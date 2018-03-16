Лишением фар закончилась парковка в Шереметьево. Администрация разводит руками

Аэропорты уже давно перестали манить своей романтикой москвича Дмитрия Повода . На дорогостоящей стоянке в Шереметьеве железного коня мужчины в прямом смысле оставили «без глаз». Дмитрий оставил на стоянке терминала D свой автомобиль на трое суток, вернулся ‐ и обнаружил, что у машины сняли фары. Администрация парковки разводит руками, мол, мы ответственности не несем, обращайтесь в полицию.

Цена охраны без охраны — 800 рублей в сутки. За эту стоимость автомобиль может просто поприсутствовать на стоянке и быть гарантированно не угнанным. И на том спасибо. Администрация утверждает, что на выездах стоят камеры, которые фиксируют время прибытия и отбытия машин. А вот за состоянием транспорта тут не следят, говорят, камеры на машиноместа не направлены. На сайте стоянки в конце витиеватого текста о гарантиях безопасности вашего железного коня — скромная приписочка: «За сохранность автомобиля и имущества в нем Администрация паркинга ответственности не несет». Однако эта фраза не имеет никакого смысла, поскольку противоречит законодательству России

Согласно 886 статье Гражданского кодекса (ГК) договор хранения обязывает хранителя беречь вещь, которую ей передала другая сторона, на языке юристов ее называют поклажедателем. А самое главное — вернуть вещь в том виде, в каком она была изначально. 887 статья ГК утверждает, что договор между сторонами должен быть в письменной форме, ей считаются в том числе квитанцией, жетоном или распиской. Однако статья 162 ГК утверждает, что в случае отсутствия письменной формы, можно приводить для доказательства своей правоты иные доказательства.

При этом работу автостоянок регулируют Правила оказания услуг автостоянок, принятые правительством еще 17 лет назад — в 2001 году. По ним, автостоянка — это здание, его часть или специальная площадка, которая предназначена для хранения транспортных средств. Пункт 32 документа гласит, что хозяин стоянки обязан возместить ущерб «в случае утраты, хищения, повреждения или нарушения комплектности машины при хранении на стоянке».

Однако потерпевший утверждает в своем аккаунте в Facebook, что сотрудник парковки лишь развел руками на законные претензии и послал Дмитрия разбираться в полицию. Кроме того, мужчина отметил, что это не первый случай «лишения глаз» автомобиля, отданного на хранение в Шереметьево.

Старший смены парковки пояснил — идите в полицию в терминал, но у нас камер наблюдения нет. Ответственности мы не несем. Мы предоставляем парковочное место. Другими словами, добавьте своему ущербу еще потерянные часы «на глухаря» (хотя, уверен, и дело-то не возбудят)

— Дмитрий Повод.

Самое забавное в этой истории то, что в комментарии к посту потерпевшего Дмитрия пришел

SMM-менеджер

Шереметьево и выразил… свое глубочайшее сочувствие ситуации, которую пришлось пережить мужчине.

Пострадавший отправил официальную претензию к работе сотрудников стоянки аэропорта Шереметьево, однако ответ пока так и не получил.