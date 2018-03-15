Эксперт: Соблюдая одну реформу, предприниматель нарушает другую

В четверг, 15 марта, в студии сетевого вещания «ВМ» прошел круглый стол на тему «Бизнес избавляют от гнета излишних проверок».

Вопрос о необходимости кардинальных перемен в системе контроля предпринимательства был повторно поднят Президентом России Владимиром Путиным в его послании Федеральному Собранию 4 марта. За этим последовало внесение в Госдуму пакета законопроектов, снижающих административную нагрузку на бизнес. Они были одобрены профильным комитетом и рекомендованы к принятию. Насколько новшества могут повлиять на реальную ситуацию в экономике, и что в старой системе требует обязательных преобразований, обсуждали эксперты, участники круглого стола.

Работа в этом направлении ведется не первый год. Как отметил генеральный директор Российского Агентства поддержки малого и среднего бизнеса, член экспертного совета Агентства стратегических инициатив Виктор Ермаков , по итогам прошлого года произошло снижение плановых проверок на 25 процентов. Однако при этом в разы выросли внеплановые проверки.

— Более 60 процентов проверок влекут серьезные административные наказания предпринимателей, — утверждает он. — То, что президент обратил на это внимание, абсолютно правильно. Нагрузки на бизнес превышают все возможные нормы. Эта сказывается на финансовых результатах и перспективах развития. Принятие закона о реформе контрольно-надзорной деятельности позволит законодательно закрепить переход на риск-ориентированный подход. В Казахстане запустили подобную реформу в рамках Стратегии 2030. Они за короткий срок уменьшили общее число проверок в шесть раз.

Президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, член Общественной палаты Андрей Разбродин внимательно следил за тем, как в последние годы на замену одним мерам воздействия и проверкам приходили другие.

— Средний градус при этом не уменьшается, — уверен он. — В нашей отрасли за последние два года появилось много новых собственников, а это приток денежных средств, увеличение земельных площадей. Проверки чаще всего связаны с кадастровой стоимостью. Поскольку этот процесс сегодня нормально не регламентирован, вместо объявленных раз в два года проверки приходят каждое полугодие. И я могу сказать, производители просто сидят в судах. Серьезные предприятия имеют на руках по 11-12 судебных процессов, где оспаривается кадастровая стоимость.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заметил, что в преддверии Чемпионата мира по футболу внимание к отельерам повысилось.

— Внеплановые проверки действительно увеличились в несколько раз, подтвердил он. — Рестораторы, и отельеры понимают, что Чемпионат нужно провести на высшем уровне. Но то, что действующая система регулирования бизнеса свое отжила, несомненно. Времена СССР давно ушли, а чиновники по-прежнему стремятся руководить всеми отраслями.

Стандарты, созданные для плановой экономики Советского Союза, по мнению экспертов, никак не могут подходить для современной России.

— Ситуация во всех отраслях примерно схожая, но скажу о предприятиях питания, — говорит Игорь Бухаров. — Мы руководствуемся санитарными правилами, которые были созданы в 1920-х годах, затем актуализированы в 1960, 1970 и 1990-е годы. Мало того, что они устарели сами по себе, они рассчитаны на советские предприятия, которые были государственными и там никто не считал, как сейчас, сколько квадратных метров ты можешь арендовать. А применить единые санитарные правила и к большому, и к маленькому помещению на сегодняшний день невозможно. Необходимо учитывать его конфигурацию и размеры.

По мнению Игоря Бухарова, это противоречит здравому смыслу, тем более, когда появилась масса современных технологий для контроля санитарных и гигиенических норм. Но даже когда предприниматель хочет работать и у него есть инициатива, он сознательно вынужден идти на нарушения. Либо, как делают некоторые, вообще отказаться от выполнения норм, и зарабатывать с риском закрытия бизнеса. Парадокс, но такие предприниматели зачастую оказываются более успешными, поскольку их конкуренты, вкладывая немалые средства в инфраструктуру для соблюдения нормативов, включают расходы в цену товаров и услуг.

— Причина существующей проблемы даже не в количестве норм, а, действительно в самой философии, построенной по советскому образцу, когда проверяющие органы имели четкие плановые показатели, сколько нужно собрать штрафов, сколько проверок провести. Эта система была отлажена и плавно перешла в российскую экономику, — акцентирует внимание Виктор Ермаков. — По этой системе человек, осуществляющий проверку, не может уйти без штрафа, иначе его уволят. Эта система некудышная.

В новой риско-ориентированной системе, которая, возможно, будет введена в нашей стране, ответственность перекладывается на предпринимателя. Это не коснется отраслей, связанных со здоровьем, они должны будут проверяться планово, а все другие, как в экономически развитых странах, будут декларировать свою ответственность и брать риски.

— Да, мы понимаем, что по статистике 3-5 процентов бизнеса во всем мире ради сверхприбыли готовы на все. Можно это использовать как аргумент и из-за них душить остальные 95 процентов. Но тогда все останется по-прежнему. Да, так или иначе, все проблемы устранить не получится никогда, в живой материи всегда есть противоречия, — подытожил Виктор Ермаков.

Адвокат, управляющий партнер Адвокатского бюро «Боровичко, Никитенко и партнеры» Игорь Боровичко рассматривает проблему излишнего административного контроля и давления на бизнес с другой точки зрения.

— Есть процедурные моменты, связанные с правилами, соблюдением регламентов, самой системой. Излишнее регулирование приводит к тому, что нормы друг другу противоречат. Предприниматель оказывается в ситуации, когда соблюдая одну норму, он нарушает другую. Сказать, что это всегда какой-то его злой умысел, нельзя. Более эффективный способ управления бизнесом — это формирование правильного ментального восприятия. Если принципы заложены, система начинает управляться сама собой, регулирует себя сама. Успешен тот бизнес, который построен на правильной философии и ориентирован на потребителя.

О саморегулировании бизнеса как основе новой системы говорит и президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, член Общественной палаты Андрей Разбродин.

— Понятно, что сам по себе рынок ничего не регулирует, но функции государства у нас сегодня абсолютно избыточные. Мне бы хотелось, чтобы в России развивалась система саморегулирования, чтобы саморегулирующие организации участвовали в хозяйственной деятельности вместе с государственными структурами. Для этого должны быть разработаны соответствующие юридические и государственные документы, которые регламентировали бы такую систему, делегировали бы определенные права, обязанности, требования. В бизнесе есть саморегулирование, так живет весь мир, во всяком случае, цивилизованный.

Саморегулирование предполагает рейтингование ассоциациями качества. Это добровольная стандартизация.

— Разломав систему стандартизации СССР, мы одну половину частично сделали, что касается государства, а добровольную стандартизацию потеряли. Новых стандартов бизнеса сегодня нет, что очень тормозит развитие предпринимательства. Это отражается на подъеме качества продукции, регулировании в производстве и обслуживании, — резюмировал Андрей Разбродин.

— То, что у нас много лет все это буксовало, ни общество, ни власть не устраивает. Все эти проверки, пожарных, Роспотребнадзора , безусловно, нужны. Но самым главным наши контролером должны быть простые люди. Чем больше мы будем обращаться к ним, тем будет лучше. Именно они должны быть инициаторами проверок, — полагает руководитель аналитического центра финансовых исследований НИФИ, доктор экономических наук, почетный профессор Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Варьяш.