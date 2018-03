Загадочные криптомиллиардеры захватили Пуэрто-Рико

Москва , 16 марта — «Вести. Экономика» Спустя пять месяцев после урагана Мария Пуэрто-Рико все еще пытается восстановиться. Будучи неприсоединенной территорией США , небольшой остров отодвинули на второй план, когда дело дошло до усилий по восстановлению. По оценкам Инженерных войск США, более 10% жителей острова по-прежнему лишены электричества, хотя Кармен Юлин Круз, мэр столицы Пуэрто-Рико Сан-Хуана, считает это этот показатель ближе к 30%. Электричество — это не единственная проблема для пуэрториканцев. Более 400 тыс. жителей по-прежнему накрывают голубыми брезентами свои дома, лишенные крыш. И все это в ожидании федеральной помощи. Круз отметила: «Реакция правительства США была неадекватной, неэффективной и крайне неуместной». И тем не менее эта трагедия принесла новые возможности для некоторых. Криптоколониализм В Пуэрто-Рико стекается растущая группа самопровозглашенных «пуэртопианцев», чтобы создать крипто-рай. Из-за своего статуса неприсоединенной территории остров на протяжении оставался налоговой гаванью — и игровой площадкой — для сверхбогатых, а новое поколение криптомиллионеров — не исключение. Их цель в том, чтобы создать совершенно новый город с криптовалютами и технологией блокчейн в основе этого. Группа даже рассматривает остров на перспективу в поисках места, где можно построить аэропорт и доки. Тем временем, пуэртопианцы оккупируют Старый Сан-Хуан, едят в хороших ресторанах и живут в высококлассных отелях в самом сердце колониальной части города. При ближайшем рассмотрении эта таинственная группа и ее известный лидер находятся в центре одного из самых загадочных движений в современной эпохе. "Сол" и его создатель Проект, первоначально прозванный «Пуэртопией», должен был сменить свое название на «Сол» после того как было отмечено, что латинский перевод его первоначального названия означал «рай для мальчиков», актуальность которого станет понятной по мере развития этой истории. «Сол» возглавляет Брок Пирс, богатый и эксцентричный человек с крайне мутным прошлым. Будучи директором Bitcoin Foundation, он отстаивал огромные преимущества криптофилантропии, даже предлагая отдавать $1 млрд своих личных средств на благотворительность, но его сомнительный послужной список оставляет много вопросов, требующих ответа. Пирс, бывший ребенок-актер, вступил в мир цифрового бизнеса в 18 лет как исполнительный вице-президент Digital Entertainment Network, позже подвергся нападкам из-за сексуального скандала, связанного с несовершеннолетними. О скандале впервые стало известно в 2000 году, когда сотрудники и дети-актеры утверждали, что Пирс и его партнеры, Чад Шекли и Марк Коллинз, применяли жестокое обращение в отношении нескольких актеров A-List. Утверждалось, что эта группа устраивала вечеринки, где несовершеннолетним предлагались наркотики, алкоголь и где они принуждались к половым актам. Учитывая заявления, Пирс и его коллеги подали в отставку, уйдя из Digital Entertainment Network и бежали в Испанию . Позднее выяснилось, что Пирс уладил дело без суда с обвинителем Майклом Иганом , выплатив ему $21600. В Испании Пирс создал IGE (Internet Gaming Entertainment), который выступает в роли брокера при использовании различной внутриигровой валюты, включая фаворитов Blizzard World of Warcraft и Diablo 3. После нескольких лет, которые принесли прибыль и инвестиции от Goldman Sachs на $60 млн, компания пошла на спад. В январе 2007 года компания понесла убытки на $500 тыс. в месяц, а Пирса в конечном итоге сменил на посту гендиректора никто иной как бывшая правая рука Трампа Стив Бэннон. После нескольких лет последовательного накопления капитала и филантропической работы, в том числе пожертвований в Фонд Клинтона, Пирс стал одной из главных фигур в мире криптовалют, основав гигант VC Blockchain Capital с Бартом Стивенсом и Брэдфордом Стивенсом в 2013 году. Его многочисленные связи и огромное богатство привели его на пост председателя правления Фонда Blockchain Capital год спустя, в результате чего последовала отставка 10 ключевых членов.

I can no longer have even the smallest association with the Bitcoin Foundation, because of the complete lack of transparency

— Andreas M. Antonopoulos (@aantonop) 9 июля 2014 г. Так как Пирс участвовал в многочисленных ICO и различных предприятиях, связанных с криптовалютами, включая крайне спорный Tether, который предположительно привязан к доллару США и тесно связан с крупнейшей в мире криптовалютной биржей Bitfinex. В то время как Tether опровергает утверждения о том, что криптовалюта на самом деле не полностью поддерживается долларовыми резервами, в 2017 году отчет от Nathanial Popper утверждал иначе. Назад в Пуэрто-Рико Брок Пирс утверждает, что он стремится «также предоставить помощь пуэрториканцам», полагая, что после урагана они смогут «начать с нуля» и создать новую утопию. Хасли Майнор, основатель CNET и еще один пуэртопианец, сделал еще один шаг, назвав ураган «идеальным штормом», отметив, что «несмотря на то, что это действительно плохо для населения Пуэрто-Рико, в долгосрочной перспективе это находка». На первый взгляд, намерения могут показаться искренними, но сама история и люди, участвующие в ней, рисуют совсем другую картину. До сих пор, кажется, что на восстановление острова тратится меньше денег, чем на то, чтобы избежать налогов и распивать ром. Другой участник этой загадочной группы и партнер Пирса по Tether, Рив Коллинз, не скрывал своей позиции в плане уклонения от уплаты налогов, заявляя что-то вроде: «Нет, я не хочу платить налоги», так как «это первый раз в истории человечества, когда кто-то, кроме королей или правительств, может создавать свои собственные деньги». А что думают сами пуэрториканцы по поводу специалистов в сфере технологий и миллионеров, сделавших состояние на криптовалютах? Андрия Сац, житель старого Сан-Хуана и сотрудник Conservation Trust Пуэрто-Рико раскрывает постоянную тенденцию на острове: «Мы просто детская игровая площадка для богатых. Мы — что-то вроде тестовой площадки для тех, кто хочет экспериментировать. Аутсайдеры получают налоговые льготы, а местные жители не могут добиться разрешений». И это длилось годами. Пуэрториканцы не могли участвовать в золотой лихорадке, в то время как мегабогатые эксплуатировали остров, его ресурсы и людей с пользой для себя. Понятно, что есть резкий контраст между щедрым образом жизни, которым пользуются криптомигранты и продолжающейся борьбой граждан Пуэрто-Рико. И возникает важный вопрос: является ли это еще одним примером того, что сверхбогатые участвуют в развитии дикого капитализма, заново колонизируя территорию, которая снова и снова становится жертвой той же схемы ультра-богатых? Или эта псевдо-команда мечты технарей-героев пытается на этот раз спасти положение?