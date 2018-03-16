Дайджест российских СМИ — 16 марта

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru — Пенсии растерялись на переходе — Преждевременная смена фондов лишила граждан миллиардов рублей — Граждане могли потерять 55 млрд руб. при смене управляющих пенсионными накоплениями в 2017 году. Только «молчуны», решившие перейти из Пенсионного фонда России (ПФР) в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), лишились 34 млрд руб., поскольку могли сделать это с сохранением доходов не ранее 2020 года.

— Пробил шанс пик — Как Владимир Путин на один вечер оказался среди большого количества других лидеров России — 15 марта президент России Владимир Путин приехал на ВДНХ на форум «Россия — страна возможностей» и использовал каждую из представившихся. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников считает, вслед за ведущими мероприятия, что, впрочем, на сцене в этот вечер была не одна звезда.

— Данные интернет-пользователей готовят к переработке — Участники рынка связи предложили концепцию регулирования отрасли — Крупнейшие телекоммуникационные компании подготовили проект концепции законодательного регулирования отрасли связи в России на ближайшие годы — Инфокоммуникационного кодекса.

— Частный бизнес поедет в плацкарте — Минтранс предлагает приватизацию дальнего следования — Минтранс разработал проект целевой модели рынка (ЦМР) дальнего следования, согласно которому после 2021 года до 10% сектора могут занять частные перевозчики.

— Зерну расширяют льготы на проезд — Минсельхоз предложил субсидировать еще и плату за предоставление вагонов — Программа льготных железнодорожных перевозок зерна для выравнивания цен на внутреннем рынке может быть не только продлена, но и расширена — Минсельхоз предлагает субсидировать помимо тарифов еще и услуги операторов по предоставлению вагонов-зерновозов при транспортировке продукции из регионов Сибирского федерального округа в порты.

— Россияне не верят в оплату труда — Роста окладов ждут немногие работники, а производительности — редкие работодатели — Только около трети россиян (29%) считают, что в этом году их ждет повышение зарплаты, в то время как половина (51%) не ожидает каких-либо изменений, а 5% опасаются ее снижения.

— Глобализация приносит деньги и уносит равенство — Доходы от общего рынка распределяются неравномерно во времени и пространстве — Глобализация способствует углублению неравенства, хотя и приводит к росту доходов населения. При этом последний эффект заметнее выражен в развивающихся странах, сравнительно недавно ставших частью глобального рынка, а первый — в развитых, давно в него интегрированных, говорится в рабочем докладе МВФ «Распределение доходов от глобализации».

— Нефть подбирается к балансу — Мониторинг рынка энергоресурсов — «Рынок нефти явно приближается к балансу — спрос и предложение становятся более синхронизированными», — сказано в февральском отчете Международного энергетического агентства (МЭА). В агентстве ожидают, что запасы незначительно вырастут в первом квартале года, но затем будут сокращаться.

— Программа из послания — В ближайшее время Владимир Путин подпишет перечень поручений — По словам источника «Ъ», в администрации президента (АП) завершается работа по конкретизации той части послания Владимира Путина Федеральному собранию, которая касается вопросов социально-экономического развития РФ.

— «Важен не размер взятки, а принцип неотвратимости наказания» — Начальник ГУЭБиПК МВД РФ Андрей Курносенко о борьбе с коррупцией и защите бюджетных средств — Более 100 млрд рублей, похищенных в результате экономических преступлений, удалось вернуть в бюджет сотрудникам полиции в прошлом году.

— Шпроты, спа и медосмотр — Чем будут привлекать избирателей на участки 18 марта — Во многих российских регионах 18 марта, в день президентских выборов, пройдут продуктовые ярмарки, где граждане смогут купить товары по низким ценам. Избиратели смогут также пройти медосмотр, а молодежь получит подарки: билеты на концерт и в кино, обложки для паспортов, зарядные устройства для телефонов.

— «Русский медведь должен улыбаться миру» — Член Общественной палаты РФ Евгений Примаков о потенциале российской «мягкой силы» — После недавнего послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию многие наблюдатели на Западе сочли, что Москва окончательно сделала ставку на «жесткую силу», отказавшись от того, что принято называть силой «мягкой».

— От гематом до ожогов — Правозащитники обвиняют спецслужбы в применении пыток — Вчера Ленинский районный суд Пензы продлил арест Арману Сагынбаеву, восьмому участнику так называемого пензенского дела анархистов.

— Запрещенные сайты запутали трафик — Абоненты крупных провайдеров столкнулись со сбоями интернет-доступа — У провайдера «Транстелеком» возникли перебои в обслуживании абонентов по всей стране. Проблемы были вызваны действиями администраторов запрещенных в России сайтов и затронули абонентов сразу нескольких других крупнейших интернет-провайдеров, уверены участники рынка.

— Моральный вред прижился в судах — Должники все чаще получают компенсации с коллекторов — Со вступлением в силу закона о взыскании долгов физлиц должники получили основания требовать с взыскателей компенсацию не только при причинении материального ущерба, но и морального вреда. Однако активно пользоваться такой возможностью должники стали лишь недавно, разобравшись в тонкостях закона.

— Авторынку пообещали светлое прошлое — По прогнозу EY, через три года спрос вернется на докризисный уровень — Как стало известно «Ъ», на фоне «высокого потенциала» авторынка и продолжающейся господдержки EY считает, что автопродажи в России уже в 2021 году могут достичь уровня 2014 года — 2,5 млн машин. Но эксперты видят риски, связанные с макроэкономикой и госрегулированием, в частности с неопределенностью позиции государства по новому инвестрежиму.

— Игра на триллион — Граждане рекордно инвестировали в фондовый рынок — Общая сумма средств, размещенных гражданами на фондовом рынке, по итогам прошлого года впервые превысила 1 трлн руб. При этом объем денежных средств, поступивших от граждан на брокерские счета за год, в два раза превысил аналогичный показатель 2016 года.

— Биткойн остался без рекламы — Криптовалюта дешевеет на фоне громких заявлений — Стоимость биткойна в четверг впервые за последние пять недель опустилась ниже уровня $8 тыс. За две недели криптовалюта потеряла в цене около 30%.

— Восемь копеек донесли до суда — Покупку Сбербанком и «Системой» доли в «Сибмосте» могут признать недействительной — Как стало известно «Ъ», договор о продаже 7,5% акций «Сибмоста» «Объединенному мостостроительному предприятию» (ОМП, СП Сбербанка и АФК «Система» ) экс-совладельцем строительной компании Владиславом Кошкиным может быть признан недействительным.

— Доходы ОАО РЖД утекают в трубу — Подсчитаны убытки монополии из-за расширения нефтепроводов — В ближайшие два года из-за ухода нефти и нефтепродуктов в трубу "Транснефти" ОАО РЖД будет недополучать 24,5 млрд руб. в год — 2% своего дохода, подсчитали эксперты ИПЕМ.

Новороссийский порт получил персональный запрос — ФАС требует от стивидора отчет по тарифам за два года — Новороссийский морской торговый порт (НМТП) вновь стал объектом внимания ФАС. По данным «Ъ», порт стал единственным стивидором, который получил от ведомства запрос на предоставление информации о портовых тарифах с 2016-го по февраль 2018 года.

— Покупатели пропустили 8 Марта — Трафик в торгцентрах упал до минимума — Посещаемость московских торговых центров на мартовские праздники снизилась на 5% и достигла минимального значения за последние три года.

— «Лидер» застроит домостроителей — Собственник ДСК-1 оптимизирует производство — Старейший производитель панельных блоков в Москве ДСК-1 оказался в сложной финансовой ситуации, поэтому текущему собственнику — ФСК «Лидер» Владимира Воронина пришлось придумать схему его оздоровления.

— Sailfish наполнят содержанием — Мобильная ОС «Ростелекома» получит офисные приложения — С 2019 года российские разработчики мобильного офисного софта столкнутся с новым требованием: чтобы попасть в реестр отечественного ПО, дающий преференции при госзакупках, им придется создать версии своих приложений для отечественной мобильной операционной системы.

— «Мать и дитя» выпишет партнеров — MD Medical Group выкупит их доли в своих клиниках — Основной владелец крупнейшей в России сети частных клиник «Мать и дитя» MD Medical Group Марка Курцера запустила программу консолидации долей миноритариев в подконтрольных ей структурах.

— Оружие массового заражения — Хакерские атаки распространяются по банковский системе со скоростью спама — По данным ЦБ, в 2017 году суммы потерь от кибератак сократились во всех категориях — при хищениях у банков, граждан и компаний. Впрочем, это обнадеживает лишь на первый взгляд: частота результативных атак выросла, а сами подходы к хищению средств усовершенствовались.

— «Легкомысленное отношение банка к безопасности — залог успешной атаки» — Дмитрий Скобелкин , зампред Банка России — О новых трендах кибератак на банки, причинах успеха хакеров и мерах, принимаемых ЦБ, «Ъ» рассказал зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

www.vedomosti.ru — "Трансаэро" до сих пор создает проблемы "ВЭБ-Лизингу" — Компания скоро начнет получать заказанные под перевозчика 42 самолета, но не может найти им новых хозяев — Для последующей поставки «Трансаэро» «ВЭБ-лизинг» несколько лет назад заключил твердые контракты на покупку 22 самолетов Boeing 737 MAX и 20 Airbus 320 neo. Но сейчас не может найти клиентов для этих самолетов.

ФСБ объяснила спешку с приказом о ключах для дешифровки Telegram — Приказ вопреки обыкновению вышел раньше соответствующего закона — ФСБ так торопилась с разработкой порядка доступа к ключам шифрования электронных сообщений интернет-пользователей, что отказалась от его общественного обсуждения. Об этом говорится в возражениях ФСБ на иск Telegram Messenger LLP о признании недействующим приказа ФСБ от 19 июля 2016 г. № 432, утверждающего порядок предоставления службе данных для декодирования ("Ведомости" ознакомились с документом).

— Власть усиливает давление на независимых наблюдателей — Это может быть сигналом о фальсификации явки, считают в «Голосе».

— Власти по-новому заговорили о повышении пенсионного возраста — Они намекают на грядущее повышение, а затем отказываются от своих слов — Чиновники и госструктуры на этой неделе несколько раз подряд заявили о возможном повышении пенсионного возраста, а потом отказались от своих слов или сказали, что имели в виду что-то другое.

— Как Китай может изменить баланс в торговле с США на $100 млрд — Для этого Пекину нужно прибегнуть к косметическим мерам — В прошлом Китай уже не раз повышал курс юаня, чтобы наладить отношения с США, обвинявших его в валютных войнах. Но теперь Пекину будет не так просто удовлетворить требования американского президента Дональда Трампа сократить дефицит США в торговле с Китаем на $100 млрд

Минфин оценил ущерб от промедления с нефтяным налоговым маневром — Дискуссия в правительстве о его завершении продолжается — Сейчас российская нефтепереработка фактически субсидируется бюджетом: потери ему приносит таможенная субсидия в пользу нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Субсидия возникает за счет того, что экспортные пошлины на нефтепродукты ниже пошлин на сырую нефть.

— Первые системы СОРМ готовы для исполнения закона Яровой — Пока уточняется регулирование, производители СОРМ предлагают операторам протестировать решения.

— Менеджеры "Интер РАО" заработали 2,7 млрд руб. — Они продали часть купленных по опционной программе акций — Менеджеры «Интер РАО» продали 1,14% ее акций на Московской бирже за 4,15 млрд руб., сообщила компания. Эти бумаги они получили по опционной программе. Сколько человек участвовало в сделке, «Интер РАО» не раскрыла.

— Платит как может — "ОФК банк" , 81-й по размеру активов по итогам 2017 г. в рэнкинге "Интерфакс-ЦЭА" , испытывает трудности с проведением платежей. Есть проблемы с переводом средств клиентов на счета других банков, заявления на перевод принимаются, однако деньги зачисляются не сразу, сообщил корреспонденту «Ведомостей» оператор колл-центра московского отделения банка: «Платежи уходят по мере возможности».

"Мегафон" без дивидендов — Совет директоров «Мегафона» рекомендовал не платить дивиденды в 2018 г., сообщил оператор. В частности, не будут выплачены дивиденды за 2017 г.

— Как банки расплачиваются с держателями пластиковых карт — Карт с компенсацией расходов за покупки становится все больше. Но выбрать лучшую все труднее — Количество и разнообразие программ лояльности для держателей банковских карт растет год от года. Но наибольшим спросом со стороны клиентов неизменно пользуются карты с функцией кэшбэк, когда какой-то процент от потраченной суммы банк возвращает на карточный счет — живыми деньгами либо баллами, которые можно конвертировать в рубли и тратить где угодно.

— Почему азиатские велопрокаты разоряются в Европе — Стартапам с Востока мешают европейский вандализм и воровство — Гонконгский стартап GoBee, сдающий в аренду велосипеды, в начале марта объявил об уходе из Франции , а незадолго до этого — из Италии . Причина — «массовое уничтожение» парка велосипедов компании в результате краж или актов вандализма.

— Кто инвестирует в Крым — Экономика региона пока развивается за счет федеральных вливаний, но среди инвесторов появляется и частный бизнес.

— Bentley Bentayga V8: Меньше, да лучше — Кроссовер с бензиновым мотором V8 обещает стать бестселлером марки.

www.rg.ru — Птичка счастья завтрашнего дня — Проголосуй и не ошибись с выбором — В воскресенье, 18 марта, россиянам предстоит избрать главу государства, гаранта Конституции и Верховного главнокомандующего. Эти три важнейшие государственные функции сочетает в себе должность президента РФ.

— В судьи по списку — Адвокатура предлагает расширить полномочия присяжных — Федеральная палата адвокатов готовит большие предложения в УК и УПК, призванные повысить защиту граждан, в том числе предпринимателей, от произвола правоохранителей.

— «Новичок» — как это будет по-английски? — Лавров назвал абсолютно хамскими и голословными обвинения в адрес Москвы — Чем больше проходит времени с момента покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля , тем очевидней становятся цель и заказчики этой провокации.

— Есть контакт! — В России запустили деловую социальную сеть — Работникам и работодателям станет проще найти друг друга. Роструд создал социальную сеть, аналогичную LinkedIn. Вскоре на ее основе появится мессенджер.

— Окно возможностей — Владимир Путин призвал молодежь к успеху — Президент посетил форум «Россия — страна возможностей»: встретился с победителями и финалистами проектов.

— Квартира студенту, прибыль вам — У инвесторов набирают популярность нестандартные форматы квартир — В России выгоднее всего для инвестиционных целей оказалась покупка жилья в Хакасии Ямало-Ненецком округе и в Амурской области . А Париж, Мадрид Амстердам , Франкфурт лидируют по привлекательности инвестиций в недвижимость в ежегодном опросе CBRE — международной компании, одного из авторитетных аналитиков рынка недвижимости.

— Кремниевая долина Шойгу — Научный центр в Анапе откроют 1 сентября — Военный научный центр «Эра», который Минобороны по поручению президента РФ создает в Анапе, планируют открыть 1 сентября. Об этом на встрече с участниками форума «Россия — страна возможностей» сообщил Сергей Шойгу.

— В коридоре тесно — Из Восточной Гуты начали выходить мирные жители — Четверг стал переломным в жизни пригородного района сирийской столицы Восточной Гуты. Оттуда в массовом порядке наконец стали выходить мирные сирийцы по организованному российскими военными гуманитарному коридору.

— Сев под контролем — Дмитрий Медведев потребовал следить за обеспечением весенних полевых работ — Министерство сельского хозяйства предлагает расширить механизм субсидирования экспорта зерна — финансировать не только железнодорожный тариф до портов, но и все расходы, связанные с доставкой.

— Налог на самозанятых — Глава минэкономразвития Максим Орешкин предложил ввести налог для самозанятых на уровне шести процентов от выручки. «Примерно на этот уровень плюс-минус надо ориентироваться», — сказал министр на прошедшем недавно Российском инвестиционном форуме.

— Сядут поработать — Предложено открывать филиалы колоний при крупных предприятиях — Новый законопроект разрешает открывать филиалы колоний-поселений там, где для заключенных найдется работа. Это могут быть крупные предприятия или большие стройки.

— Дело о глициниях — Из-за отмены приговора КС РФ прекратил производство по жалобе из Сочи — Конституционный суд отказался рассматривать дело о вырубке особо ценных деревьев в Краснодарском крае . Причина — за время подготовки жалобы Артема Катунцева к публичным слушаниям приговор в отношении него был отменен.

— Если туалет 50 м2 — ФНС разъяснила, какие хозяйственные постройки освобождены от налогов — Федеральная налоговая служба (ФНС) разъяснила дачникам, какие хозяйственные постройки на приусадебных участках не облагаются налогом на имущество физлиц.

— Ветру и солнцу — друг, а не враг — Энергия ветра и солнца не заменит Германии российского газа — В планы нового правительства Германии во главе с вновь избранной Ангелой Меркель входит радикальный пересмотр энергетической политики, включая резкое снижение закупок газа за рубежом.

— Местами гололед — Количество аварий из-за снега в Москве ниже, чем в других странах — По данным ГИБДД, количество дорожных происшествий, которые произошли в столице из-за неудовлетворительных дорожных условий и, в частности, скопления на городских магистралях снега или наледи, с начала этого года снизилось на 47 процентов по сравнению с январем-февралем прошлого.

— Две недели до пошлин — Украина временно отказалась от российских удобрений — Власти Украины ввели временное эмбарго на поставки минеральных удобрений из России. Наши производители сохраняют спокойствие.

— Не отходя от кассы — В Москве мужчина лишился миллиона долларов в фальшивом обменнике — Жертвой мошенников стал гражданин, пожелавший продать один миллион долларов. Вместо того, чтобы отправиться в банк и поменять деньги там, владелец столичной автомойки обратился к своим знакомым с просьбой посоветовать ему, где можно выгоднее приобрести рубли.

— Штрафной удар — Супруга Аршавина полностью компенсировала ущерб Аэрофлоту после скандала на борту — Алиса Аршавина полностью оплатила расходы Аэрофлота, понесенные в результате задержки рейса и дополнительного наземного обслуживания в аэропорту Шереметьево

— Шенген — быстрее, но дороже — Еврокомиссия предложила изменить правила выдачи виз — Европейская комиссия предлагает реформировать общую визовую политику ЕС с учетом новых технологических возможностей и возникших в последние годы проблем с безопасностью.

— Пересчитали квартплату — Роспотребнадзор вернул россиянам 40 миллионов рублей — Услуги ЖКХ и интернет-торговля — две сферы, где, по мнению россиян, их чаще всего обманывают. Об этом «Российской газете» рассказали в Роспотребнадзоре.

— Оценили по заслугам — Наследие Чаянова актуально и сегодня — 15 марта в медиацентре «Российской газеты» состоялась международная научно-практическая конференция Вольного экономического общества России и Всероссийского института аграрных проблем и информатики имени А. А. Никонова «Научное наследие А. В. Чаянова и современность».

— Полетят за свои — Турция не будет субсидировать чартеры с российскими туристами в разгар летнего сезона — Рост спроса на туристическом рынке убедил турецкие власти оставить туроператоров без субсидий в июле и августе.

— Русские снова идут — В России снова начал набирать обороты выездной туризм — Число россиян, отдохнувших за границей, выросло почти на 50 процентов. Это следует из данных Пограничной службы ФСБ России за 2017 год.

— Проезд на синий цвет — Утвержден стандарт на новые виды дорожной разметки, но их пока нет в Правилах движения — Росстандарт утвердил новый ГОСТ, который устанавливает требования к дорожной разметке. Помимо белых, желтых и оранжевых линий на дорогах могут появиться синие.

— Торговые сети — зеркало экономики — При оценке деятельности губернаторов будет учитываться уровень развития торговли в регионах — С конца прошлого года существенно изменился набор критериев, по которым оценивается эффективность деятельности губернаторов, они расширены с 11 до 24.

— Засветись — Водителям придется стать заметнее на дорогах — В это воскресенье вступает в силу пункт Правил дорожного движения, согласно которому водителям перед выходом из машины необходимо будет надеть световозвращающий жилет.

— С ним жизнь казалась легкой и прекрасной — Россия проводила Олега Табакова в последний путь — Первые герои Табакова не раз уходили от нас. В 1960-м Олег из «Шумного дня», порубив шашкой мебель, уносился из родительской квартиры.

— Замечен в культурных связях — Михаилу Швыдкому вручили премию за вклад в российско-германские культурные связи — 15 марта в Берлине состоялось юбилейное заседание Германо-Российского Форума. Четверть века прошло с того времени, как была создана эта неправительственная организация, оказывающая большое влияние на формирование международных отношений.

— Со старых антресолей — Волонтеры создадут личный дневник ХХ века — Военачальники и домохозяйки, известные писатели и никому не известные крестьяне, школьники и зэки — все они авторы личных дневников, которые решил оцифровать проект «Прожито».

— Ни к селу, ни к городу — Куда придет деревня нового века — В воскресенье на выборы президента придут и жители деревни Синики Архангельской области — выбирать свое будущее.

— Сальвини мнения не меняет — Кандидат в премьеры Италии за отмену антироссийских санкций — Лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини, впервые выступая в качестве кандидата в премьеры страны от правоцентристов, официально подтвердил намерение бороться за отмену антироссийских санкций, а также подчеркнул заинтересованность Италии в развитии отношений с Россией.

— Не дипломат — Чем известен новый глава МИД ФРГ — Едва вступив в должность нового министра иностранных дел Германии, 51-летний Хайко Маас, возглавлявший до этого немецкий минюст , с головой окунулся во внешнеполитические дела, с которыми прежде не был особо знаком.

— Стрельба без остановки — В Алабаме неизвестный открыл пальбу в госпитале — В среду вечером в американском городе Бирмингем (штат Алабама) неизвестный мужчина вошел на территорию местной университетской больницы «Хайлендс» и открыл огонь по ее посетителям.

— Открытая онкология — Академик Андрей Каприн : Если рак выявлен на ранней стадии, то это высокий шанс излечения — В РАН прошла научная конференция «Роль медицинской науки в формировании национальной стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями».

— Переключай канал — Телевизор опасен для сосудов — Какие нарушения можно «заработать», проводя каждый вечер на диване перед телевизором? Оказывается, не только ухудшение зрения, лишний вес и депрессию: ученые включили в этот список еще и высокий риск образования тромбов.

— Профессор в зоне доступа — Как попасть к лучшим врачам столицы без записи и московской прописки — Как попасть на прием к ведущему детскому хирургу, неврологу, лору крупной детской московской больницы? Бесплатно, без записи, да еще в выходной день?

— Матрица и вирус — Создана вакцина от свиного гриппа? — В Иркутском институте химии имени Фаворского Сибирского отделения РАН синтезировали вещество, эффективное против вирусов гриппа, в том числе свиного (H1N1).

— Слетать к соседу — Началось строительство нового терминала аэропорта — Новый аэровокзальный комплекс появится у хабаровского аэропорта . Терминал внутренних авиалиний площадью 25 тысяч квадратных метров в течение десяти лет позволит увеличить пассажиропоток с нынешних двух миллионов человек в год до трех (1200 пассажиров в час).

— Груз любви — Исторический мост освободят от «свадебных» замков — В Калининграде начали срезать «свадебные» замки с перил исторического моста Медовый, который ремонтируют в преддверии ЧМ-2018. Рабочим предстоит освободить путепровод от двух тонн «символов любви».

— Банкиры не мелочатся — На Кубани проводят акцию обмена монет на банкноты — На Кубани 25 крупных коммерческих банков с подачи ЦБ РФ запустили необычную акцию, которая получила название «День приема монеты от населения».

— Бонус для фельдшера — Расширена программа «Земский доктор» — Правительство Орловской области утвердило порядок единовременной выплаты медицинским работникам, трудоустроившимся в сельской местности.

— Взлет и падение золота — Из взлетающего самолета пролился золотой дождь — Сегодня в 12.50 по местному времени на взлетно-посадочную полосу аэропорта Якутск из грузового отсека пошедшего на взлет самолета Ан-12 высыпалось несколько тонн золота. Слитки разметало по аэродрому.

— Все 3620 избирательных участков столицы готовы к выборам — В предстоящее воскресенье Россия выбирает своего президента. После многочисленных бурных дебатов в субботу избирателей ждет день тишины, а в воскресенье — принятие решения, от которого зависит жизнь каждого человека, каждой семьи, словом, всего государства.

Сергей Собянин вручил награды Москвы олимпийцам-призерам — В московской мэрии сегодня чествовали победителей и призеров прошедших зимних Олимпийских игр. С успешным выступлением победителей и призеров из столицы поздравил мэр города Сергей Собянин.

— Мясо вырастят свое — Кубанские депутаты разработают первый в России региональный закон о развитии животноводства — На февральской сессии кубанского парламента депутаты внесли изменения в краевой бюджет. На развитие животноводства в 2018 году будет направлен 1 миллиард рублей.

www.izvestia.ru — Минэкономразвития ускорит темпы продажи имущества — И улучшит имидж приватизации с привлечением общественного контроля — Минэкономразвития должно повысить темпы сокращения имущества казны — об этом говорится в приложении к проекту постановления правительства о продлении до 2020 года госпрограммы по управлению федеральным имуществом ("Известия" ознакомились с документом).

— Опиум для народа — В России планируют легализовать выращивание опиумного мака ради импортозамещения — В России планируется отменить запрет на промышленное выращивание опиумного мака. Законопроект, разрешающий культивирование наркосодержащих растений для производства лекарств, прошел согласование всех заинтересованных ведомств и направлен в правительство.

— Интернет-торговцы взялись за рецепты — Правительство рассматривает вопрос продажи лекарств в сети — В аппарате вице-премьера Ольги Голодец рассматривают вопрос о свободной продаже в интернете рецептурных препаратов — письмо с таким предложением направила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). «Известия» ознакомились с документом.

— Генетика восстанавливает зрение — Вирус-курьер доставит лечебные молекулы прямо в глаз — Метод возвращения зрения полностью слепым людям разрабатывает консорциум российских ученых, поддержанный Национальной технологической инициативой (НТИ). Создаваемые технологии основаны на генной модификации некоторых клеток глаза — их наделяют способностью синтезировать светочувствительный белок.

— Самый дешевый в России автомобиль на метане появится в 2019 году — Пробег Lada Granta CNG на одной заправке составит 1050 км — На заседании правительственной рабочей группы по внедрению газомоторного топлива начальник отдела автомобилей специального назначения "АвтоВАЗа" Сергей Ивлев сообщил о планах по запуску в производство в следующем году битопливного седана Lada Granta CNG. C 2014 года правительство субсидирует продажу автомобилей, работающих на газовом топливе — до 30% от стоимости машины.

— «Миссия СНГ не теряет актуальности» — Постпред России при Содружестве Андрей Шведов — о возможном выходе Украины из организации, террористической угрозе и создании объединенной системы воздушно-космической обороны.

— Попасть в топ-20 Всемирного банка — Меры МЭР повысят позиции России в рейтинге Doing Business — Минэкономразвития целью № 1 на этот год ставит улучшение делового климата в стране, говорится в документе о задачах министерства на 2018 год (есть у «Известий»). Так, в министерстве рассчитывают по итогам 2018 года подняться с 52 места на 40 в части условий налогообложения в рейтинге Всемирного банка Doing Business (DB).

— Сезонные премьеры — Как главы правительства Британии вовлекают страну в международные конфликты — Нынешний российско-британский шпионский скандал — наверное, самый громкий в новейшей истории. Такого не было с 1985 года, когда на Запад сбежал советский разведчик Олег Гордиевский Маргарет Тэтчер , оправдывая имидж «железной леди», распорядилась тогда выслать из страны 25 советских дипломатов — в основном это были выданные Гордиевским сотрудники разведки, работавшие под дипломатическим прикрытием.

— Коммунальные платежи заберут от управляющих компаний — УК лишат права собирать деньги за воду, электричество и тепло — Жители многоквартирных домов смогут оплачивать электричество, воду и тепло напрямую ресурсоснабжающим организациям (РСО) по так называемым прямым договорам. Для этого будет достаточно провести общее собрание собственников — получать согласие «ресурсников» не придется.

— Марш отсюда — В Госдуме предложили ввести санкции против латвийских политиков, прославляющих легионеров СС — Вопрос о признании так называемого Дня памяти легионеров СС государственным праздником Латвии осенью 2018 года будет вновь поднят националистическими партиями, входящими в правящую коалицию парламента страны. Об этом «Известиям» рассказали два источника в сейме, которые отметили, что это произойдет после выборов 6 октября.

— «Мешала кино смотреть» — Что стоит за жестокостью отчима к убитой под Сочи пятилетней падчерице — Жуткая трагедия произошла на юге России на текущей неделе — нелегал из Азербайджана , как считает следствие, забил до смерти пятилетнюю дочь своей сожительницы-россиянки. Совершив преступление, мужчина сообщил в полицию о том, что девочка без вести пропала, а сам подался в бега.

— На каждый чих — Стоит ли реагировать на «военные доклады» западных аналитиков — Одной из главных черт современной российской публицистики является преувеличенное внимание к мнениям, которые публикуют о России на Западе, и особенно в отношении российской внешней политики и Вооруженных сил. Нередко масштабы этого внимания явно превышают всякие разумные пределы.

— Боль Милай — Ровно полвека назад произошел один из самых трагических эпизодов войны во Вьетнаме — Ранним утром 16 марта 1958 года вертолеты доставили сотню американских солдат и офицеров в район деревушки Милай-4 на территории, которую в целом контролировали силы коммунистического Южного Вьетнама. Перед десантом была поставлена задача — зачистить селение от вьетконговцев.

— Явку отвязали от легитимности — Активность избирателей в день голосования не влияет на законность избирательных процедур, отмечают в РОИИП — Легитимность выборов не связана с явкой: избирательные процедуры могут соответствовать закону, даже если проголосует 10% граждан, говорится в исследовании Российского общественного института избирательного права (РОИИП), с которым ознакомились «Известия».

— Оставили без выборов — Лондон «крайне не рекомендовал» своим политикам приезжать на выборы президента РФ — Трем независимым наблюдателям из Великобритании , приглашенным Государственной думой (ГД) на выборы президента России, Лондон запретил посещать РФ 18 марта. Об этом «Известиям» рассказал источник в нижней палате Федерального Собрания, а также собеседник в российских дипломатических кругах.

www.rbcdaily.ru — Партии проявили наблюдательность — За президентскими выборами будут следит в два раза внимательнее — Согласно утверждениям штабов кандидатов, наблюдателей на президентских выборах 2018 года будет больше, чем в кампаниях 2011-2016 годов. Однако эксперты сомневаются в реальности заявленного числа наблюдателей.

— ФСБ устроила смотр отелям — Гостиницы для болельщиков ЧМ-2018 проверят на защищенность от хакерских атак — Технические специалисты ФСБ начали проверку систем информационной безопасности отелей, где будут проживать сборные команды чемпионата мира по футболу. Инфраструктуру мундиаля рассматривают как одну из возможных целей кибератак.

— Узким азиатским кругом — Что обсуждали лидеры пяти бывших советских республик в Астане — Лидеры пяти стран Центральной Азии после почти десятилетнего перерыва встретились, чтобы обсудить активизацию отношений. На фоне противостояния России и Китая с Западом им необходима более тесная координация, объясняют эксперты.

— Быть Молодцовым — Курировать нефть и газ в Минэнерго назначен Павел Сорокин — Новый замминистра энергетики Павел Сорокин будет курировать ключевые вопросы нефтегазовой отрасли, в том числе добычу и переработку сырья. Ранее он занимался в Минэнерго подготовкой сделки с ОПЕК о сокращении добычи.

— Опять каникулы — Бизнес освободят от проверок еще на четыре года — Мораторий на плановые проверки малого бизнеса продлят до 2022 года и расширят его действие на средние предприятия. Внести соответствующие поправки в закон поручено Минэкономразвития и Генеральной прокуратуре

— Москве прописали пластик — Visa подсчитала выгоду от перехода на безналичные платежи — Увеличение безналичных платежей принесет Москве выгоду $8,5 млрд в год, подсчитала Visa. Столице России есть к чему стремиться — по безналичному обороту Москва проигрывает не только Лондону и Сиднею , но и Пекину.

— Антитеррористический подрыв «МегаФона» — «Закон Яровой» повлиял на стоимость акций — Сотовый оператор «МегаФон» отказался от выплаты дивидендов в 2018 году, что спровоцировало падение его акций на бирже на 9%. Деньги нужны на увеличение капитальных затрат, в том числе для выполнения положений «закона Яровой».