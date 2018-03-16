Россию часто подозревают в использовании ядов

Двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которые попали в 11 марта в реанимацию — не первые жертвы предполагаемых секретных операций России и СССР.

Список их предшественников довольно длинный, хотя доказательств мало. Нервно-паралитический газ использовался и ранее.

Журналисты Helsingin Sanomat изучили недавние случаи отравления, в которых подозрение падает на Россию.

Подозреваемый в убийстве Александра Литвиненко сейчас является членом Комитета по безопасности в Думе

Бывший офицер ФСБ и Управления разработки и пресечения деятельности преступных организаций (УРПО) Александр Литвиненко был первым человеком, чье имя вспомнили после того, как информация о Скрипале попала в прессу.

Литвиненко, ставший врагом президента Владимира Путина , умер от отравления полонием в Лондоне в ноябре 2006 года.

Скотланд-Ярд считает бывшего служащего девятого управления КГБ и бывшего служащего ФСО Андрея Лугового главным подозреваемым по делу об убийстве Литвиненко. Россия отказалась от выдачи Лугового в Великобританию , и сейчас он является членом Комитета по безопасности российской Думы.

О том, есть ли у депутата проблемы со здоровьем, не сообщалось. Если заявления Скотланд-Ярда являются правдой, то Луговой, по крайней мере, изучал радиоактивный полоний по всем правилам.

«Между спецслужбами существуют и в основном соблюдаются некие неписаные правила. Скрипаль был осужден за госизмену, но в 2010 году помилован президентом России и выдан Великобритании в обмен на наших якобы разоблаченных агентов. Значит, между спецслужбами были соответствующие договоренности. Преследовать уже помилованного — абсурд», — сообщил Луговой изданию «Интерфакс»

Заявление Лугового нельзя назвать безосновательным.

Литвиненко был открытым противником России, как и многие другие жертвы отравления. Скрипаль, в свою очередь, хотел жить по-своему.

Считается, что службы безопасности СССР организовали по меньшей мере два случая отравления своих противников за рубежом в 1950-х. Но по-настоящему яд стали использовать в политических целях в период первого президентского срока Путина.

Впервые это средство с успехом использовали во Второй чеченской войне, и это был именно нервно-паралитический газ.

Отравление террориста Амира ибн аль-Хаттаба прошло успешно, в отличие от операции в театре

Ненавистный саудовский террорист Амир ибн аль-Хаттаб умер в Чечне в марте 2002 года после того, как открыл отравленное письмо.

Российская служба безопасности ФСБ не оспаривала информацию о том, что она отправила через гонца-предателя ненавистному иностранному бойцу письмо, пропитанное зарином или подобным нервно-паралитическим ядом.

Следующей осенью использование яда достигло рекордных масштабов.

В октябрьскую среду 2002 года в московском театре на Дубровке шел популярный мюзикл «Норд Ост», когда в зал ворвалась группа вооруженных террористов в масках. На следующий день террористы, взявшие в заложники зрителей и актеров, впустили в зал съемочную группу «НТВ», и чеченский террорист Мовсар Бараев заявил с экрана свои требования.

Рано утром в субботу служба безопасности ФСБ распылила в театре газ, который, как выяснилось позже, оказался фенатилом. С тактической точки зрения, операция прошла успешно, но из-за газа с сильными синтетическими опиатами теракт в общей сложности унес жизни 215 человек. Многие заложники захлебнулись в собственной рвоте.

Главный редактор «Новой газеты» Юрий Щекочихин исследовал таможенные скандалы до самой смерти

Депутат и заместитель главного редактора критически настроенной к власти «Новой газеты» Юрий Щекочихин скончался в июле 2003 года, судя по всему, после отравления в Рязани

Щекочихин был членом следственного комитета «Террор 99», который занимался расследованием взрывов в многоэтажных домах в России в 1999 году. Кроме этого, в начале 2000-х он расследовал известный таможенный скандал «Дело „Трех китов“», который затрагивает важных государственных деятелей.

Согласно официальной версии, Щекочихин умер из-за сильной аллергии на лекарственный препарат. Позже симптомы трактовали как реакцию на отравление радиоактивным веществом.

Анна Политковская выжила после отравления, но позже была застрелена

Первого сентября 2003 года журналистка «Новой газеты» Анна Политковская собиралась отправиться из Москвы Северную Осетию , чтобы делать репортаж о захвате школы в Беслане и участвовать в переговорах террористов и представителей власти. После всех сложностей она вылетела из аэропорта «Внуково» в Ростов в первый же вечер захвата школы.

«В 21:50 я выпиваю принесенный чай, — позже написала Политковская об этом рейсе. — В 22:20 я понимаю, что надо звать стюардессу — я начинаю быстро терять сознание. После этого в памяти сохранились какие-то обрывки — стюардесса рыдает и кричит: «Держитесь, мы идем на посадку»».

Политковская позже придет в себя в ростовской больнице. В октябре 2006 года ее застрелили в Москве.

Петербургский бизнесмен Роман Цепов заботился о безопасности Путина

Петербургский бизнесмен Роман Цепов неожиданно заболел и умер в сентябре 2004 года в возрасте всего 42 лет. Существовали подозрения в отравлении, и прокуратура Санкт-Петербурга выдвинула подозрение в убийстве. Более точная информация не появилась, но после смерти Литвиненко родственники Цепова обратили внимание на схожие черты в симптомах погибших.

Во время распада СССР Цепов был капитаном милиции в Санкт-Петербурге. Он решил стать частным предпринимателем и основал охранное предприятие «Балтик-Эскорт». Предприятие обеспечивало безопасность властей Санкт-Петербурга , например, мэра города Анатолия Собчака и его помощника Владимира Путина и членов их семей. Существовало множество слухов о связи Цепова с мафией.

Виктор Ющенко , кандидат на пост президента Украины , был отравлен во время ужина на даче

В сентябре 2004 года кандидата на пост президента Украины Виктора Ющенко в полуживом состоянии срочно отправили на частном самолете, принадлежавшем тогдашнему бизнесмену Петру Порошенко , в венский госпиталь.

Прозападный Ющенко отравился во время ужина на даче руководителя Службы безопасности Украины

Согласно анализам, Ющенко отведал чистого ТХДД, или диоксина, больше, чем любой другой человек, оставшийся в живых после употребления этого вещества. Позже Ющенко, избранный на пост президента, заявил, что уверен в том, что Россия так или иначе причастна к отравлению.

Александр Перепеличный умер во время пробежки

После самого известного случая смерти Александра Литвиненко в 2006 году от полония был, по крайней мере, еще один подобный подозрительный пример — смерть российского бизнесмена Александра Перепеличного в 2012 году. Перепеличный покинул Россию в 2009 году и позже переправлял в Швейцарию документы, связанные с подозрительной смертью юриста Hermitage Capital Management Сергея Магницкого в камере московской тюрьмы.

Перепеличный скончался во время прогулки недалеко от своего дома в английском графстве Суррей.

Британские чиновники сначала не сочли смерть бизнесмена подозрительной. Позже выяснилось, что в желудке покойника было полно следов токсичного растения под названием гельземий.