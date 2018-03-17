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Кендалл Дженнер сделала татуировку в самом необычном месте
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Кендалл Дженнер сделала татуировку в самом необычном месте 

WDay.ru 17 часов назад
Фото: WDay.ru
Модель даже продемонстрировала ее во время телешоу.
Знаменитости любят делать татуировки и посвящать их какому-то событию или возлюбленным, но история, которую вы сейчас услышите, поразит вас до глубины души. Известная 22-летняя модель Кендалл Дженнер сделала на очень странную татуировку, о которой рассказала на днях в шоу Эллен Дедженерес. Чтобы не быть голословной, звезда даже решила ее продемонстрировать.
Татуировка Кендалл находится на внутренней стороне ее нижней губы, и написано там «meow», что означает «мяу». В шоу Кендалл призналась, что сделала эту татуировку еще в октябре 2016 года и держала ее в секрете от всех. Даже мама модели, Крис Дженнер, узнала об этой тату в ноябре прошлого года и была шокирована ее наличием.
Модель без стеснения рассказала на шоу, что сделала она ее прямо как в фильме «Мальчишник в Вегасе», то есть была не совсем трезва. «Да, прямо на лице! Это буквально первое, что пришло мне в голову в тот момент. Думаю, что это было бы отличным местом, куда можно „набить“ имя парня», — призналась Кендалл во время интервью Дедженерес.
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