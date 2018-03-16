«В своем репертуаре»: Ургант «соединил» лица кандидатов в президенты в один портрет 

Популярный шоумен Иван Ургант вновь пошутил на тему грядущих президентских выборов. Если раньше объектом его веселья стала ссора между Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским во время дебатов, то сейчас юморист собрал из различных частей лиц кандидатов одно лицо и продемонстрировал получившийся результат.
Известный российский актёр, теле— и радиоведущий записал и выложил в сеть короткий видеоролик с призывом к пользователям социальной сети Инстаграм помочь найти человека. В предыстории он пояснил, что в преддверии выборов некая «группа ученых» взяла от каждого кандидата на пост Верховного Главнокомандующего какую-то часть лица, и компьютер, совместив их воедино, выдал портрет мужчины, которого Ургант теперь и разыскивает. «Помогите найти человека!»
Конечно же, многие узнали в портрете, продемонстрированном Иваном, известного певца Владимира Преснякова-старшего. Но от этого шутка телеведущего еще больше понравилась его подписчикам и они принялись и сами демонстрировать свое чувство юмора в аккаунте Урганта. «Мне кажется, но я сомневаюсь, конечно, но я знаю этого человека!» «Иван, в своём репертуаре!» «Ооо, так это же я!» «Ну, так чего вы ждёте? Хватайте Преснякова и в Кремль! Пусть там поёт шесть лет!» «Ванька, как обычно, исполняет!» «Это же сын маминой подруги!» «Стареешь… Юмор уже не тот!» «Ну вот, дождался… Я верил, что Пресняковы будут рулить!» Что примечательно, некоторая часть фанатов Урганта выразила полную уверенность, что в шутливом видеоролике он разыскивает не Преснякова, а Игоря Николаева. Другие же и вовсе признали в мужчине Сергея Скачкова из группы «Земляне» и высказали мнение, что ему как раз дорога в президенты.
Публикация от Иван Ургант (@urgantcom) Мар 14, 2018 в 8:07 PDT А несколько дней назад Ургант, отличающийся и умением иронизировать над собой, выставил фотоснимок, на котором предстал в компании рэпера Басты. Мужчины мило приобняли друг друга, глядя в объектив фотокамеры.