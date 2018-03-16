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«Мы прекрасно поем в караоке»: актрисы «Реальных пацанов» приняли участие в музыкальном шоу на ТНТ
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«Мы прекрасно поем в караоке»: актрисы «Реальных пацанов» приняли участие в музыкальном шоу на ТНТ 

59.ru 17 часов назад
Фото: 59.ru
Пермские актрисы Валентина Мазунина и Мария Шекунова отгадывали музыкальные ребусы, пели и шутили в шоу ТНТ «Студия Союз». Между делом девушки рассказывали о своей жизни и съемках сериала «Реальные пацаны».
«Студия Союз» — это комедийно-музыкальное шоу, построенное на импровизации. Участницам предстояло пройти несколько этапов конкурса, чтобы выяснить, кто из них самый музыкальный. Первым делом девушки отгадали ребусы: ведущие соединили известных людей и предметы или животных, так, например, появились слова «СадоМазунина» и «БараШекунова».
Ведущие интересовались, как у девушек обстоят дела с музыкой.
— Она может спеть и Аллегрову, и что-нибудь очень культурное, — сказала Валя про Машу. — Я считаю, что мы обе прекрасно поем в караоке, — ответила Маша.
Девушки отгадывали песни и смотрели народные музыкальные клипы. А под конец девушкам пришлось петь самим. Так, Валентина Мазунина изо всех сил кричала песню Славы «Одиночество-сволочь», а Марии Шекуновой досталась песня Ирины Аллегровой «Угонщица».
На этой неделе стартовал показ новых эпизодов сериала «Реальные пацаны»
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