Денис Мантуров провел очередное заседание Совета директоров ОСК

15 марта 2018 года под председательством Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова состоялось очередное очное заседание Совета директоров АО «ОСК».

В ходе заседания рассмотрены результаты деятельности Общества за 2017 год и планы на 2018 год, касающиеся выполнения государственного оборонного заказа, военно-технического сотрудничества и исполнения государственных контрактов.

Руководством АО «ОСК» также доложено о ряде вопросов, касающихся формирования кредитного портфеля Общества, кадровых вопросов и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.