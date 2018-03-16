«Просто техническая отмазка!» Коммунальщики Первоуральска отмываются от истории с синей водой 

Из унитаза в кран или официальная версия
По версии коммунальщиков, или Диана Клачкова, в квартире которой пошла синяя вода, или кто-то из ее соседей, засыпали средство для чистки в бачок унитаза, обратный клапан в котором был неисправен. После этого в общедомовой системе по каким-то причинам произошел скачок давления, что привело к попаданию синей воды в сеть.
«Оказывается, что есть у нас такие средства для очистки унитазов, которые ставят в сливной бачок. Они придают запах и какой-то цвет воде. А при снижении давления в сетях при неисправном работающем клапане эта вода может попасть в общедомовую систему», — на полном серьезе прокомментировал ситуацию корреспонденту «ФедералПресс» заместитель директора ППМУП «Водоканал» Сергей Матафонов.
Начальник отдела охраны окружающей среды «Водоканала» Константин Иванов же заверил «ФедералПресс», что «с водоснабжением в городе все нормально и вода соответствует всем нормам СанПина».
Такая версия вполне устроила Роспотребнадзор. Самостоятельную проверку в ведомстве устраивать не стали, ограничившись запросом информации у управляющей компании и поставщика ресурса.
«При обследовании распределительной сети дома специалисты обеих организаций аварии не обнаружили. Результаты производственного лабораторного контроля питьевой воды, подаваемой населению Перворальска 6 и 7 марта показали соответствие проб воды санитарным требованиям», — рассказали корреспонденту «ФедералПресс» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
«Как вода из унитаза может бежать из крана? Это бред какой-то!». Мнение первоуральцев
Жители Первоуральска сотрудникам «Водоканала» не поверили. Своим мнением на этот счет они активно делятся в комментариях в группе одного из местных СМИ в соцсетях.
Больше всего возмущена сама пострадавшая жительница города Диана Клачкова.
«Как вода из унитаза может бежать из крана? Это бред какой-то! Когда мы заезжали в эту квартиру нам устанавливал сантехник стиральную машинку. Если бы было что-то подключено не так, он бы сразу сказал. Что касается синего чистящего средства, то я все унитазы мою только белизной, которая не имеет цвет, но имеет запах. А та жидкость, что бежала из под крана, была без запаха и жгла руки. Как чистящее средство может жечь руки?!» — негодует женщина.
«Это просто техническая отмазка!». Мнение экспертов
В состоятельность версии первоуральских коммунальщиков не верят и эксперты, в том числе, и из сферы ЖКХ города.
«Какая-то странная версия. Чтобы из бачка что-то засосало в общую систему…В нем должно быть давление больше, чем в этой системе! В среднем давление в системе 3-4 атмосферы (для сравнения — давление в автомобильной шине — порядка 2 атмосфер, прим.). Чем можно надуть бачок унитаза, чтобы там было такое давление?!» — поделился мнением с «ФедералПресс» источник из коммунальной сферы города, пожелавший остаться неназванным.
Эксперты Института стратегических коммуникаций и социальных проектов сошлись во мнении, что подобное могло возникнуть только при стечении множества маловероятных факторов: обратный клапан в бачке с чистящим средством должен был сломаться одновременно с аварией на сетях, из-за которой упало давление в системе. А Диана Клачкова должна была включить воду одновременно с появлением воды в самой системе. При этом, все равно остается загадкой, почему стандартный объем бачка с синим чистящим средством вытекал из крана целый час (по словам Дианы Клачковой).
Профессор, доктор физико-математических наук УрФУ Владимир Шур сказал корреспонденту «ФедералПресс», что если такая ситуация произошла, то синяя вода должна была очень быстро протечь: «Это все должно быстро кончиться. В бачке же определенный объем. Это фактически какие-то минуты при открытом кране!».
Прокомментировать жизнеспособность версии «Водоканала» корреспондент «ФедералПресс» также попросил депутата Госдумы, основателя общественной организации «Справедливое ЖКХ» Дмитрия Ионина, съевшего собаку на коммунальных скандалах.
«Чисто теоретически это возможно, но я как-то слабо представляю себе такого человека, который заливает чистящее средство в сливной бачок унитаза. Это единственный, наверное, в Свердловской области человек, который так делает! И вы представляете, какое количество вещества нужно залить, чтоб оно из под крана побежало? Я думаю, что это просто техническая отмазка, которую придумали, чтобы прикрыть ситуацию и дальше не разбираться», — поделился мнением народный избранник.
Фото: из личного архива Дианы Клачковой.