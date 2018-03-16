«Просто техническая отмазка!» Коммунальщики Первоуральска отмываются от истории с синей водой

Из унитаза в кран или официальная версия

По версии коммунальщиков, или Диана Клачкова, в квартире которой пошла синяя вода, или кто-то из ее соседей, засыпали средство для чистки в бачок унитаза, обратный клапан в котором был неисправен. После этого в общедомовой системе по каким-то причинам произошел скачок давления, что привело к попаданию синей воды в сеть.

«Оказывается, что есть у нас такие средства для очистки унитазов, которые ставят в сливной бачок. Они придают запах и какой-то цвет воде. А при снижении давления в сетях при неисправном работающем клапане эта вода может попасть в общедомовую систему», — на полном серьезе прокомментировал ситуацию корреспонденту «ФедералПресс» заместитель директора ППМУП «Водоканал» Сергей Матафонов.

Начальник отдела охраны окружающей среды «Водоканала» Константин Иванов же заверил «ФедералПресс», что «с водоснабжением в городе все нормально и вода соответствует всем нормам СанПина».

Такая версия вполне устроила Роспотребнадзор . Самостоятельную проверку в ведомстве устраивать не стали, ограничившись запросом информации у управляющей компании и поставщика ресурса.

«При обследовании распределительной сети дома специалисты обеих организаций аварии не обнаружили. Результаты производственного лабораторного контроля питьевой воды, подаваемой населению Перворальска 6 и 7 марта показали соответствие проб воды санитарным требованиям», — рассказали корреспонденту «ФедералПресс» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области

«Как вода из унитаза может бежать из крана? Это бред какой-то!». Мнение первоуральцев

Жители Первоуральска сотрудникам «Водоканала» не поверили. Своим мнением на этот счет они активно делятся в комментариях в группе одного из местных СМИ в соцсетях.

Больше всего возмущена сама пострадавшая жительница города Диана Клачкова.

«Как вода из унитаза может бежать из крана? Это бред какой-то! Когда мы заезжали в эту квартиру нам устанавливал сантехник стиральную машинку. Если бы было что-то подключено не так, он бы сразу сказал. Что касается синего чистящего средства, то я все унитазы мою только белизной, которая не имеет цвет, но имеет запах. А та жидкость, что бежала из под крана, была без запаха и жгла руки. Как чистящее средство может жечь руки?!» — негодует женщина.

«Это просто техническая отмазка!». Мнение экспертов

В состоятельность версии первоуральских коммунальщиков не верят и эксперты, в том числе, и из сферы ЖКХ города.

«Какая-то странная версия. Чтобы из бачка что-то засосало в общую систему…В нем должно быть давление больше, чем в этой системе! В среднем давление в системе 3-4 атмосферы (для сравнения — давление в автомобильной шине — порядка 2 атмосфер, прим.). Чем можно надуть бачок унитаза, чтобы там было такое давление?!» — поделился мнением с «ФедералПресс» источник из коммунальной сферы города, пожелавший остаться неназванным.

Эксперты Института стратегических коммуникаций и социальных проектов сошлись во мнении, что подобное могло возникнуть только при стечении множества маловероятных факторов: обратный клапан в бачке с чистящим средством должен был сломаться одновременно с аварией на сетях, из-за которой упало давление в системе. А Диана Клачкова должна была включить воду одновременно с появлением воды в самой системе. При этом, все равно остается загадкой, почему стандартный объем бачка с синим чистящим средством вытекал из крана целый час (по словам Дианы Клачковой).

Профессор, доктор физико-математических наук УрФУ Владимир Шур сказал корреспонденту «ФедералПресс», что если такая ситуация произошла, то синяя вода должна была очень быстро протечь: «Это все должно быстро кончиться. В бачке же определенный объем. Это фактически какие-то минуты при открытом кране!».

Прокомментировать жизнеспособность версии «Водоканала» корреспондент «ФедералПресс» также попросил депутата Госдумы , основателя общественной организации «Справедливое ЖКХ» Дмитрия Ионина , съевшего собаку на коммунальных скандалах.

«Чисто теоретически это возможно, но я как-то слабо представляю себе такого человека, который заливает чистящее средство в сливной бачок унитаза. Это единственный, наверное, в Свердловской области человек, который так делает! И вы представляете, какое количество вещества нужно залить, чтоб оно из под крана побежало? Я думаю, что это просто техническая отмазка, которую придумали, чтобы прикрыть ситуацию и дальше не разбираться», — поделился мнением народный избранник.

Фото: из личного архива Дианы Клачковой.