В «РГ» обсудили научное наследие ученого Александра Чаянова

Еще молодым человеком Александр Чаянов принимал активное участие в работе Императорского Вольного экономического общества. Судьба ученого сложилась трагически: тюрьма, ссылка, расстрел. Советской власти его труды не пришлись ко двору. Чаянов был реабилитирован лишь в наши дни, а его научные труды в области земельной и аграрной политики были, наконец, оценены по заслугам экономистами-аграрниками — советские ученые получили доступ к наследию Чаянова лишь в 1987 году.