд
По данным следователей, Джабаров через своих ближайших родственников помогал ряду банкиров решать вопросы по выдаче межбанковских кредитов, снятии предписаний ЦБ, заморозки активности надзорного блока в отношении банков. В деле проходит как abonement, сообщает «Компромат.групп».
Следствие утверждает, что несколько банкиров дали показания на некоего Джабарова как возможного организатора «коридора выезда из РФ» перед отзывом лицензий их банков. Четыре беглых банкира, проживающих в Монако (двое находятся там под арестом) дали показания следственным органам и верифицировали схемы вывода средств из России на счета в европейские банки.
Кроме того, у следствия оказалась расшифрованная телефонная переписка Сулеймана Керимова, где он упоминал ряд «влиятельных людей».
Также в уголовном деле фигурируют ряд действующих сотрудников центрального банка РФ с гражданством стран ЕС и гражданством США, которые присутствовали на конфиденциальных встречах с банкирами. Часть встреч проходила в городах США Нью-Йорке и Майами, там же присутствовали представители Сбербанка. Поскольку все было под контролем ФБР, данные о встречах находятся в материалах уголовных дел.
Речь идет о выводе с 2009 по 2017 годы 78 млрд долларов — откаты банкиров за выдачу льготных кредитов Центрального банка РФ, Сбербанка, бездействие надзорного блока ЦБ и лоббирование сохранности остатков средств банкиров, бежавших в США, ЕС, Великобританию.
На сегодняшний день Великобритания только поддерживает информационно расследование и изучает возможность уголовного преследования на своей территории лиц, причастных к этим схемам. МВД Франции и прокуратура Швейцарии подтвердили намерение продолжить расследование до установления полного круга лиц, участвующих в схеме отмывания и вывода денег. Не исключена выдача ордеров на арест чиновников из РФ и ЕС.
Напомним, что Штудхальтер, которого французские следователи подозревают в причастности к противозаконным операциям с недвижимостью в интересах Керимова, был освобожден 2 марта 2018 года из-под стражи. По данным швейцарской газеты Luzerner Zeitung, Штудхальтер заплатил залог в 5 млн евро и обязался не покидать Францию.