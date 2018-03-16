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Таксистам хотят нормировать рабочий день
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Таксистам хотят нормировать рабочий день 

Все новости Новосибирской области 19 часов назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Восемь часов за рулем такси и ни минутой больше! Такое предложение на рассмотрение Госдумы внес лоббист установки тахографов, депутат Александр Старовойтов. По мнению парламентария, это позволит снизить количество аварийных ситуаций. Но хватит ли такого трудового дня новосибирским таксистам, чтобы их работа не стала благотворительностью?
«За восемь часов ты ничего не заработаешь. Таксисты будут бросать машины, потому что появится куча потребностей: план отдай, бензин заправь, покушать надо самому и семью накормить. А если еще поставить контролирующую навигацию, то человек вообще ничего не заработает. Расценки падают. Все по кругу: заработки у пассажиров меньше и у нас тоже, потому что люди начинают считать каждую копейку», — рассказал таксист Сергей.
По данным экспертов, сегодня в Новосибирске больше половины таксистов работают нелегально. Нередко извоз является дополнительной занятостью при наличии основной работы. В такой ситуации говорить о контроле за соблюдением режима труда и отдыха просто бессмысленно. Малоубедительно и мнение, что для сохранения рентабельности пассажироперевозок достаточно просто поднять цены.
«Сейчас цены диктуют агрегаторы такси. Машины, которые ездят по нашему городу, по другим регионам, логотипные, с рекламой крупных федеральных компаний, не выставляют цены. Просто принимают тарифы, которые диктуют агрегаторы. И если сегодня будут любые подорожания, регулирование таксопарков, то это станет бременем. Таксопаркам проще будет уйти в тень и в нелегальном поле начинать экономить на безопасности, на проверке водителей», — говорит председатель общественного совета по развитию такси в РФ Ирина Зарипова.
Главная проблема законопроекта в том, что ужесточение правил будет действовать только для легальных перевозчиков. Это по сути только даст конкурентный козырь для «бомбил» и так называемых диспетчерских служб. К слову, по официальной статистике в России в ушедшем году произошли 67 тысяч аварий из-за неудовлетворительного состояния дорог. Количество ДТП, случившихся по вине водителей такси, меньше в десятки раз.
Окончательно с вопросом продолжительности трудового дня для водителей такси в Госдуме определятся в конце марта. Кстати, в это же время состоится второе чтение законопроекта по обязательному страхованию пассажиров за счет таксомоторных парков. Но уже сегодня очевидно: если обе инициативы обретут силу закона, то экономическая целесообразность такси окажется под вопросом.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги Недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — Дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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