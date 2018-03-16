Путин пообщается с петербургскими медиками 

Сообщается, что глава государства посетит Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова.
«Президент ознакомится с работой учреждения и встретится с представителями медицинского сообщества, пациентских организаций, образовательных учреждений и врачебных ассоциаций России. Планируется обсудить широкий круг вопросов развития отечественного здравоохранения», — приводит слова пресс-службы Кремля «ТАСС».
Напомним, Владимир Путин сегодня приедет в Санкт-Петербург. Целью его визита станет обсуждение развития здравоохранения в стране.
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