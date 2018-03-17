На территории «Земли леопарда» в Приморье задержали двух браконьеров

Инцидент произошёл на трассе Раздольное — Хасан. Как предполагается, местные жители выслеживали копытных, которые в поисках пищи спускаются с сопок на менее заснеженные равнины, ближе к дорогам.

Отдел охраны «Земли леопарда» усилил патрулирование трассы, проходящей через особо охраняемую природную территорию. Им помогают сотрудники ДПС Хасанского отделения УМВД России по Приморью.

В ходе одного из совместных рейдов представителям правоохранительных органов показался странным автомобиль, который медленно ехал вдоль трассы. При просьбе предъявить документы один из мужчин попытался избавиться от 12 патронов. Как оказалось, соответствующих бумаг у него нет. Кроме того, был обнаружен легальный нарезной карабин «Тигр».

«Также у задержанных при себе был обнаружен тепловизор. Это не оставляет сомнений в том, чем именно они занимались на трассе. В настоящее время весь материал по задержанию собран и передал в полицию для дальнейшего разбирательства», — заявил замдиректора «Земли леопарда» по охране Евгений Стома.