Уличную систему оповещения проверят в Вологде

Сирены сработают в областной столице 21 марта. С 9 до 11 часов пройдет проверка системы оповещения.

Как сообщили в Центре гражданской защиты города, на непродолжительное время включат сирены С-40 и сигнальные громкоговорящие устройства СГС-22М, возможен перехват телеэфира и городских радиостанций. Проверка проводится в соответствии с приказом Комитета гражданской защиты и социальной безопасности региона.