Кендалл Дженнер сделала татуировку в самом необычном месте

Модель даже продемонстрировала ее во время телешоу.

Знаменитости любят делать татуировки и посвящать их какому-то событию или возлюбленным, но история, которую вы сейчас услышите, поразит вас до глубины души. Известная 22-летняя модель Кендалл Дженнер сделала на очень странную татуировку, о которой рассказала на днях в шоу Эллен Дедженерес . Чтобы не быть голословной, звезда даже решила ее продемонстрировать.

Татуировка Кендалл находится на внутренней стороне ее нижней губы, и написано там «meow», что означает «мяу». В шоу Кендалл призналась, что сделала эту татуировку еще в октябре 2016 года и держала ее в секрете от всех. Даже мама модели, Крис Дженнер , узнала об этой тату в ноябре прошлого года и была шокирована ее наличием.

Модель без стеснения рассказала на шоу, что сделала она ее прямо как в фильме «Мальчишник в Вегасе», то есть была не совсем трезва. «Да, прямо на лице! Это буквально первое, что пришло мне в голову в тот момент. Думаю, что это было бы отличным местом, куда можно „набить“ имя парня», — призналась Кендалл во время интервью Дедженерес.

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