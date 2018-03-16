Пирсинг на пальцах: даже смотреть больно!

Бьюти-блогеры опять удивляют! На этот раз они предлагают делать пирсинг на пальцах (особенно рекомендуют молодоженам — в знак любви «прокалывать» безымянный палец). Но, похоже, эта задумка нравится далеко не всем!

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«При таком пирсинге высока вероятность появления некрасивых рубцов, — делится профессиональный мастер по пирсингу Адриан Кастильо. — Такие украшения буквально «сидят» на поверхности кожи, поэтому есть вероятность зацепиться за что-то и получить рану. Ведь мы часто держим руки в карманах, касаемся полотенец и других вещей несколько раз в день».

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Другая проблема безопасности — гигиена! «Мыть руки с таким украшением — задача непростая. Велика вероятность, что в ранку попадет мыло или грязь, — объясняет Адриан. — Может начаться процесс отторжения, который займет несколько дней или месяцев и оставит после себя огромные шрамы».

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Также, как уверяют врачи, есть вероятность повреждения тканей, нервов и кровеносных сосудов. «Я бы не советовал делать такой пирсинг, — уточняет Адриан. — Вряд ли настоящий профессионал согласится сделать такое».

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/pirsing-na-paltsah-dazhe-smotret-bolno/