На чужой кошелек не разевай роток

Ошибка в системе привела к тому, что сотрудники крупного банка узнали о зарплатах друг друга. В результате обычный коллектив превратился в гнездо раздора. Почему в России открытость данных о доходах становится деструктивным фактором?

Сплетни, склоки, тихая ненависть

Историю об утечке, которая привела к тому, что сведения о зарплатах стали известны всему офису, Банки.ру рассказала владелец рекрутингового агентства.

«Зарплаты сотрудников довольно крупного банка из-за компьютерного сбоя стали доступны абсолютно всему коллективу (а надо сказать, в банках доступ к этой информации имеют не только бухгалтерия и отдел персонала, но и отдел обслуживания банковских карт — это если есть задача скрыть зарплаты. А если нет, то и другие подразделения, имеющие доступ к операционной системе). Атмосфера стала напряженной: сплетни, склоки, тихая ненависть. Прошло немало времени, прежде чем все успокоились», — рассказала она. Для того чтобы потушить конфликт, руководство было вынуждено нанять консалтинговую компанию, чтобы в короткие сроки перенастроить всю систему денежной мотивации и информирования коллектива о ее принципах.

«Задача была такая: у сотрудников на первом месте должен стоять не вопрос «Почему я так мало получаю по сравнению с коллегами?», а вопрос «Что я могу сделать, чтобы получать больше?». В банке была сформирована единая зарплатная матрица и система надбавок и премирования. Каждому сотруднику стала понятна собственная система мотивации, когда и за какие заслуги он может рассчитывать на повышение заработной платы, и обстановка постепенно нормализовалась», — рассказала рекрутер.

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Все дело в менталитете

Банки.ру опросил экспертов и выяснил, что политика «открытых зарплат» не пользуется популярностью в российских компаниях.

В России компании с «открытыми зарплатами» — большая редкость, в основном это стартапы или маленькие фирмы с дружным коллективом. Во всех остальных компаниях информация о зарплатах сотрудников обычно является конфиденциальной и не подлежит разглашению, отмечает директор филиала «БКС Премьер» в Москве Руслан Мовсесян.

«В России система «открытых зарплат» практически не используется по многим причинам, в том числе из-за отличного от других стран менталитета», — добавляет директор по персоналу компании «Домашние деньги» Вера Ицканова.

По словам директора департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Натальи Даниной, открытость зарплат имеет место только в определенном типе и размере компаний. «Пока компания небольшая и все сотрудники знают друг друга, это вполне может работать. Такие практики есть и на российском рынке. Когда компания разрастается и люди уже не знают, что делают сотрудники в других подразделениях, всегда начинает казаться, что „соседям“ платят несправедливо много, а мне — несправедливо мало», — поясняет она.

«Как правило, не скрывают уровень зарплат среди рядового персонала компании из сферы оказания услуг, сектора розничной торговли. Это также касается небольших компаний: здесь присутствует атмосфера внешней неосведомленности, однако каждый, скорее всего, знает о доходах коллег. Компании, где численность превосходит 50 человек, а также вертикально интегрированные компании и компании с государственным участием придерживаются политики закрытого типа, поскольку разрыв в уровне доходов может серьезно отличаться», — говорит генеральный директор АО «НЭО Центр» Валерия Плотникова

Открытость данных о зарплатах зависит от типа позиции, указывает генеральный директор консалтинговой компании «ММ-Класс» психолог Марина Мелия — младшая. «Есть позиции, где информация о заработной плате является практически всегда открытой и мотивирующей других работать лучше. В первую очередь это касается сотрудников с фиксированными ставками, где уровень зарплаты зависит от времени, проработанного на этом месте, количества обязанностей, наличия профессиональных сертификатов и лицензий или дополнительных знаний. Например, сотрудник кол-центра получает надбавку за знание английского языка. Это объективно, всем понятно и может мотивировать коллег подтянуть свои языковые знания. Еще одна категория, где финансовая открытость может быть позитивным стимулом, — это сотрудники на сдельной работе. Впечатляющие размеры возможного заработка являются отличным мотивирующим фактором для других работников», — рассказывает она.

По словам Веры Ицкановой, сотрудникам должны быть понятны принципы формирования зарплат. «В первую очередь прозрачная система оплаты труда оказывает влияние на то, что сотруднику не обидно, что кто-то получает больше него: все знают формулу, исходя из которой рассчитывается зарплата», — говорит Ицканова. «В нашей компании существует определенная культура: когда сотруднику кажется, что его труд оценен неверно, он всегда может прийти к своему непосредственному начальнику, обсудить этот вопрос напрямую и услышать аргументированные ответы. Как следствие, пропадает необходимость обсуждать эту тему с сослуживцами», — сообщает она.

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Люди боятся, что им будут завидовать и просить в долг

«Если в некоторых случаях открытость данных о доходах идет во благо, то для большинства позиций является опасной и деструктивной. Работодателю, по понятным причинам, сложно поддерживать единый уровень оплаты труда. Зарплата варьируется исходя из множества факторов: квалификация, знания, опыт, связи, момент прихода в компанию, личностные особенности, умение построить отношения, история повышений за какие-то достижения и многое другое. Поэтому зачастую люди, которые, казалось бы, занимаются одним и тем же на одних должностях, могут получать по-разному. И если тот, кто зарабатывает больше, доволен, то второй едва ли порадуется за коллегу. У людей возникает вполне естественное чувство зависти, ощущение несправедливости и недооцененности. Едва ли это сохранит здоровую рабочую обстановку в коллективе. Поэтому большинство компаний — наших клиентов в своей корпоративной культуре гласно или негласно соблюдает политику конфиденциальности относительно информации о доходах на таких позициях», — поясняет Марина Мелия — младшая.

По словам Руслана Мовсесяна, есть и другие причины, по которым у нас не принято обсуждать зарплаты коллег.

«У нас это не принято с точки зрения устоявшейся деловой этики; обсуждать и сравнивать зарплаты коллег считается, скажем так, не очень приличным делом. Возможно, тут сказывается менталитет — когда у нашего человека спрашивают размер зарплаты, большинство рассматривает это как некое вмешательство в личное пространство. Многие, сталкиваясь с подобным интересом, стараются приуменьшить реальную цифру, чтобы «не завидовали», «не просили в долг» и так далее», — указывает Мовсесян.