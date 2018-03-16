Глубокий след: «1С» упростит маркировку обуви для малого бизнеса

С июня 2018 года в России стартует предложенный правительством эксперимент по маркировке обуви. Ежегодно миллиарды рублей налогов не уплачиваются из-за неконтролируемых продаж обуви в стране, и за счет маркировки объем таможенных и налоговых платежей должен увеличиться. Однако эта цель не единственная. В маркировке заинтересованы крупные игроки обувного рынка.

«Маркировка реально должна обелить рынок на 100%», — считает Андрей Павлов , глава Zenden Group. Совместно с другими игроками рынка, членами Национального обувного союза (НОБС), будет разработана система маркировки на базе самого массового российского ИТ-продукта — системы «1С». В пресс-службе «1С» объясняют: «Государство собирает с налогоплательщиков все больше информации в автоматическом режиме, усиливая контроль за товародвижением по различным группам». Примеры действующих государственных информационных систем — ЕГАИС, ГИСМ (госинформсистема маркировки меха), ФГИС МДЛП (система мониторинга движения лекарственных препаратов). А в 2018 году будут тестировать еще два проекта маркировки — табачных изделий и обуви.

По словам главы НОБС Натальи Демидовой, цель совместного проекта обувщиков с «1С» — эффективное и безболезненное внедрение маркировки в бизнес-процессы малых и средних компаний. Помимо Zenden в рабочую группу проекта вошли «Эконика», Kari, «Спортмастер», «Парижская коммуна», «Егорьевск-обувь» и другие. Специально разработанное ПО позволит отслеживать товар по штрих-кодам, содержащим информацию о происхождении и перемещении каждой конкретной пары обуви (вплоть до момента продажи конечному пользователю).

«Обувь с уникальным штрих-кодом не может правомерно оказаться на полке у продавца, которому она не была продана, так как это не зафиксировано в системе», — говорит Демидова. Продажа одного уникального штрих-кода через онлайн-кассы несколько раз невозможна, то есть смысл копирования кода также пропадает.

Пилотный проект маркировки обуви ощутимо поможет небольшим игрокам рынка, говорит Сергей Саркисов , вице-президент «Новард» (бренды «Эконика», Portal). «Речь идет о том, чтобы упростить для мелких предпринимателей процедуру учета товара», — поясняет он.

По данным НОБС, в России сегодня насчитывается около 100 000 обувных компаний, большая часть из них — мелкие предприниматели. При этом львиная доля обувных магазинов в России работает на продуктах «1С», которые сопрягаются с учетной системой на кассе, говорит Саркисов. «Мелким предпринимателям не придется дополнительно инвестировать, чтобы вести учет по новым правилам. Если компания работает в „1С“, подобных затрат вообще не возникнет», — добавляет он.

Основные продукты «1С» («1С. Управление торговлей», «1С. ERP», «1С. Бухгалтерия») сегодня уже интегрированы с госсистемами типа ГИСМ. В компании полагают, что большинству обувных магазинов новый функционал для учета товара будет полезен. «Мы подключаем подобные опции в рамках штатного информационно-технологического сопровождения. Стоимость продуктов „1С“ при этом не возрастает», — заверяют в пресс-службе. Выгода участия «1С» в проекте маркировки другая: чем больше продукт будет соответствовать потребностям клиента, тем выше его потребительская ценность. Увеличится ли число пользователей «1С» за счет расширения функционала для обувщиков, в компании прогнозировать не берутся.

К росту цен на обувь процедура маркировки привести не должна. «Объективных причин нет», — отмечал ранее замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов . «Это миф и попытка ввести людей в заблуждение», — подтверждают в НОБСе. Для определения метода маркировки учитываются удельная стоимость единицы продукции и рыночная конъюнктура. «Но несмотря на очевидные плюсы маркировки для государства, потребителя и бизнеса, находятся те, кто пытается паразитировать на теме, — говорит Демидова. — Например, взимать плату за учетную систему маркировки не с государства, а с покупателей, и навязать специальное лицензированное оборудование для печати штрих-кодов».

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