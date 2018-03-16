ФСБ объяснила выпуск приказа о дешифровке Telegram выполнением поручения Путина 

Приказ утверждает порядок предоставления ФСБ данных для декодирования и именно на его основании в октябре 2017 года был наложен штраф в размере 600 тысяч рублей на Telegram за отказ передать ФСБ ключи шифрования. Во вторник, 20 марта, Верховный суд должен будет рассмотреть иск Telegram о признании недействительным этот приказ.
Истцы считают, что ФСБ не имела права выпускать такой приказ, так как порядок взаимодействия организаторов распространения информации в интернете с правоохранительными органами устанавливает правительство. Также юристы Telegram указывают, что поправки по «закону Яровой», на которые и опирается ФСБ, вступили в силу только 20 июля — на следующий день после приказа. Кроме того, приказ не прошел процедуру общественного обсуждения, что является нарушением процедуры.
ФСБ в свою защиту заверили, что процедура принятия приказа прошла без нарушений и в соответствии с законодательством. В ведомстве заявили, что приказ был разработан для исполнения поручений президента и правительства, что позволяет не выносить такой правовой акт на общественное обсуждение. В спецслужбе пояснили, что президент России Владимир Путин тогда поручил ФСБ обеспечить реализацию антитеррористических поправок Яровой и порядок передачи данных в 20-дневный срок.
Минюст в своих возражениях указывает, что выпуск приказа до вступления в силу закона не повлиял на его законность: порождать правовые последствия приказ мог только с 23 августа, после регистрации в Минюсте и официальной публикации.
Представляющий интересы Telegram адвокат международной организации «Агора» Рамиль Ахметгалиев сказал, что не знает других случаев, когда нормативный акт предшествовал вступлению в силу самого закона.