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Денис Мантуров провел очередное заседание Совета директоров ОСК
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Денис Мантуров провел очередное заседание Совета директоров ОСК 

Министерство промышленности и торговли РФ 15 марта 2018
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
15 марта 2018 года под председательством Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова состоялось очередное очное заседание Совета директоров АО «ОСК».
В ходе заседания рассмотрены результаты деятельности Общества за 2017 год и планы на 2018 год, касающиеся выполнения государственного оборонного заказа, военно-технического сотрудничества и исполнения государственных контрактов.
Руководством АО «ОСК» также доложено о ряде вопросов, касающихся формирования кредитного портфеля Общества, кадровых вопросов и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
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