В парламенте Японии одобрили кандидатуру Харухико Куроды на пост главы центробанка 

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение агентства Kyodo.
После одобрения на переизбрание его кандидатуры верхней палатой, решение должна утвердить нижняя палата. Однако там большинство также принадлежит правящей Либерально-демократической партии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ, правительство которого полностью поддерживает Куроду.
Это первый случай в Японии за последние 50 лет, когда председатель центробанка будет занимать эту должность более пяти лет.
Как писал «ФедералПресс» ранее, центробанк вычеркнул из черного списка 1200 бизнесменов.
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