«В своем репертуаре»: Ургант «соединил» лица кандидатов в президенты в один портрет

Популярный шоумен Иван Ургант вновь пошутил на тему грядущих президентских выборов. Если раньше объектом его веселья стала ссора между Ксенией Собчак Владимиром Жириновским во время дебатов, то сейчас юморист собрал из различных частей лиц кандидатов одно лицо и продемонстрировал получившийся результат.

Известный российский актёр, теле— и радиоведущий записал и выложил в сеть короткий видеоролик с призывом к пользователям социальной сети Инстаграм помочь найти человека. В предыстории он пояснил, что в преддверии выборов некая «группа ученых» взяла от каждого кандидата на пост Верховного Главнокомандующего какую-то часть лица, и компьютер, совместив их воедино, выдал портрет мужчины, которого Ургант теперь и разыскивает. «Помогите найти человека!»

Конечно же, многие узнали в портрете, продемонстрированном Иваном, известного певца Владимира Преснякова-старшего. Но от этого шутка телеведущего еще больше понравилась его подписчикам и они принялись и сами демонстрировать свое чувство юмора в аккаунте Урганта. «Мне кажется, но я сомневаюсь, конечно, но я знаю этого человека!» «Иван, в своём репертуаре!» «Ооо, так это же я!» «Ну, так чего вы ждёте? Хватайте Преснякова и в Кремль! Пусть там поёт шесть лет!» «Ванька, как обычно, исполняет!» «Это же сын маминой подруги!» «Стареешь… Юмор уже не тот!» «Ну вот, дождался… Я верил, что Пресняковы будут рулить!» Что примечательно, некоторая часть фанатов Урганта выразила полную уверенность, что в шутливом видеоролике он разыскивает не Преснякова, а Игоря Николаева . Другие же и вовсе признали в мужчине Сергея Скачкова из группы «Земляне» и высказали мнение, что ему как раз дорога в президенты.

Публикация от Иван Ургант (@urgantcom) Мар 14, 2018 в 8:07 PDT А несколько дней назад Ургант, отличающийся и умением иронизировать над собой, выставил фотоснимок, на котором предстал в компании рэпера Басты. Мужчины мило приобняли друг друга, глядя в объектив фотокамеры.