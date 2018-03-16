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В Минприроды прокомментировали ситуацию с гибелью львёнка, который «работал» в кальянных
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В Минприроды прокомментировали ситуацию с гибелью львёнка, который «работал» в кальянных 

RT на русском 17 часов назад
В пресс-службе Минприроды прокомментировали ситуацию с гибелью краснокнижного львёнка Мии, с которым устраивали фотосессии в элитных ресторанах и кальянных столицы. В ведомстве отметили, что сейчас люди, которые имеют все необходимые документы на приобретённых животных, распоряжаются ими как имуществом. При этом у органов власти практически нет законных оснований даже для того, чтобы изъять животное у нерадивых хозяев. Исключением являются регионы, где уже приняты свои соответствующие нормативные акты, в том числе в Москве.
«Проблема жестокого обращения с животными решается в рамках законопроекта, который сейчас дорабатывается в Госдуме — об ответственном обращении с животными. Согласно этому законопроекту, если животное содержится в условиях, которые приводят к его страданию или смерти, возможны и изъятие животного, и штрафы, и прочие санкции. Но пока соответствующий документ не принят. В нём же предусмотрен закрытый список редких животных, которых запрещено содержать в домашних условиях или в условиях прямого контакта в людьми. Это касается и ресторанов. Надеемся, что данная позиция будет отражена в принятом законе», — рассказали в Минприроды.
В министерстве добавили, что отдельным законопроектом планируется внести поправки в УК, касающиеся торговли редкими видами животных через интернет.
«У нас есть разработанный по поручению главы Минприроды России Сергея Донского совместно с МВД России законопроект о поправках в Уголовный кодекс, который устанавливает отдельные признаки преступления, касающиеся продажи в интернете редких видов животных — с соответствующими штрафными санкциями и наказанием в виде лишения свободы. Этот документ был рассмотрен на заседании правительства, одобрен и направлен в Госдуму для рассмотрения в первом чтении. Он сейчас прорабатывается на площадке комитета Госдумы по экологии», — пояснили в пресс-службе.
Ранее RT сообщил, прокуратура Москвы проверит причины гибели краснокнижного львёнка Мии, с которым устраивали фотосессии в элитных ресторанах и кальянных столицы.
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