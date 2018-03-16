Сбивший девушку автобус в Ижевске, приемная мать для детеныша леопарда и самые богатые города мира: что произошло минувшей ночью

Ижевск. Удмуртия . Рабочая неделя подходит к концу в Удмуртии. В пятницу, 16 марта, в республике будет снежно и ветрено.

За чашкой горячего кофе корреспонденты информагентства «Сусанин» рассказывают о событиях, которые произошли в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Накануне в Ижевске автобус сбил девушку, которая везла в санках ребенка. По сообщениям очевидцев произошедшего, авария случилась на пешеходном переходе на перекрестке улиц 30 лет Победы и 9-й Подлесной.

«Автобус сбил девушку с ребенком в санках около 17:00.

Она не убедилась что он ее увидел, а он не внимателен был», — написала Нина Федосова в группе ИГГС в соцсети Вконтакте.

Подробности аварии пока выясняются.

Поиски родственников:

Останки жителя Удмуртии нашли на месте падения самолёта ДБ-3 в городе Холм Новгородской области . Об этом сообщает общественная организация «Долг».

Поиковики, которые находят и хоронят солдат Великой Отечественной войны, подняли самолет с останками экипажа из болота. Вскоре удалось установить личность воздушного стрелка — им оказался старший сержан Александр Осинцев, который до войны работал на «Ижмаше»

«При нём были обнаружены записная книжка, личный дневник, профсоюзный билет, водительское удостоверение на мотоцикл, по которому удалось установить личность.

Александр Васильевич работал на Ижмаше, в архиве есть его личное дело. Есть данные и имена матери, отца бойца, а также о его сестрах. Надеемся, что эти данные помогут нам начать розыск родственников», — говорится в сообщении.

После того, как родственников солдата найдут, его останки будут захоронены.

Приемная мама:

В зоопарке Владивостока среднеазиатская овчарка «взяла на воспитание» маленького леопарда. Как пишет РенТВ, собака появилась в зоопарке осенью, тогда щенок составил компанию двухмесячной львице Астре, ставшей новым обитателем.

«Среднеазиатская овчарка Эльза, которая прославилась дружбой с львицей Астрой, взяла на воспитание маленького леопарда… Несмотря на свои размеры она ощущает свою силу, очень аккуратно и бережно выгуливает леопардессу Милашу», — цитирует издание слова сотрудников зоопарка.

Милаша родилась в зоопарке пять месяцев назад от пары леопардов — Влада и Алёны. Выкормил котёнка золотистый ретривер Тэсси.

Робо-воспитание:

Инженеры создали робочерепашку, которая поможет агрессивным детям научиться гуманному обращению с роботами. Как пишет Мир24, конструкция имеет четыре активные лапы и голову, сверху установлен панцирь из множества панелей со светодиодной подсветкой и датчиками прикосновения, давления и вибрации.

Отмечается, что дети часто склонны вести себя грубо с неживыми объектами. Разработка, получившая имя Shelly, реагирует на внешние воздействия движениями лап и головы, а также изменением света своего панциря.

В ответ на дружелюбные действия, такие как поглаживания, черепаха меняет цвет панелей и даже может начать трясти лапами от радости. В случае внешней агрессии черепаха прячет конечности и голову под панцирь. Разработчики провели ряд экспериментов и выяснили, что такая реакция робота влияет на поведение детей.

Рейтинг:

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