9 развлечений выходных: разглядываем фото Перми, слушаем хип-хоп и встречаемся с участницей Олимпиады

В выходные в Перми пройдет «ЗаКама Fest», сольный концерт Дениса Мацуева и концерт «Руки вверх», покажут проекты города будущего и выставку фотографий старой и новой Перми.

Подробнее — в нашей афише.

Пятница, 16 марта

Фестиваль: «ЗаКама Fest» (0+)

Музей современного искусства совместно с администрацией Кировского района проведет фестиваль «заКама fest». Мероприятие будет проходить два дня — Pre-party фестиваля состоится вечером 16 марта, а сам фестиваль пройдет в течение субботы, 17 марта. В первый день фестиваля прозвучат выступления известных хип-хоп исполнителей, таких как Алиш, Макс Флай и Arik и состоится шоу танцевальной брейк-команды 99PRO. Во второй день гости фестиваля дадут свое определение слову «Кама», пофантазируют о том, кто обитает на дне легендарной реки, будут строить инсталляции с кораблями и яхтами и смогут посетить творческую встречу с известным пермским уличным художником, а также послушать Dj-сет от Никиты Классена.

Где: ТЦ «Браво», улица Светлогорская, 22. Когда: 16 марта в 19:00, 17 марта в 12:00. Вход свободный. Подробнее: 254-35-73 Публикация от Алиш Низамиевич (@alishxl) Дек 20, 2017 в 12:18 PST Встреча: автограф-сессия с Региной Рахимовой (0+)

Спортсменка была участником олимпийской сборной команды России по фристайлу на Олимпиаде в Ванкувере Сочи , Пхенчхане. В пятницу вечером она встретится с пермяками и ответит на их вопросы. Регина Рахимова родилась в Чусовом в 1989 году, начала заниматься фристайлом в 8 лет, в 23 года спортсменка победила на Спартакиаде учащихся России. В сборной команде России с 2008 года.

Где: Пермский почтамт, улица Ленина, 28. Когда: 18:00. Вход свободный.

Регина Рахимова встретится с пермяками

Гастроли: «Руки вверх» (12+)

В Перми состоится большой концерт группы «Руки вверх». Сергей Жуков и его команда приедут в Пермь уже с новой программой «21».

Где: СК имени Сухарева, шоссе Космонавтов, 158а. Когда: 20:00. Стоимость: 3000—4000 рублей. Подробнее: Sksuhareva.ru.

Пять вечеров в Перми6_2018-03-11 Суббота, 17 марта

Выставка: «Моя Пермь — мое будущее» (0+)

В Фестивальном доме откроется интерактивная мультимедийная выставка «Моя Пермь — мое будущее». На ней будут представлены более 20 проектов по развитию, благоустройству и созданию комфортной среды в столице Пермского края

Наряду с уже известными проектами аэропорта, биопарка, железнодорожного вокзала, набережной, на выставке представлены и новые. Среди них «Порт Любимов», «Район Университетский», «Культурный Разгуляй», «Новая Мотовилиха».

Где: Фестивальный дом напротив здания Законодательного собрания. Когда: с 16 марта. Вход свободный. Подробнее: Vk.com/festival_house_perm.

Фестиваль: сольный концерт Дениса Мацуева (6+)

Для сольного концерта Денис Мацуев выбрал произведения, которые не назовёшь иначе как золотой классикой. Это знаковые сочинения Петра Ильича Чайковского Людвига ван Бетховена . Вечер откроет бетховенская 17-я соната ре-минор. Далее прозвучит последняя, 31-я фортепианная соната Бетховена, предвестница музыкального романтизма. Завершит концерт соль-мажорная Большая соната Чайковского.

Где: Пермская филармония, улица Куйбышева, 14. Когда: 18:00. Стоимость: 6000-10000 рублей. Подробнее: Filarmonia.online.

Пять вечеров в Перми5_2018-03-11 Сказка: «Али-Баба и 40 разбойников» (6+)

Мария Лямина в сопровождении ансамбля Barocco a la Prima (Дилявер Менаметов — саз, перкуссия; Ирина Пыжьянова — гусли, окарина, шум дождя) прочитает арабскую народную сказку «Али-Баба и 40 разбойников».

Где: Фестивальный дом напротив здания Законодательного собрания. Когда: 16:00. Вход свободный. Подробнее: Vk.com/festival_house_perm.

Воскресенье, 18 марта

Лекция: «Ты то, что ты ешь» (12+)

Фестивальный дом и Пермские научные бои приглашают вас на научно-популярную лекцию Евгении Тимоновой «Ты то, что ты ешь». Научная журналистка, популяризатор науки, автор и ведущая известного видеоблога «Все как у зверей» предложит вам поговорить об эволюции интересных пищевых предпочтений и их влияние на социальность у животных и людей.

Где: Фестивальный дом напротив здания Законодательного собрания. Когда: 13:00. Вход свободный. Подробнее: Vk.com/festival_house_perm.

Выставка: «Пермь как Пермь» (6+)

В Пермской художественной галерее открывается фотовыставка «Пермь как Пермь». Выставка станет полем для исследования пермской идентичности через фотографию.

Проходя по анфиладе из 6 выставочных залов, зрители смогут увидеть образы Перми с 1909 по 2018 годы. Самые ранние снимки города сделаны в начале ХХ века Сергеем Михайловичем Прокудиным-Горским.

Где: Пермская галерея, Комсомольский проспект, 4. Когда: с 15 марта. Стоимость: 80-150 рублей. Подробнее: Permartmuseum.ru.

На выставке покажут разную Пермь

Кино: «Тихоокеанский рубеж 2» (12+)

Команда пилотируемых роботов-защитников остановила вторжение гигантских инопланетных монстров. Великая битва за Тихоокеанский рубеж ознаменовала новую главу в истории человечества. Однако война только начинается… Пришло время нового поколения отстаивать своё право на Землю.

Где: кинотеатры Перми. Когда: с 15 марта. Стоимость уточняйте в кассах кинотеатров.