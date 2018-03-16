В 2018-м жители Приангарья стали жертвами интернет-мошенников более 100 раз

С начала года в Иркутской области зарегистрировано более 100 мошенничеств, связанных с покупкой либо продажей товаров через сеть Интернет. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, жертвами аферистов, как правило, становятся добросовестные покупатели. Они перечисляют денежные средства, однако приобретённый товар к ним не приходит, либо вместо приобретённой вещи граждане получают муляжи.

Так, житель Ангарска в качестве предоплаты за автомобильные фары перевел в Башкортостан более 20 тысяч рублей, после чего телефон продавца стал недоступным. В Братске местная жительница до сих пор не получила купленное ею почти за 200 тысяч рублей оборудование для производства пиццы. В Усть-Илимске женщина оплатила наложенным платежом посылку, но вместо приобретённого на одном из сайтов сотового телефона, в присланной коробке оказался кусок прессованной целлюлозы.

«Полиция Иркутской области просит граждан приобретать или продавать товары и услуги только на проверенных интернет площадка, всегда необходимо убедиться в добропорядочности продавца и никогда не переводит крупные суммы денег, поскольку очень велик риск их потерять», — уточняется в сообщении.