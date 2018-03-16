Эксклюзив: У Владимира Путина большие планы на дальнейшее развитие России — директор Центра политической информации

"Владимир Путин обозначил ряд проблем и задач, которые должен будет решить в случае победы на выборах. Прежде всего, это создание человекоцентричного социального государства, которое будет больше обращать внимание не на развитие политической системы, а на создание комфортной среды для гражданина РФ" — сказал он.

"У В. Путина очень большие планы на дальнейшее развитие России — именно развитие, а не восстановление позиций или закрепление достигнутого. Позиции уже восстановлены", — уверен эксперт.

Среди заслуг В. Путина А. Мухин выделил создание политической системы, которая модифицируется, реагируя на внешние вызовы. «Это очень важно. Именно политическая система — опорная для того, чтобы власть уверенно себя чувствовала на внешнеполитическом и внутриполитическом треках», — поясняет А. Мухин.

Кроме того, по словам эксперта, под руководством В. Путина в России была создана двухуровневая экономика, состоящая из частного и государственного секторов — «ноу-хау» Владимира Путина и его команды". «Двойственность в экономике позволила устоять всем институтам и пройти с малыми потерями кризис 2008—2009 годов и финансовые санкции, вводимые с 2014 года», — считает собеседник агентства.

"Первый уровень — частный сектор — курируется и направляется в развитии экономическим блоком правительства. Второй уровень — это госсектор, который вступает в определенные отношения с экономическим блоком правительства, но действует отдельно, исходя из государственных национальных интересов", — пояснил А. Мухин.

"На внешнеполитическом треке Россия вернулась в большую геополитическую игру, стала игроком, с которым считаются, без которого не решается ни один более или менее важный вопрос мировой политики", — отметил директор ЦПИ. —0—