Сочи, «Мир Путина» 

Иногда некоторые главы государств и правительств, будучи проездом в Сочи, подобно израильскому президенту Шимону Пересу, приезжают посмотреть этот деревянный дом, а в нем, бильярдную комнату, забавные дверные защелки, позволяющие отгородиться от любопытных глаз. Скрывающаяся за соснами дача Сталина, со своими темно-зелеными стенами, очаровывала многих уважаемых гостей, приглашенных в последние годы на побережье Черного моря. Советский диктатор выбрал именно этот морской курорт на российском Кавказе, где когда-то отдыхала царская семья. Путин сделал из Сочи еще одну столицу, где он более чем за тысячу километров от Москвы принимает мировых лидеров.
После своего прихода к власти в 2000 году российский президент устроился на даче «Бочаров Ручей», обособленной даче Сталина, построенной по инициативе наркома по военным и морским делам Климента Ворошилова. Преобразованная в роскошную официальную летнюю резиденцию главы государства, дача, получившая название соседней лесопарковой долины, раскинулась на территории в 40 гектаров. Говорят, там однажды чуть не потерялась индонезийская делегация.
Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и президент Франции Жак Ширак были одними из первых привилегированных людей, которых здесь принимали. В этих стенах, обитых панелями из ценных пород дерева, также побывали Буш-старший и Буш-младший, Биньямин Нетаньяху, Реджеп Тайип Эрдоган и совсем недавно президент Судана Омара Аль-Башир. Сирийский лидер Башар Асад получал здесь награду. Канцлер Германии Ангела Меркель хранит менее теплые воспоминания об этом месте: глава Кремля, зная ее чрезмерную боязнь собак, привел своего лабрадора в комнату, где проходила встреча. Затем визиты стали более редкими из-за событий на Украине. Госсекретарь США Джон Керри все же приезжал сюда в мае 2015 года после двух лет отсутствия на российской земле.
Путин выбрал этот город на границе с Абхазией — самопровозглашенной независимой территорией, ставшей поводом для войны с Грузией в 2008 году — для воплощения своих международных амбиций, появившихся в период второго мандата. 10 февраля 2007 года во время 43-й Мюнхенской конференции по безопасности он продемонстрировал, что хочет освободиться от «привычных вежливых фраз» и «дипломатических клише, таких приятных для слуха, но лишенных смысла», чтобы дать свою оценку господству Соединенных Штатов, врага холодной войны, которая, как считалось, закончилась. «Я считаю, что однополярный мир не только неприемлем, но и совершенно невозможен, — сказал он. — Это мир одного хозяина, одного суверена».
Далее на трибуне он уточнил: «Мы видим все большее пренебрежение основополагающими принципами международного права. Более того, отдельные нормы, да, по сути, чуть ли не вся система права одного государства, прежде всего США, перешагнули свои национальные границы во всех сферах: и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере — и навязываются другим государствам. Ну, кому это понравится?» — риторически спросил он, подразумевая критику в адрес НАТО и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Находящийся среди несколько ошеломленных слушателей, министр обороны Роберт Гейтс, решился тогда пошутить. «Обычная прямолинейность, присущая бывшим шпионам», — сказал он.
Поворот одновременно жестокий и неожиданный. «Вначале Путин много времени проводил на международных форумах, у него не было обиды на Запад, и его отношения, в частности с Шираком и Шредером, были превосходными», — сказал Андрей Илларионов, который был его дипломатическим советником с 2000 по 2005 год, затем стал оппозиционером и теперь работает в одном американском институте. По его словам, поворот наметился в 2003 году с вторжением США в Ирак: «Путин не мог предположить, что Саддам Хусейн может быть свергнут, он попробовал отговорить от этого Буша, но тщетно. Тогда у него возникло ощущение, что к его словам не прислушиваются. И он подумал: „А что нам, собственно, мешает занять свое достойное место?“
Фасад власти
В год проведения Мюнхенской конференции в Сочи начались строительные работы, которые должны были сделать из этого города место планетарного триумфа Путина. Маленький горнолыжный курорт его друга-миллиардера Владимира Потанина „Роза Хутор“ станет главным центром зимних Олимпийских игр 2014 года, астрономическим проектом, поглотившим миллиарды долларов. В рекордные сроки строятся автодороги, мосты, гостиницы и стадионы, превращая в строительную площадку этот город, насчитывающий 400 000 жителей, протяженностью более 100 километров, с особым климатом. В Сочи в горах может идти снег, а на побережье ласковое солнце будет согревать своими лучами пальмовые деревья.
Все было продумано до мелочей в благоустройстве витрины власти. Для большей убедительности инспекторов Международного олимпийского комитета, „было сделано так, как будто еще недостроенный аэропорт уже работает“, — пишет журналист Михаил Зыгарь в своей книге „Вся кремлевская рать“. „Министр экономики Герман Греф решил создать потемкинскую деревню. Студентов попросили притвориться пассажирами, открыли эфемерные кафе и рестораны, а информационные табло показывали несуществующие рейсы“. Сочинская метаморфоза удалась.
»Светозвуковые» фасады отелей, парк аттракционов в духе Диснейленда — «Мир Путина», как быстро назвали его жители, — и современные инфраструктуры затмили неоклассическую архитектуру сталинских санаториев, ставших символами развития курорта в советское время. Из 53 учреждений этого типа, построенных во времена СССР, сегодня все еще функционируют около 40, в том числе санаторий имени Дзержинского, предназначенный для сотрудников ФСБ и их семей.
Олимпийская обедня
«С царских времен Александр III и Николай II инвестировали сюда, покупая земли, чтобы привлечь крупных торговцев и аристократию, позднее Сталин, обожавший это место, захотел построить здесь город с коммунистическим ореолом. Путин в какой-то мере упрочивает эту традицию», — говорит с улыбкой Алла Гусева, директор живописного местного исторического музея. Каждому свое… Бывшее место отдыха коммунистической номенклатуры, славящееся своими термальными источниками, стало высокотехнологичным городом мирового уровня, о чем объявил лично Путин во время презентации кандидатуры Сочи на ОИ.
Увы, церемония открытия Олимпийских игр 7 февраля 2014 года на стадионе «Фишт» в Сочи была подпорчена украинским кризисом. В течение нескольких месяцев десятки тысяч людей оккупируют Майдан в Киеве в знак протеста против решения президента Виктора Януковича вступить в таможенный союз с Россией в ущерб соглашению об ассоциации с Европейским союзом в 2009 году. С каждым днем положение ухудшается. Ни американский президент, ни его французский и немецкий коллеги, ни британский премьер-министр не приехали в Сочи для участия в роскошной церемонии открытия.
Через несколько дней после этого Янукович под давлением Майдана бежал в Москву, которая объявила о государственном перевороте на Украине. Были развернуты российские войска специального назначения, которые оккупировали Крым. 18 марта 2014 года аннексия украинского полуострова, после спорного референдума, была ратифицирована Москвой, и в то же время начался кровавый конфликт в Донбассе между пророссийскими сепаратистами и силами, преданными Киеву. США и Европа были поставлены перед свершившимся фактом: за олимпийской обедней с певчими для Владимира Путина последовали санкции и изоляция.
Запятнанный имидж
22 ноября 2017 года сирийский конфликт докатился до Сочи. На этот раз бывший санаторий имени Ленина, преобразованный в роскошный гостиничный комплекс (с 280 номерами, 10 ресторанами, 2 бассейнами), стал местом встречи российского президента с его турецким и иранским коллегами — Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Рухани. Через три года после отправки войск в Сирию на помощь Башару Асаду Кремль снова выбрал Сочи для демонстрации альянса с новыми партнерами. Следующий этап в январе 2018 году оказался более щекотливым: «Конгресс сирийского национального диалога», организованный в Сочи, повсюду украшенном флагами режима Дамаска, потерпел неудачу.
После некоторого периода изоляции из-за событий на Украине Путин вернулся на международную арену в результате сирийского конфликта, навязывая себя ключевым игроком на Ближнем Востоке. Чувствительный вопрос, серьезный кризис, где его собственное правительство не имело никакого веса: он сам всем управлял напрямую со своим специальным эмиссаром по Сирии Александром Лаврентьевым.
Его отношения с Западом, особенно с США, еще больше ухудшаются в ноябре 2016 года с приходом в Белый дом республиканца Дональда Трампа. Российский президент обвиняется разведывательными службами США в том, что он поспособствовал, через пропаганду, социальные сети, непрямые контакты или взламывание почтовых серверов, победе Трампа в ущерб ненавистному Москве демократическому кандидату Хиллари Клинтон. Год спустя, когда глава Кремля выдвигается на четвертый срок, полемика вокруг «Рашенгейта» не ослабла и повысила угрозу новых санкций. Одновременно разразился очередной скандал, на этот раз по поводу государственной системы допинга на Олимпиаде 2014 года. Был подпорчен имидж не только Путина, но и Сочи.
В 65 лет глава Кремля готовится к тому, чтобы начиная с 18 марта, «годовщины» присоединения Крыма, остаться на новый, четвертый срок, вплоть до 2024 года. После Дрездена (бывшая ГДР), где он сформировался как агент КГБ, и своего родного Санкт-Петербурга, где он делал первые шаги в политике, его карьерный путь остается полон теневых зон. Но после 18 лет своего пребывания у власти никто, ни в Москве или в Сочи, не рискнет задать вопрос, сформулированный в 2000 году одной американской журналисткой: «Кто такой г-н Путин?»