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Права получат выпускники первой автошколы для инвалидов в СФО
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Права получат выпускники первой автошколы для инвалидов в СФО 

Все новости Новосибирской области 16 часов назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Артем — студент, занимается хоккеем, ведет активный образ жизни. Сесть за руль машины мечтал с детства. Но получить водительское удостоверение молодой человек никак не мог. Он инвалид по слуху и учиться должен только в специальной автошколе. В ноябре в Областном центре адаптации людей с ограниченными возможностями открыли отдел по подготовке водителей категории «В». И Артем воспринял это как удачу.
«Я очень часто езжу по городу из одного конца в другой, и общественный транспорт занимает очень много времени. А эта школа стала спасением, тем более что тут я мог учиться абсолютно бесплатно», — сообщил ученик автошколы Артем Калашников.
Владимир Казаков — профессиональный инструктор, и так получилось, что с детства владеет сурдопереводом, в семье были люди с ограниченными возможностями. В этой школе ему пригодились оба навыка.
«К сожалению, методики нет, мы ее нарабатываем. Язык жестов — это не только язык рук, это язык тактильный. Словами не объяснишь, какой ногой жать на педаль, правой или левой. Надо потрогать человека за руку или за ногу. Кто-то воспримет это как нечто неприличное, но такие люди нормально это воспринимают. По-другому быстро объяснить не получится. Это маленький пример, но он отражает характер обучения», — сообщил инструктор по вождению в автошколе Николай Казаков.
Перед учебой в автошколе людей с ограниченными возможностями осматривали медики, чтобы у курсантов хватило сил выдержать 200 часов занятий.
«Прошел 41 человек. учащиеся довольны полностью процессом обучения, отсеялись люди, которые по состоянию здоровья не смогли продолжить обучение. все-таки они ушли от нас с надеждой на то, что они вернутся и завершат начатое дело», — отметил директор «Областного комплексного центра социальной адаптации граждан» Владимир Тарасенко.
Особенности есть и в самих машинах. Если для глухих и слабослышащих машину не надо переоборудовать, то для учеников с проблемами опорно-двигательной системы в автомобилях установили ручное управление.
«Автоматическая коробка передач, поэтому очень удобно управлять автомобилем с помощью рук», — отметил инструктор по вождению автошколы Вячеслав Васильев.
Успешно прошли обучение больше 40 человек. Мужчины и девушки с разными диагнозами справились с теорией и практикой. Свидетельства об окончании автошколы получили из рук руководителя региона.
«Безусловно, хоть эта школа и первая в Сибири, а всего школ таких 10 в стране, спрос очень высокий, и мы намерены расширять возможности этой автошколы и поддерживать создание подобных школ в Новосибирской области, не только в Новосибирске, но и в других крупных районных центрах», — сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников.
Но главный экзамен — впереди. Всем ученикам предстоит контрольный тест в ГИБДД. Он то и покажет, кто станет полноправным водителем категории «В».
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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