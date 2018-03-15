Страх, бессилие и ярость: США и их союзники произвели еще один холостой залп против России

США и Великобритания , а также примкнувшие к ним Германия Франция , произвели в четверг еще один пропагандистский залп по России в преддверии президентских выборов. Скорее всего последний, поскольку выборы состоятся уже в ближайшее воскресенье. И, судя по всему, холостой, хотя это политикам и дипломатам, конечно, еще предстоит уточнять.

О том, что действия обвинителей России привязаны к календарю, говорит их поспешность. Множество наблюдателей, в том числе в самой Великобритании, недоумевают, почему политические выводы по делу о нападении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля сделаны по сути до начала расследования по этому делу. Причем не только сделаны, но и обнародованы, хотя для этого их приходится представлять, не как факт, а лишь как некую вероятность.

Потоки слов

Именно в такой же модальности выдержано и новое заявление четырех держав. Чтобы в этом убедиться, его нужно, конечно, разбирать дословно. Вот ключевые выдержки с примечаниями:

"Такое применение нервно-паралитического отравляющего вещества (ОВ) боевой концентрации одного из типов, разрабатывавшихся Россией, представляет собой первое наступательное использование нервно-паралитического ОВ в Европе со времени окончания Второй мировой войны, — указывается в документе. — Это покушение на суверенитет Соединенного Королевства, а любое такое действие со стороны государственной структуры есть явное нарушение конвенции по химическому оружию и международного права. Это угрожает нашей общей безопасности".

Ну и при чем здесь Россия, даже если там когда-то что-то разрабатывалось? И даже не там, а еще в Советском Союзе. Москва уже не раз за последние дни на самом высоком уровне заявляла, что не имеет отношения к происшедшему со Скрипалем. Более того, как раз она неукоснительно соблюдает международные договоренности и уже ликвидировала под международным контролем свои запасы боевых отравляющих веществ.

Кстати, в отличие от США, которые тянут с выполнением соответствующих обязательств.

Опять «весьма вероятно»

"Соединенное Королевство подробно проинформировало своих союзников о том, что, весьма вероятно, Россия ответственна за данную атаку, — пишут составители заявления. — Мы разделяем оценку Соединенного Королевства относительно того, что правдоподобное альтернативное объяснение отсутствует".

Допустимо ли в столь серьезных случаях опираться на «вероятные» трактовки событий, уже объяснило руководство МИД РФ . Что касается альтернативных версий, то их за последние дни повсюду выдвинуто превеликое множество. Их авторы хором утверждают, что как раз Россия в нынешней ситуации меньше всего была заинтересована в очередном скандале. А вот тех, кому выгодно в очередной раз перевести на нее все стрелки, — просто пруд пруди, причем и в Великобритании, и в США.

"Мы призываем Россию ответить на все вопросы, связанные с атакой в Солсбери", — продолжают участники коллективного демарша. Простите, но Москва сама добивается того же самого. А Лондон отказывается предоставлять ей даже ту информацию, которой обязан делиться по международным соглашениям. И Россия уже сказала, что никакой программы «Новичок», о которой ей предлагают отчитаться, у нее просто не было и нет.

Наконец, завершается документ выражением «возросшей обеспокоенности» по поводу «прежнего систематического безответственного поведения России». «Мы призываем Россию выполнять свои обязанности в качестве члена Совета Безопасности ООН для поддержания международного мира и безопасности», — пишут участники новоявленного квартета.

Но это лирика. А совместное заявление Вашингтона, Лондона, Парижа и Берлина вполне можно прокомментировать и политической прозой. Прежде всего интересен состав группы единомышленников.

Ну, почему подобный текст был бы немыслим со стороны «большой двадцатки» ведущих мировых держав, видимо, никому объяснять не надо. Но почему, к примеру, не «семерка», которую в прошлом не раз использовали для коллективных выпадов против России, в том числе и санкционных?

Почему не Евросоюз , с которым Великобритания пока еще полностью не развелась? Почему, наконец, не НАТО — альянс, который в свое время и создавался для устрашения Москвы?

Понятно, что в нынешнем контексте Лондон не прибег к пресловутой «трансатлантической солидарности» не потому, что не захотел. Вопрос в другом — почему не смог. И если даже не вдаваться в подробности, очевидно, что и в НАТО далеко не все сейчас горят желанием публично нарываться чуть ли не на конфликт с Россией.

Почему именно так и именно сейчас?

В принципе ясно и то, зачем все это делается, почему делается именно это и почему именно сейчас.

Привязка к выборам, попытка вселить в россиян неуверенность, подстегнуть недовольство — все это опять же много раз объяснялось.

Заполошный крик сам по себе — проявление не силы, а слабости. Подтверждение того, что никаких более весомых аргументов просто нет.

Наконец, некоторые аналитики убеждены, что в этом крике звучит и страх. Публично на Западе сделали вид, будто недавнее программное выступление президента России, посвященное в значительной мере представлению новейших систем оружия и военных разработок, никого не удивило и не напугало. Но в это плохо верится, когда видишь, как Вашингтон и Лондон то и дело срываются в истерику.

Новые санкции

Кстати, сегодня же власти США объявили об очередном раунде антироссийских санкций — уже на базе нового профильного закона, принятого прошлым летом. По сути речь шла о подведении под этот закон тех, кто ранее уже состоял под санкциями на других основаниях, включая ФСБ РФ и военную разведку, а также о включении в санкционные списки россиян из петербургского «Агентства интернет-исследований». Последнее логично, поскольку тем официально предъявлены в США обвинения в незаконном вмешательстве в американские выборы и муссируется даже вопрос о том, не может ли Москва их выдать.

По сути это тоже если и не холостой выстрел, то что-то близкое к тому. Но тон и в этом случае взят самый угрожающий. Во-первых, минфин США вновь предостерег российских чиновников «и олигархов», что им грозят «дополнительные санкции» по тому же закону, включая «пресечение для них доступа к финансовой системе США».

Во-вторых, заверил в готовности «продолжать нажим на Россию» по множеству других поводов. Перечислены были и «зловредная киберактивность», и Крым , и Украина , и «вмешательство в выборы», и «неискоренимая коррупция» и «нарушения прав человека». Наконец, в качестве отдельных пунктов, — еще и претензии в рамках «санкционной программы против Северной Кореи », а также по «глобальной программе имени Магнитского» и «закону имени Сергея Магнитского ».

Наши дипломаты, с которыми ТАСС говорил по этому поводу, утверждают, что для них все это стало уже рутиной. Воспринимаемой порой даже с юмором, поскольку под американскими санкциями находятся самые неожиданные организации и учреждения вплоть до московского бассейна «Чайка».

Напоследок нельзя не сказать еще об одном. Известно, что президент США Дональд Трамп подписывал санкционный закон против России неохотно. И трудно избавиться от ощущения, что у него до сих пор не лежит душа к нажиму на РФ.

О той же ситуации со Скрипалем его спрашивали еще во вторник. Дословно он заявил следующее: «Когда разберемся с фактами, если будем с ними согласны, то тогда и осудим Россию или кого бы то ни было».