Эксперт: Соблюдая одну реформу, предприниматель нарушает другую 

В четверг, 15 марта, в студии сетевого вещания «ВМ» прошел круглый стол на тему «Бизнес избавляют от гнета излишних проверок».
Вопрос о необходимости кардинальных перемен в системе контроля предпринимательства был повторно поднят Президентом России Владимиром Путиным в его послании Федеральному Собранию 4 марта. За этим последовало внесение в Госдуму пакета законопроектов, снижающих административную нагрузку на бизнес. Они были одобрены профильным комитетом и рекомендованы к принятию. Насколько новшества могут повлиять на реальную ситуацию в экономике, и что в старой системе требует обязательных преобразований, обсуждали эксперты, участники круглого стола.
Работа в этом направлении ведется не первый год. Как отметил генеральный директор Российского Агентства поддержки малого и среднего бизнеса, член экспертного совета Агентства стратегических инициатив Виктор Ермаков, по итогам прошлого года произошло снижение плановых проверок на 25 процентов. Однако при этом в разы выросли внеплановые проверки.
— Более 60 процентов проверок влекут серьезные административные наказания предпринимателей, — утверждает он. — То, что президент обратил на это внимание, абсолютно правильно. Нагрузки на бизнес превышают все возможные нормы. Эта сказывается на финансовых результатах и перспективах развития. Принятие закона о реформе контрольно-надзорной деятельности позволит законодательно закрепить переход на риск-ориентированный подход. В Казахстане запустили подобную реформу в рамках Стратегии 2030. Они за короткий срок уменьшили общее число проверок в шесть раз.
Президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, член Общественной палаты Андрей Разбродин внимательно следил за тем, как в последние годы на замену одним мерам воздействия и проверкам приходили другие.
— Средний градус при этом не уменьшается, — уверен он. — В нашей отрасли за последние два года появилось много новых собственников, а это приток денежных средств, увеличение земельных площадей. Проверки чаще всего связаны с кадастровой стоимостью. Поскольку этот процесс сегодня нормально не регламентирован, вместо объявленных раз в два года проверки приходят каждое полугодие. И я могу сказать, производители просто сидят в судах. Серьезные предприятия имеют на руках по 11-12 судебных процессов, где оспаривается кадастровая стоимость.
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заметил, что в преддверии Чемпионата мира по футболу внимание к отельерам повысилось.
— Внеплановые проверки действительно увеличились в несколько раз, подтвердил он. — Рестораторы, и отельеры понимают, что Чемпионат нужно провести на высшем уровне. Но то, что действующая система регулирования бизнеса свое отжила, несомненно. Времена СССР давно ушли, а чиновники по-прежнему стремятся руководить всеми отраслями.
Стандарты, созданные для плановой экономики Советского Союза, по мнению экспертов, никак не могут подходить для современной России.
— Ситуация во всех отраслях примерно схожая, но скажу о предприятиях питания, — говорит Игорь Бухаров. — Мы руководствуемся санитарными правилами, которые были созданы в 1920-х годах, затем актуализированы в 1960, 1970 и 1990-е годы. Мало того, что они устарели сами по себе, они рассчитаны на советские предприятия, которые были государственными и там никто не считал, как сейчас, сколько квадратных метров ты можешь арендовать. А применить единые санитарные правила и к большому, и к маленькому помещению на сегодняшний день невозможно. Необходимо учитывать его конфигурацию и размеры.
По мнению Игоря Бухарова, это противоречит здравому смыслу, тем более, когда появилась масса современных технологий для контроля санитарных и гигиенических норм. Но даже когда предприниматель хочет работать и у него есть инициатива, он сознательно вынужден идти на нарушения. Либо, как делают некоторые, вообще отказаться от выполнения норм, и зарабатывать с риском закрытия бизнеса. Парадокс, но такие предприниматели зачастую оказываются более успешными, поскольку их конкуренты, вкладывая немалые средства в инфраструктуру для соблюдения нормативов, включают расходы в цену товаров и услуг.
— Причина существующей проблемы даже не в количестве норм, а, действительно в самой философии, построенной по советскому образцу, когда проверяющие органы имели четкие плановые показатели, сколько нужно собрать штрафов, сколько проверок провести. Эта система была отлажена и плавно перешла в российскую экономику, — акцентирует внимание Виктор Ермаков. — По этой системе человек, осуществляющий проверку, не может уйти без штрафа, иначе его уволят. Эта система некудышная.
В новой риско-ориентированной системе, которая, возможно, будет введена в нашей стране, ответственность перекладывается на предпринимателя. Это не коснется отраслей, связанных со здоровьем, они должны будут проверяться планово, а все другие, как в экономически развитых странах, будут декларировать свою ответственность и брать риски.
— Да, мы понимаем, что по статистике 3-5 процентов бизнеса во всем мире ради сверхприбыли готовы на все. Можно это использовать как аргумент и из-за них душить остальные 95 процентов. Но тогда все останется по-прежнему. Да, так или иначе, все проблемы устранить не получится никогда, в живой материи всегда есть противоречия, — подытожил Виктор Ермаков.
Адвокат, управляющий партнер Адвокатского бюро «Боровичко, Никитенко и партнеры» Игорь Боровичко рассматривает проблему излишнего административного контроля и давления на бизнес с другой точки зрения.
— Есть процедурные моменты, связанные с правилами, соблюдением регламентов, самой системой. Излишнее регулирование приводит к тому, что нормы друг другу противоречат. Предприниматель оказывается в ситуации, когда соблюдая одну норму, он нарушает другую. Сказать, что это всегда какой-то его злой умысел, нельзя. Более эффективный способ управления бизнесом — это формирование правильного ментального восприятия. Если принципы заложены, система начинает управляться сама собой, регулирует себя сама. Успешен тот бизнес, который построен на правильной философии и ориентирован на потребителя.
О саморегулировании бизнеса как основе новой системы говорит и президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, член Общественной палаты Андрей Разбродин.
— Понятно, что сам по себе рынок ничего не регулирует, но функции государства у нас сегодня абсолютно избыточные. Мне бы хотелось, чтобы в России развивалась система саморегулирования, чтобы саморегулирующие организации участвовали в хозяйственной деятельности вместе с государственными структурами. Для этого должны быть разработаны соответствующие юридические и государственные документы, которые регламентировали бы такую систему, делегировали бы определенные права, обязанности, требования. В бизнесе есть саморегулирование, так живет весь мир, во всяком случае, цивилизованный.
Саморегулирование предполагает рейтингование ассоциациями качества. Это добровольная стандартизация.
— Разломав систему стандартизации СССР, мы одну половину частично сделали, что касается государства, а добровольную стандартизацию потеряли. Новых стандартов бизнеса сегодня нет, что очень тормозит развитие предпринимательства. Это отражается на подъеме качества продукции, регулировании в производстве и обслуживании, — резюмировал Андрей Разбродин.
— То, что у нас много лет все это буксовало, ни общество, ни власть не устраивает. Все эти проверки, пожарных, Роспотребнадзора, безусловно, нужны. Но самым главным наши контролером должны быть простые люди. Чем больше мы будем обращаться к ним, тем будет лучше. Именно они должны быть инициаторами проверок, — полагает руководитель аналитического центра финансовых исследований НИФИ, доктор экономических наук, почетный профессор Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Варьяш.
То, что функцию контроля необходимо возлагать на общество, считает и руководитель Антикоррупционного комитета Московской области Сергей Королев. — Нужно развивать тот самый общественный контроль, о котором в своем Послании Федеральному собранию говорил Владимир Путин. По этому поводу принят федеральный закон, наделяющий граждан новыми полномочиями. Контролирующие органы будут выезжать на мотивированные жалобы, говорит он. Завершили круглый стол эксперты общим заключением, что сегодняшние проблемы уйдут, когда и чиновник, и бизнесмен будут говорить на одном языке. Что так называемый «внутрицеховой» внутренний контроль не менее важен, чем общественный. И что со временем на первый план выйдет репутация предпринимателя, ведь дешевле и лучше работать честно.