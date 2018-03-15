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В «РГ» обсудили научное наследие ученого Александра Чаянова
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В «РГ» обсудили научное наследие ученого Александра Чаянова 

Российская Газета 15 марта 2018
Фото: Российская Газета
Еще молодым человеком Александр Чаянов принимал активное участие в работе Императорского Вольного экономического общества. Судьба ученого сложилась трагически: тюрьма, ссылка, расстрел. Советской власти его труды не пришлись ко двору. Чаянов был реабилитирован лишь в наши дни, а его научные труды в области земельной и аграрной политики были, наконец, оценены по заслугам экономистами-аграрниками — советские ученые получили доступ к наследию Чаянова лишь в 1987 году.
Актуальности наследия Чаянова сегодня, его вкладу в аграрно-экономическую науку посвятил свое выступление Александр Петриков, ВРИО директора ВИАПИ им. А. А. Никонова, член Президиума ВЭО России, открывший конференцию. Юрий Якутин, вице-президент ВЭО России, и все последующие докладчики отмечали, как велико значение научных трудов Чаянова сегодня: экономисты-аграрники до сих пор используют их при разработке сельскохозяйственной политики.
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