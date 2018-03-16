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Уличную систему оповещения проверят в Вологде
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Уличную систему оповещения проверят в Вологде 

Вологда.рф 16 часов назад
Фото: Вологда.рф
Сирены сработают в областной столице 21 марта. С 9 до 11 часов пройдет проверка системы оповещения.
Как сообщили в Центре гражданской защиты города, на непродолжительное время включат сирены С-40 и сигнальные громкоговорящие устройства СГС-22М, возможен перехват телеэфира и городских радиостанций. Проверка проводится в соответствии с приказом Комитета гражданской защиты и социальной безопасности региона.
Напомним, что проверять систему оповещения населения необходимо не реже одного раза в квартал. Всего в Вологде 42 сигнальных устройства — сирены и громкоговорители.
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