Ещё
Спецпредставитель Макрона отправится в Москву для подготовки его визита
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спецпредставитель Макрона отправится в Москву для подготовки его визита 

РИА Новости 17 часов назад
Фото: РИА Новости
ПАРИЖ, 16 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Специальный представитель президента Франции по связям с Россией Жан-Пьер Шевенман в скором времени посетит Москву для подготовки визита Эммануэля Макрона в РФ.
"Я скоро поеду в Москву, чтобы заняться подготовкой визита президента Макрона, который через два месяца отправится в Москву и Санкт-Петербург", — сказал журналистам Шевенман, принимавший участие в дискуссионной сессии, посвящённой российско-французским отношениям, в российском духовно-культурном центре на набережной Бранли в Париже.
Накануне посол Франции в России Сильви Берманн также сообщила РИА Новости, что подготовка к визиту Макрона в РФ продолжается.
Как сообщал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Макрон принял приглашение посетить Россию, в частности, в контексте ПМЭФ, который пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. Кроме того, планируется, что Макрон в ходе визита в РФ вместе с президентом России примет участие в первом заседании форума «Трианонский диалог».
РИА Новости: последние новости
Китайское заксобрание одобрило проект реформы государственных органов Почти 13 тысяч журналистов будут наблюдать за выборами 18 марта Москвичам не стоит ждать весны почти весь март, считают синоптики
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ416
В Госдуме оценили заявление Порошенко72
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля737
День рождения скандальной порнозвезды23
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве15
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение